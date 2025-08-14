Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Zo zahraničia

14. augusta 2025

Samit Trumpa a Putina na Aljaške sa začne v piatok o 21.30 h nášho času medzi štyrmi očami a za prítomnosti tlmočníkov



Samit Trumpa a Putina na Aljaške sa začne v piatok o 21.30 h nášho času medzi štyrmi očami a za prítomnosti tlmočníkov, oznámil poradca ruského prezidenta Jurij Ušakov. Potom bude nasledovať rokovanie delegácií a nakoniec spoločná tlačová konferencia.



Samit Trumpa a Putina na Aljaške sa začne v piatok o 21.30 h nášho času medzi štyrmi očami a za prítomnosti tlmočníkov

Na ruskej strane budú okrem Ušakova aj ministri zahraničia, obrany a financií Sergej Lavrov, Andrej Belousov a Anton Siluanov a Putinov vyjednávač Kirill Dmitrijev. Zloženie americkej delegácie je známe, ale informovať o ňom bude Washington.

Dĺžku rokovania podľa Ušakova nestanovili, bude závisieť od vodcov oboch krajín. Putin a Trump majú podľa neho rokovať aj o americko-ruskej hospodárskej spolupráci a o problémoch globálnej bezpečnosti.

Na úvod rokovania povedia Trump a Putin „niekoľko slov“ pred novinármi.

Pozorovatelia predtým varovali pred stretnutím za zatvorenými dverami a pripomínajú rok 2018, keď takto Trump a Putin rokovali v Helsinkách. Stretli sa na pozvanie fínskeho prezidenta Sauliho Niinistöa, aby rokovali o kolapse vo vzťahoch USA a Ruska, o obvineniach z ovplyvňovania volieb a zmrazenom konflikte na východnej Ukrajine.

Keď Trump vtedy vyšiel z miestnosti, pôsobil, akoby bol šéfom Kremľa očarený.


