 Utorok 26.8.2025
 24hod.sk    Z domova

26. augusta 2025

Šesťročné dievčatko utrpelo pri čelnej zrážke viaceré ťažké zranenia, v aute nebolo pripútané – FOTO


Tagy: Dopravná nehoda

Malackí dopravní policajti vyšetrujú čelnú zrážku dvoch vozidiel, ku ktorej došlo v pondelok krátko pred 17:00 na Mierovom námestí v Malackách. Ako informoval hovorca bratislavskej krajskej ...



26.8.2025 (SITA.sk) -



Malackí dopravní policajti vyšetrujú čelnú zrážku dvoch vozidiel, ku ktorej došlo v pondelok krátko pred 17:00 na Mierovom námestí v Malackách.

Ako informoval hovorca bratislavskej krajskej polície Michal Szeiff, 40-ročná vodička Renaultu sa počas jazdy nedostatočne venovala vedeniu vozidla, čo viedlo k zrážke s protiidúcim vozidlom.

V dôsledku nehody utrpelo šesťročné dievčatko, ktoré sedelo na zadnom sedadle v detskej sedačke, viaceré ťažké zranenia. Dieťa v čase nehody nebolo pripútané, čo si vyžiadalo jeho okamžitý prevoz do nemocnice. Obaja vodiči boli podrobení dychovej skúške na alkohol s negatívnym výsledkom.

Polícia upozorňuje na dôležitosť dôsledného pripútania detí v autosedačkách a používania správnych kategórií detských zadržiavacích zariadení.


Zdroj: SITA.sk - Šesťročné dievčatko utrpelo pri čelnej zrážke viaceré ťažké zranenia, v aute nebolo pripútané – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Dopravná nehoda
