Veselé, štýlové a maximálne pohodlné!

Utorok 26.8.2025
Meniny má Samuel
|Denník - Správy
|Prílohy
|Pridajte sa
Tagy: CCC PR Školské potreby
26.8.2025 (SITA.sk) - S novou detskou kolekciou, ktorá práve prišla do CCC, sa to podarí!
Odolné, trendové a navrhnuté tak, aby bola radosť vstúpiť v nich do nového školského roka! Vaša tohtoročná rozlúčka s prázdninami môže vyzerať aj ako príjemný lov nových módnych kúskov v predajniach obuvi CCC a spoločná cesta do obľúbenej cukrárne na posledné letné kopčeky zmrzliny. Rodičia v najnovšej kolekcii nájdu pre svoje menšie aj väčšie deti modely obuvi a batohov, ktoré kráčajú s najnovšími trendami a dizajnom či pohodím potešia budúcich majiteľov a majiteľky.
Aktuálna sezóna v CCC prináša kolekciu batohov, ktoré spĺňajú všetky kritériá – sú funkčné, odolné a navyše skvelo vyzerajú. Medzi highlighty kolekcie patrí lesklý fialový batoh ROXY a bordový model od VANS. Obidva sú ideálne do školy, na krúžky ale aj na víkendové výlety. V ponuke nechýbajú ani priestranné a dlhodobo obľúbené klasiky od Reebok a adidas, v ktorých školáci pohodlne odnesú učebnice, desiatu a aj všelijaké drobnosti, ktoré do školskej tašky zablúdia na spríjemnenie prestávok a času po vyučovaní. Sú dostupné v nadčasových odtieňoch ale aj v odvážnych a neprehliadnuteľných farbách.
Značky Reebok a adidas prinášajú ľahké tenisky na suchý zips v jemných farbách – jednoducho sa obúvajú a sú mimoriadne pohodlné na celodenné nosenie. Deti si zamilujú ich hravý dizajn a komfort, rodičia zasa ocenia kvalitu spracovania. Tieto každodenné školské tenisky boli navrhnuté tak, aby držali krok s energiou detí a ich vyvíjajúcich sa nôh. Sú vyrobené tak, aby zvládli všetky výzvy školského dňa aj popoludňajších aktivít.
Trieda ako runway
Byť nonstop v pohybe
Tagy: CCC PR Školské potreby
