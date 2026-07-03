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03. júla 2026
Lobotka má v Neapole nového trénera. Kto nahradil Conteho?
V medzisezónnom období až deväť z dvadsiatich tímov talianskej Serie A vymenilo trénerov. Slovenský futbalový reprezentant Stanislav Lobotka má v talianskom klube SSC Neapol nového trénera. Po sezóne ...
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3.7.2026 (SITA.sk) - V medzisezónnom období až deväť z dvadsiatich tímov talianskej Serie A vymenilo trénerov.
Slovenský futbalový reprezentant Stanislav Lobotka má v talianskom klube SSC Neapol nového trénera. Po sezóne 2025/2026 uvedený post opustil 56-ročný Antonio Conte, jeho nástupcom sa stal o dva roky starší Massimiliano Allegri. Zmluvu podpísal na tri roky, takže pod Vezuvom by mal zotrvať minimálne do leta 2029.
Allegri je známy svojimi predchádzajúcimi pôsobeniami v Serie A, keď dvakrát viedol Juventus Turín a dvakrát aj AC Miláno. Zatiaľ naposledy skončil v Miláne, keďže jeho zverenci sa neprebojovali do Ligy majstrov pre nasledujúcu sezónu.
V medzisezónnom období až deväť z dvadsiatich tímov talianskej Serie A vymenilo trénerov. Medzi nimi sú okrem Neapola aj AC Miláno, ktorý angažoval Portugalčana Rúbena Amorima, Atalanta Bergamo s novým koučom Mauriziom Sarrim, či AC Fiorentina vedená Fabiom Grossom.
Antonio Conte doviedol Neapol k titulu v sezóne 2024/2025, teraz je vážnym kandidátom na pozíciu trénera talianskej reprezentácie. Conte už má skúsenosti z pôsobenia pri národnom tíme Talianska v rokoch 2014 až 2016, počas ktorých ich na ME 2016 potiahol do štvrťfinále.
Zdroj: SITA.sk - Lobotka má v Neapole nového trénera. Kto nahradil Conteho? © SITA Všetky práva vyhradené.
Slovenský futbalový reprezentant Stanislav Lobotka má v talianskom klube SSC Neapol nového trénera. Po sezóne 2025/2026 uvedený post opustil 56-ročný Antonio Conte, jeho nástupcom sa stal o dva roky starší Massimiliano Allegri. Zmluvu podpísal na tri roky, takže pod Vezuvom by mal zotrvať minimálne do leta 2029.
Allegri je známy svojimi predchádzajúcimi pôsobeniami v Serie A, keď dvakrát viedol Juventus Turín a dvakrát aj AC Miláno. Zatiaľ naposledy skončil v Miláne, keďže jeho zverenci sa neprebojovali do Ligy majstrov pre nasledujúcu sezónu.
V medzisezónnom období až deväť z dvadsiatich tímov talianskej Serie A vymenilo trénerov. Medzi nimi sú okrem Neapola aj AC Miláno, ktorý angažoval Portugalčana Rúbena Amorima, Atalanta Bergamo s novým koučom Mauriziom Sarrim, či AC Fiorentina vedená Fabiom Grossom.
Antonio Conte doviedol Neapol k titulu v sezóne 2024/2025, teraz je vážnym kandidátom na pozíciu trénera talianskej reprezentácie. Conte už má skúsenosti z pôsobenia pri národnom tíme Talianska v rokoch 2014 až 2016, počas ktorých ich na ME 2016 potiahol do štvrťfinále.
Zdroj: SITA.sk - Lobotka má v Neapole nového trénera. Kto nahradil Conteho? © SITA Všetky práva vyhradené.
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