Štvrtok 14.8.2025
Meniny má Mojmír
Denník - Správy
14. augusta 2025
Cholera v Sudáne za uplynulý týždeň zabila najmenej 40 ľudí
V sudánskom regióne Dárfúr za uplynulý týždeň zomrelo najmenej 40 ľudí na choleru. Oznámila to vo štvrtok charitatívna organizácia Lekári bez hraníc (MSF), ktorá dodala, že v regióne lieči viac ako 2 300 ...
14.8.2025 (SITA.sk) - V sudánskom regióne Dárfúr za uplynulý týždeň zomrelo najmenej 40 ľudí na choleru. Oznámila to vo štvrtok charitatívna organizácia Lekári bez hraníc (MSF), ktorá dodala, že v regióne lieči viac ako 2 300 nakazených.
Na choleru, ktorá sa v Sudáne šíri už rok, do 11. augusta ochorelo 99 700 ľudí, pričom 2 470 z nich zomrelo, konštatovala organizácia MSF. Situácia je podľa nej najextrémnejšia v regióne mesta Tawila na severe Dárfúru, kam podľa OSN z domovov utieklo pred prebiehajúcimi bojmi 380-tisíc ľudí. „V Tawile ľudia prežívajú v priemere s iba tromi litrami vody denne, čo je menej ako polovica núdzového minimálneho limitu 7,5 litra potrebného na osobu a deň na pitie, varenie a hygienu," vyhlásila organizácia Lekári bez hraníc.
Cholera je akútna črevná infekcia, ktorá sa šíri prostredníctvom vody a potravín kontaminovaných baktériami, často z výkalov. Spôsobuje silnú hnačku, vracanie a svalové kŕče. Cholera môže človeka zabiť v priebehu niekoľkých hodín, ak sa jej nevenuje potrebná starostlivosť, hoci sa dá liečiť jednoduchou perorálnou rehydratáciou a v závažnejších prípadoch antibiotikami.
Zdroj: SITA.sk - Cholera v Sudáne za uplynulý týždeň zabila najmenej 40 ľudí © SITA Všetky práva vyhradené.
