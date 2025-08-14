|
Štvrtok 14.8.2025
Denník - Správy
14. augusta 2025
Samit Trumpa a Putina na Aljaške sa začne v piatok o 21.30 h nášho času medzi štyrmi očami a za prítomnosti tlmočníkov
Samit Trumpa a Putina na Aljaške sa začne v piatok o 21.30 h nášho času medzi štyrmi očami a za prítomnosti tlmočníkov, oznámil poradca ruského prezidenta Jurij Ušakov. Potom bude nasledovať rokovanie delegácií a nakoniec spoločná tlačová konferencia.
Na ruskej strane budú okrem Ušakova aj ministri zahraničia, obrany a financií Sergej Lavrov, Andrej Belousov a Anton Siluanov a Putinov vyjednávač Kirill Dmitrijev. Zloženie americkej delegácie je známe, ale informovať o ňom bude Washington.
Dĺžku rokovania podľa Ušakova nestanovili, bude závisieť od vodcov oboch krajín. Putin a Trump majú podľa neho rokovať aj o americko-ruskej hospodárskej spolupráci a o problémoch globálnej bezpečnosti.
Na úvod rokovania povedia Trump a Putin „niekoľko slov“ pred novinármi.
Pozorovatelia predtým varovali pred stretnutím za zatvorenými dverami a pripomínajú rok 2018, keď takto Trump a Putin rokovali v Helsinkách. Stretli sa na pozvanie fínskeho prezidenta Sauliho Niinistöa, aby rokovali o kolapse vo vzťahoch USA a Ruska, o obvineniach z ovplyvňovania volieb a zmrazenom konflikte na východnej Ukrajine.
Keď Trump vtedy vyšiel z miestnosti, pôsobil, akoby bol šéfom Kremľa očarený.
Súvisiace články:
Medvedev: Trumpove ultimátum môže viesť k vojne Ruska a USA (28. 7. 2025)
Zelenskyj mal na schôdzke s Trumpom v Haagu sako (25. 6. 2025)
Trump: Putin sa zahráva s ohňom (27. 5. 2025)
Trump: Kým sa nestretnem s Putinom, nič sa v otázke Ukrajiny nezmení (15. 5. 2025)
Zelenskyj na rokovania s Ruskom osobne nepôjde, vyšle delegáciu (15. 5. 2025)
Putin navrhol rokovania s Ukrajinou bez akýchkoľvek podmienok 15. mája (11. 5. 2025)
Putin: Vojna proti Ukrajine má podporu celého Ruska (9. 5. 2025)
Putin verí vo víťazstvo pre Rusko, jadrové zbrane použiť nechce (4. 5. 2025)
Médiá: Putin ponúkol zastavenie bojov pozdĺž súčasného frontu (22. 4. 2025)
Putin vyhlásil „veľkonočné prímerie“ na Ukrajine (19. 4. 2025)
