Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Piatok 3.7.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Miloslav
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Šport

03. júla 2026

Lobotka má v Neapole nového trénera. Kto nahradil Conteho?


Tagy: Futbal - Serie A 2025/2026

V medzisezónnom období až deväť z dvadsiatich tímov talianskej Serie A vymenilo trénerov. Slovenský futbalový reprezentant Stanislav Lobotka má v talianskom klube SSC Neapol nového trénera. Po sezóne ...



Zdieľať
massimiliano allegri 676x451 3.7.2026 (SITA.sk) - V medzisezónnom období až deväť z dvadsiatich tímov talianskej Serie A vymenilo trénerov.


Slovenský futbalový reprezentant Stanislav Lobotka má v talianskom klube SSC Neapol nového trénera. Po sezóne 2025/2026 uvedený post opustil 56-ročný Antonio Conte, jeho nástupcom sa stal o dva roky starší Massimiliano Allegri. Zmluvu podpísal na tri roky, takže pod Vezuvom by mal zotrvať minimálne do leta 2029.

Allegri je známy svojimi predchádzajúcimi pôsobeniami v Serie A, keď dvakrát viedol Juventus Turín a dvakrát aj AC Miláno. Zatiaľ naposledy skončil v Miláne, keďže jeho zverenci sa neprebojovali do Ligy majstrov pre nasledujúcu sezónu.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem


V medzisezónnom období až deväť z dvadsiatich tímov talianskej Serie A vymenilo trénerov. Medzi nimi sú okrem Neapola aj AC Miláno, ktorý angažoval Portugalčana Rúbena Amorima, Atalanta Bergamo s novým koučom Mauriziom Sarrim, či AC Fiorentina vedená Fabiom Grossom.

Antonio Conte doviedol Neapol k titulu v sezóne 2024/2025, teraz je vážnym kandidátom na pozíciu trénera talianskej reprezentácie. Conte už má skúsenosti z pôsobenia pri národnom tíme Talianska v rokoch 2014 až 2016, počas ktorých ich na ME 2016 potiahol do štvrťfinále.


Zdroj: SITA.sk - Lobotka má v Neapole nového trénera. Kto nahradil Conteho? © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Futbal - Serie A 2025/2026
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Dávid proti Goliášovi. Na Kapverdy čaká Argentína s Messim
<< predchádzajúci článok
Chorvátske médiá po vyradení s Portugalskom: Krutý koniec, o ktorom sa bude hovoriť ešte roky a ostrá kritika VAR-u – VIDEO

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 