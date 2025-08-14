Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Štvrtok 14.8.2025
 Meniny má Mojmír
 24hod.sk    Zo zahraničia

14. augusta 2025

Cholera v Sudáne za uplynulý týždeň zabila najmenej 40 ľudí



V sudánskom regióne Dárfúr za uplynulý týždeň zomrelo najmenej 40 ľudí na choleru. Oznámila to vo štvrtok charitatívna organizácia Lekári bez hraníc (MSF), ktorá dodala, že v regióne lieči viac ako 2 300 ...



sudan_cholera_51975 676x451 14.8.2025 (SITA.sk) - V sudánskom regióne Dárfúr za uplynulý týždeň zomrelo najmenej 40 ľudí na choleru. Oznámila to vo štvrtok charitatívna organizácia Lekári bez hraníc (MSF), ktorá dodala, že v regióne lieči viac ako 2 300 nakazených.


Na choleru, ktorá sa v Sudáne šíri už rok, do 11. augusta ochorelo 99 700 ľudí, pričom 2 470 z nich zomrelo, konštatovala organizácia MSF. Situácia je podľa nej najextrémnejšia v regióne mesta Tawila na severe Dárfúru, kam podľa OSN z domovov utieklo pred prebiehajúcimi bojmi 380-tisíc ľudí. „V Tawile ľudia prežívajú v priemere s iba tromi litrami vody denne, čo je menej ako polovica núdzového minimálneho limitu 7,5 litra potrebného na osobu a deň na pitie, varenie a hygienu," vyhlásila organizácia Lekári bez hraníc.

Cholera je akútna črevná infekcia, ktorá sa šíri prostredníctvom vody a potravín kontaminovaných baktériami, často z výkalov. Spôsobuje silnú hnačku, vracanie a svalové kŕče. Cholera môže človeka zabiť v priebehu niekoľkých hodín, ak sa jej nevenuje potrebná starostlivosť, hoci sa dá liečiť jednoduchou perorálnou rehydratáciou a v závažnejších prípadoch antibiotikami.



Zdroj: SITA.sk - Cholera v Sudáne za uplynulý týždeň zabila najmenej 40 ľudí © SITA Všetky práva vyhradené.

