XTB vstupuje do partnerstva s futbalovým gigantom. Spojilo sa s SSC Neapol, za ktorý hrá aj Stanislav Lobotka
Investičná platforma XTB rozširuje svoje pôsobenie vo svete športu. Spoločnosť oznámila nové globálne partnerstvo s talianskym futbalovým klubom SSC Neapol, ktorý patrí medzi najúspešnejšie a najpopulárnejšie ...
V rámci spolupráce sa XTB stane oficiálnym globálnym obchodným partnerom klubu počas sezón 2025/2026 a 2026/2027. Značka bude viditeľná na digitálnych platformách SSC Neapol, počas zápasových dní aj na rôznych sprievodných podujatiach určených pre fanúšikov. Podľa spoločnosti XTB nejde len o marketingovú spoluprácu. Partnerstvo má podporiť finančné vzdelávanie a rozvoj investičného myslenia medzi fanúšikmi futbalu.
„Toto partnerstvo je predovšetkým o budovaní investičného myslenia medzi globálnou komunitou fanúšikov Neapola. Nejde len o zviditeľnenie našej značky. Ide o inšpirovanie ľudí, aby premýšľali o svojich financiách inak,“ uviedol generálny riaditeľ XTB Omar Arnaout.
Spoločnosť zároveň avizovala, že pre nových klientov v Taliansku pripravila špeciálnu akciu, v rámci ktorej môžu získať akciu zadarmo. Súčasťou partnerstva majú byť aj vzdelávacie aktivity, exkluzívne zážitky a podujatia pre fanúšikov klubu.
Neapol chce posilniť globálnu značku
SSC Neapol patrí medzi najznámejšie futbalové kluby v Taliansku a v roku 2026 oslávi sté výročie svojho založenia. Klub sa v posledných rokoch etabloval medzi európskou elitou a pravidelne sa predstavuje v medzinárodných súťažiach.
Generálny manažér Business Area v SSC Neapol Tommaso Bianchini označil partnerstvo za prirodzený krok v rámci medzinárodnej rastovej stratégie klubu. „Toto partnerstvo nám umožní vytvárať nové príležitosti na zapojenie fanúšikov prostredníctvom digitálnych aktivít, zážitkov počas zápasov a exkluzívnych iniciatív pre našich fanúšikov po celom svete,“ uviedol. Neapol zároveň pokračuje v ambícii budovať svoju značku aj mimo futbalového prostredia. Klub chce rozširovať svoju medzinárodnú prítomnosť a oslovovať globálne publikum prostredníctvom nových projektov, partnerstiev a fanúšikovských aktivít.
XTB má viac ako dva milióny klientov
XTB patrí medzi najväčšie investičné platformy v Európe. Podľa spoločnosti využíva jej služby viac ako 2,1 milióna klientov. Používatelia môžu prostredníctvom aplikácie investovať do akcií a ETF fondov, vytvárať investičné plány alebo obchodovať s ďalšími finančnými nástrojmi.
Firma pôsobí v 17 kanceláriách po celom svete a zamestnáva viac ako 1 400 ľudí. Na Varšavskej burze je kótovaná od roku 2016. Nové partnerstvo s SSC Neapol tak predstavuje ďalší krok v snahe spoločnosti osloviť širšie publikum a prepojiť svet športu s finančným vzdelávaním.
Zdroj: SITA.sk - XTB vstupuje do partnerstva s futbalovým gigantom. Spojilo sa s SSC Neapol, za ktorý hrá aj Stanislav Lobotka © SITA Všetky práva vyhradené.
