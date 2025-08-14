|
Štvrtok 14.8.2025
Úvodná strana
|
Desaťročie SUMČEKA OMEGA – zdravá ryba z domáceho chovu
Pred desiatimi rokmi, 15. augusta 2015, bol v nevyužitých priestoroch hnedého parku najstaršej uhoľnej bane Slovenska - Bane Handlová uvedený do prevádzky najväčší a najmodernejší výrobný závod na ...
14.8.2025 (SITA.sk) - Pred desiatimi rokmi, 15. augusta 2015, bol v nevyužitých priestoroch hnedého parku najstaršej uhoľnej bane Slovenska – Bane Handlová uvedený do prevádzky najväčší a najmodernejší výrobný závod na chov rýb - sumčeka afrického - v uzavretých halových priestoroch – AGRO RYBIA FARMA HANDLOVÁ.
Hoci sa o transformácii uhoľného baníctva v tom čase nehovorilo a v podzemí handlovskej bane naplno prebiehala ťažba hnedého uhlia, Hornonitrianske bane Prievidza sa rozhodli podporiť zamestnanosť v regióne. Zmysluplne pritom využili energetický potenciál kvalitných vôd vytekajúcich z hlbín zeme na inovatívny zelený projekt chovu sladkovodných rýb. V obchodnej sieti nájdete ich produkty, ocenené Známkou kvality SK, pod obchodnou značkou SUMČEK OMEGA.
Dominantou ekologického chovu s bio filtráciou, pod stálou hygienickou a veterinárnou kontrolou, je chovná hala s veľkými kruhovými nádržami. Tie sú naplnené kvalitnou čistou vodou pohoria Vtáčnik. Zdravotný stav rýb je kontrolovaný prísnymi opatreniami, založenými na prevencii. Z hľadiska kvality a zdravotnej bezpečnosti je SUMČEK OMEGA jednou z najbezpečnejších potravín na trhu.
Domáci chov, s inovatívnou technológiou, zastrešuje celý výrobný proces, od vyliahnutia malých rybičiek, samotný chov, až po spracovanie v areáli závodu. Produkcia dokáže plne pokrývať dopyt slovenských spotrebiteľov po čerstvých rybacích výrobkoch, a tým čiastočne tlmiť negatívne vplyvy našich stravovacích návykov. V minulom roku celkový výlov rýb dosiahol 858 000 kg.
Celú rybu a filety SUMČEKA OMEGA si spotrebiteľ môže zakúpiť čerstvé, chladené a hlboko mrazené. Mäso obsahuje len malé množstvo tuku, vysoký obsah bielkovín, a cenné 3 a 6 omega mastné kyseliny, s priaznivými zdravotnými benefitmi. Je bez typického rybacieho pachu, vhodné pre deti aj pre seniorov, pretože okrem centrálnej chrbticovej kosti už ďalšie drobné kostičky v ňom nenájdete.
Delikatesou na spestrenie šalátov a jednohubiek sú údené filety. Spotrebiteľom výrazne skrátia čas a uľahčia prípravu jedál polotovary SUMČEK OMEGA – obaľovaná fileta, burger alebo mletý rezeň.
Sortiment dopĺňa výživná, výborne ochutná zmes na špagety zo SUMČEKA OMEGA, ocenená na medzinárodnom veľtrhu gastronómie Danubius GASTRO 2024.
Príjemným prekvapením pre konzumentov je ľahšie stráviteľná alternatíva domácich klobás. KLARIASKY sú lahodné klobásky z rybieho mäsa , ochutené kvalitnými ingredienciami, tepelne upravené, s automatickou kontrolou zdraviu nezávadného údenia.
Značku SUMČEK OMEGA prezentujú aj kvalitné rybie nátierky vyššieho štandardu, s pridaním kúskov rybieho mäsa. V troch prevedeniach – so zeleninou, s fazuľkou alebo pikantnejšia, s hlivou a feferónkami - sú ideálne na zdravé raňajky alebo ako chuťovky na rýchle pohostenie.
Odborníci na výživu a zdravý životný štýl odporúčajú konzumovať ryby aspoň dvakrát do týždňa pre ich nutričné hodnoty, nízky obsah tuku, ľahkú stráviteľnosť, cenné minerálne látky, stopové prvky a kvalitné bielkoviny. SUMČEK OMEGA je dôkazom toho, že čím prirodzenejší je chov, tým zdravšia a výživovo bohatšia je ryba, ktorú konzumujeme.
SUMČEK OMEGA, produkt spoločnosti Agro rybia farma Handlová, má za sebou prvé desaťročie svojej existencie. Radí sa medzi hodnotné, ľahko stráviteľné potraviny živočíšneho pôvodu, vhodné z hľadiska racionálnej výživy. Svojimi vlastnosťami zaujal viacerých kulinárov. Zhodli sa v tom, že táto lahodná domáca delikatesa by mala dostať väčší priestor na tanieroch slovenských rodín, v školských a zdravotníckych zariadeniach, ale aj v jedálnych lístkoch modernej gastronómie.
Adriana Siváková, tlačová hovorkyňa, 14. 8. 2025
Informačný servis
Adriana Siváková, tlačová hovorkyňa, 14. 8. 2025
