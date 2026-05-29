29. mája 2026

Chorvátsko bojuje proti opitým turistom. Nová legislatíva umožní zákaz nočného predaja alkoholu


29.5.2026 (SITA.sk) - Opatrenie sa nevzťahuje na bary ani reštaurácie.


Chorvátski poslanci v piatok schválili zákon, ktorý umožní miestnym samosprávam obmedziť nočný predaj alkoholu v obchodoch s cieľom zmierniť problémy spôsobené opitými turistami v populárnych destináciách. Za novelu obchodného zákona hlasovalo všetkých 117 prítomných poslancov.

Novela umožní mestám a obciam obmedziť predaj alkoholu v obchodoch s cieľom chrániť verejné zdravie, verejný poriadok, kultúrne dedičstvo a životné prostredie. Opatrenie sa nevzťahuje na bary ani reštaurácie.

Miestne aj sociálne médiá v posledných rokoch zaplavili zábery opitých turistov, ktorí popíjajú na uliciach, močia na verejných priestranstvách a svojim hlukom a neviazaným správaním obťažujú miestnych obyvateľov najmä v nočných hodinách.

Split podľa svojho primátora zakáže predaj alkoholu od 21.00 do 6.00 h, pričom podobné kroky zvažujú aj ďalšie obľúbené turistické centrá ako Hvar, Zadar či Záhreb.

Turizmus je kľúčovým motorom chorvátskej ekonomiky a tvorí približne 20 percent HDP. Krajina s 3,8 milióna obyvateľov privítala vlani takmer 22 miliónov turistov.


Zdroj: SITA.sk - Chorvátsko bojuje proti opitým turistom. Nová legislatíva umožní zákaz nočného predaja alkoholu © SITA Všetky práva vyhradené.

