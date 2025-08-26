|
Utorok 26.8.2025
Meniny má Samuel
Denník - Správy
26. augusta 2025
Šesťročné dievčatko utrpelo pri čelnej zrážke viaceré ťažké zranenia, v aute nebolo pripútané – FOTO
Malackí dopravní policajti vyšetrujú čelnú zrážku dvoch vozidiel, ku ktorej došlo v pondelok krátko pred 17:00 na Mierovom námestí v Malackách. Ako informoval hovorca bratislavskej krajskej ...
26.8.2025 (SITA.sk) -
Malackí dopravní policajti vyšetrujú čelnú zrážku dvoch vozidiel, ku ktorej došlo v pondelok krátko pred 17:00 na Mierovom námestí v Malackách.
Ako informoval hovorca bratislavskej krajskej polície Michal Szeiff, 40-ročná vodička Renaultu sa počas jazdy nedostatočne venovala vedeniu vozidla, čo viedlo k zrážke s protiidúcim vozidlom.
V dôsledku nehody utrpelo šesťročné dievčatko, ktoré sedelo na zadnom sedadle v detskej sedačke, viaceré ťažké zranenia. Dieťa v čase nehody nebolo pripútané, čo si vyžiadalo jeho okamžitý prevoz do nemocnice. Obaja vodiči boli podrobení dychovej skúške na alkohol s negatívnym výsledkom.
Polícia upozorňuje na dôležitosť dôsledného pripútania detí v autosedačkách a používania správnych kategórií detských zadržiavacích zariadení.
Zdroj: SITA.sk - Šesťročné dievčatko utrpelo pri čelnej zrážke viaceré ťažké zranenia, v aute nebolo pripútané – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
