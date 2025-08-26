Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Utorok 26.8.2025
26. augusta 2025

Chodkyňa neprežila zrážku s nákladiakom, na priechod zrejme vstúpila na červenú


Tragická nehoda sa stala v pondelok ešte predpoludním v Spišskej Novej Vsi. Ako informovala košická policajná hovorkyňa Jana Illésová, chodkyňa pravdepodobne nerešpektovala červený signál na svetelne riadenom ...



vazna nehoda policia 676x436 26.8.2025 (SITA.sk) - Tragická nehoda sa stala v pondelok ešte predpoludním v Spišskej Novej Vsi. Ako informovala košická policajná hovorkyňa Jana Illésová, chodkyňa pravdepodobne nerešpektovala červený signál na svetelne riadenom priechode a vkročila na cestu, kde ju zrazilo nákladné vozidlo Scania.


Po náraze chodkyňa spadla na vozovku a utrpela vážne zranenia, ktorým neskôr v nemocnici podľahla. Vodič nákladného vozidla bol podrobený dychovej skúške na alkohol a testu na prítomnosť drog, oba výsledky boli negatívne. Polícia začala trestné stíhanie pre trestný čin usmrtenia. Presné okolnosti nehody a mieru zavinenia budú predmetom ďalšieho vyšetrovania.

Zdroj: SITA.sk - Chodkyňa neprežila zrážku s nákladiakom, na priechod zrejme vstúpila na červenú © SITA Všetky práva vyhradené.

