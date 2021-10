Pellegrini chce byť iný ako Fico. S rovnakou taktikou by u voličov nebol presvedčivý, tvrdí politológ

Pellegrini chce byť iný ako Fico

Úspešnosť jeho stratégie je nejasná

Napodobňovaním Fica sa v politike neudrží

23.10.2021 (Webnoviny.sk) - Opozičná strana Hlas – sociálna demokracia (Hlas-SD) sa snaží odlíšiť od strany Smer – sociálna demokracia (Smer-SD) a rozšíriť možnosti vládnuť s inými politickými partnermi po ďalších parlamentných voľbách. Pre agentúru SITA to povedal politológ Juraj Marušiak „Určite sa chce Hlas odlíšiť od Smeru. Predseda Hlasu Peter Pellegrini reaguje na to, že častokrát je vnímaný tak, ako keby bol pasívnejší a Hlas nevystupoval s vlastnými iniciatívami a len reagoval na iniciatívy Smeru,“ povedal politológ.Podľa neho si Hlas uvedomuje, že po voľbách môže skončiť na prvom mieste a mať najsilnejší poslanecký klub v parlamente, čo ale neznamená, že získa aj koaličných partnerov na vládnutie.Pellegrini v uplynulých týždňoch dal viackrát najavo, že chce pôsobiť inak, ako Robert Fico so stranou Smer-SD. V relácii Sobotné dialógy v RTVS Pellegrinii začiatkom októbra povedal, že chcú robiť konštruktívnu opozičnú politiku zdravého rozumu.„Nielen kričať, nielen zvolávať mimoriadne schôdze, nielen ľudí burcovať. To im nepomôže, ani im v peňaženke nezvýši viac peňazí, ani im to nedá viac chleba,“ vravel Pellegrini.Ten sa pred týždňom v relácii Na telo v televízii Markíza vymedzil aj voči samotnému Ficovi. „Ťažko si viem predstaviť, že by som sa vrátil do vlády na čele s Robertom Ficom,“ vyhlásil.Politológ Marušiak nevie, či bude Pellegrini úspešný so stratégiou byť iný ako Fico. Podľa neho sa zatiaľ javí byť úspešnejší skôr Fico, pretože Smeru-SD v posledných mesiacoch stúpajú preferencie, aj keď on má svoje hranice rastu.„Spoločnosť je na osobe Roberta Fica polarizovaná. Kým časť ľudí ho akceptuje, druhá časť by ho nebola ochotná podporiť za žiadnych okolností. Fico má teda svoje limity. Ale nech by sa Pellegrini snažil akokoľvek, tak v polohe radikálnej kričiacej opozície Ficovi nemôže konkurovať,“ uviedol Marušiak.Podľa neho sa Fico takýto spôsob politiky naučil po roku 2002 od Miloša Zemana. "Bola to zásada ísť vláde po krku. Toto ovláda majstrovsky. Bola to úspešná taktika,“ zhodnotil politológ. Dodal, že ak by Fica v rovnakom štýle nasledoval Pellegrini, nebol by presvedčivý u voličov. „Určite nedokáže byť rovnako autentický v takomto štýle politiky ako Fico,“ dodal Marušiak.Politológ tiež vyslovil pochybnosti, či Pellegrini získa politické body ako konštruktívna opozícia.„Táto vláda svojimi krokmi provokuje skôr k radikálnej reakcii ako ku konštruktívnej spolupráci. To znamená, že Pellegriniho strana v súperení radikalizujúceho sa Fica a radikalizujúcej sa koalície napokon stratí. Na druhej strane len napodobňovaním Fica sa Pellegrini v politike neudrží,“ uzavrel Marušiak.