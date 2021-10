Začalo sa pojednávanie so Salvinim, pred súd sa postavil pre odmietanie lode s migrantmi

Obžaloba za zanedbanie povinnosti

Zbytočné utrpenie

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

23.10.2021 (Webnoviny.sk) - V Palerme sa začalo súdne pojednávanie, na ktorom bývalý taliansky minister vnútra Matteo Salvini čelí obžalobe pre to, že v roku 2019 odmietal dať povolenie, aby loď španielskej humanitárnej organizácie so zachránenými migrantmi mohla zakotviť na Sicílii.Salvini bol ministrom vnútra v rokoch 2018 a 2019 počas koaličnej vlády populistického Hnutia piatich hviezd a jeho pravicovej Ligy. Salvini tvrdí, že si len plnil svoje povinnosti, keď odmietal povoliť zakotvenie lode organizácie Open Arms so 147 migrantmi, ktorých zachránila v Stredozemnom mori neďaleko Líbye.Salvini zastával tvrdý postoj voči migrantom a od členských štátov Európskej únie žiadal, aby prijímali viac migrantov, ktorí prichádzajú do Talianska. Prokuratúra Salviniho obžalovala zo zanedbania povinnosti a nezákonného zadržiavania, keď v auguste 2019 odmietal lodi humanitárnej organizácie dať povolenie na zakotvenie.Loď nemohla zakotviť takmer tri týždne. Niektorí migranti v zúfalstve skákali z lode, zatiaľ čo kapitán žiadal o bezpečné zakotvenie v blízkom prístave. Niektorých migrantov talianske úrady z lode vzali z humanitárnych a zdravotných dôvodov a zvyšným 83 migrantom nakoniec dovolili vylodiť sa na ostrove Lampedusa.„Očakávame spravodlivosť vzhľadom na zbytočné utrpenie všetkých týchto ľudí počas 20 dní," povedal Óscar Camps, šéf španielskej mimovládnej organizácie Open Arms.Súd v Catanii na Sicílii však v tomto roku rozhodol, že Salviniho nebudú stíhať v podobnom prípade za to, že v roku 2019 päť dní ponechával na palube lode talianskej pobrežnej stráže 116 migrantov.