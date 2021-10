Chodkyňa križovala cestu mimo priechodu, zrážku s autom neprežila (foto)

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

23.10.2021 (Webnoviny.sk) - Po zrážke s osobným motorovým vozidlom prišla v piatok 22. októbra večer v Prešove o život 49-ročná chodkyňa. Vo svojom profile na sociálnej sieti to uviedlo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Prešove.Chodkyňa prechádzala cez cestu mimo priechodu pre chodcov. Vodič narazil do ženy prednou časťou auta, žena pri zrážke utrpela zranenia nezlučiteľné so životom.Dychová skúška u vodiča bola negatívna. Bližšie okolnosti tejto tragickej udalosti policajti vyšetrujú a skúmajú mieru zavinenia oboch jej účastníkov. V prípade bolo začaté trestné stíhanie pre prečin usmrtenia.