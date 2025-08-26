|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Utorok 26.8.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Samuel
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
26. augusta 2025
Chodkyňa neprežila zrážku s nákladiakom, na priechod zrejme vstúpila na červenú
Tragická nehoda sa stala v pondelok ešte predpoludním v Spišskej Novej Vsi. Ako informovala košická policajná hovorkyňa Jana Illésová, chodkyňa pravdepodobne nerešpektovala červený signál na svetelne riadenom ...
Zdieľať
26.8.2025 (SITA.sk) - Tragická nehoda sa stala v pondelok ešte predpoludním v Spišskej Novej Vsi. Ako informovala košická policajná hovorkyňa Jana Illésová, chodkyňa pravdepodobne nerešpektovala červený signál na svetelne riadenom priechode a vkročila na cestu, kde ju zrazilo nákladné vozidlo Scania.
Po náraze chodkyňa spadla na vozovku a utrpela vážne zranenia, ktorým neskôr v nemocnici podľahla. Vodič nákladného vozidla bol podrobený dychovej skúške na alkohol a testu na prítomnosť drog, oba výsledky boli negatívne. Polícia začala trestné stíhanie pre trestný čin usmrtenia. Presné okolnosti nehody a mieru zavinenia budú predmetom ďalšieho vyšetrovania.
Zdroj: SITA.sk - Chodkyňa neprežila zrážku s nákladiakom, na priechod zrejme vstúpila na červenú © SITA Všetky práva vyhradené.
Po náraze chodkyňa spadla na vozovku a utrpela vážne zranenia, ktorým neskôr v nemocnici podľahla. Vodič nákladného vozidla bol podrobený dychovej skúške na alkohol a testu na prítomnosť drog, oba výsledky boli negatívne. Polícia začala trestné stíhanie pre trestný čin usmrtenia. Presné okolnosti nehody a mieru zavinenia budú predmetom ďalšieho vyšetrovania.
Zdroj: SITA.sk - Chodkyňa neprežila zrážku s nákladiakom, na priechod zrejme vstúpila na červenú © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Šesťročné dievčatko utrpelo pri čelnej zrážke viaceré ťažké zranenia, v aute nebolo pripútané – FOTO
Šesťročné dievčatko utrpelo pri čelnej zrážke viaceré ťažké zranenia, v aute nebolo pripútané – FOTO
<< predchádzajúci článok
Veselé, štýlové a maximálne pohodlné!
Veselé, štýlové a maximálne pohodlné!