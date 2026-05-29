Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Piatok 29.5.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Vilma
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Tlačové správy

XTB vstupuje do partnerstva s futbalovým gigantom. Spojilo sa s SSC Neapol, za ktorý hrá aj Stanislav Lobotka


Tagy: Neapol Partnerstvo XTB

Investičná platforma XTB rozširuje svoje pôsobenie vo svete športu. Spoločnosť oznámila nové globálne partnerstvo s talianskym futbalovým klubom SSC Neapol, ktorý patrí medzi najúspešnejšie a najpopulárnejšie ...



Zdieľať
xtb partners with sscn napoli m 676x450 29.5.2026 (SITA.sk) - Investičná platforma XTB rozširuje svoje pôsobenie vo svete športu. Spoločnosť oznámila nové globálne partnerstvo s talianskym futbalovým klubom SSC Neapol, ktorý patrí medzi najúspešnejšie a najpopulárnejšie tímy v krajine. Za Neapol pritom nastupuje aj slovenský reprezentant Stanislav Lobotka.
 

V rámci spolupráce sa XTB stane oficiálnym globálnym obchodným partnerom klubu počas sezón 2025/2026 a 2026/2027. Značka bude viditeľná na digitálnych platformách SSC Neapol, počas zápasových dní aj na rôznych sprievodných podujatiach určených pre fanúšikov. Podľa spoločnosti XTB nejde len o marketingovú spoluprácu. Partnerstvo má podporiť finančné vzdelávanie a rozvoj investičného myslenia medzi fanúšikmi futbalu.

 

Toto partnerstvo je predovšetkým o budovaní investičného myslenia medzi globálnou komunitou fanúšikov Neapola. Nejde len o zviditeľnenie našej značky. Ide o inšpirovanie ľudí, aby premýšľali o svojich financiách inak,“ uviedol generálny riaditeľ XTB Omar Arnaout.

 

Spoločnosť zároveň avizovala, že pre nových klientov v Taliansku pripravila špeciálnu akciu, v rámci ktorej môžu získať akciu zadarmo. Súčasťou partnerstva majú byť aj vzdelávacie aktivity, exkluzívne zážitky a podujatia pre fanúšikov klubu.

 

Neapol chce posilniť globálnu značku

 

SSC Neapol patrí medzi najznámejšie futbalové kluby v Taliansku a v roku 2026 oslávi sté výročie svojho založenia. Klub sa v posledných rokoch etabloval medzi európskou elitou a pravidelne sa predstavuje v medzinárodných súťažiach.

 

Generálny manažér Business Area v SSC Neapol Tommaso Bianchini označil partnerstvo za prirodzený krok v rámci medzinárodnej rastovej stratégie klubu. „Toto partnerstvo nám umožní vytvárať nové príležitosti na zapojenie fanúšikov prostredníctvom digitálnych aktivít, zážitkov počas zápasov a exkluzívnych iniciatív pre našich fanúšikov po celom svete,“ uviedol. Neapol zároveň pokračuje v ambícii budovať svoju značku aj mimo futbalového prostredia. Klub chce rozširovať svoju medzinárodnú prítomnosť a oslovovať globálne publikum prostredníctvom nových projektov, partnerstiev a fanúšikovských aktivít.

 

XTB má viac ako dva milióny klientov

 

XTB patrí medzi najväčšie investičné platformy v Európe. Podľa spoločnosti využíva jej služby viac ako 2,1 milióna klientov. Používatelia môžu prostredníctvom aplikácie investovať do akcií a ETF fondov, vytvárať investičné plány alebo obchodovať s ďalšími finančnými nástrojmi.

 

Firma pôsobí v 17 kanceláriách po celom svete a zamestnáva viac ako 1 400 ľudí. Na Varšavskej burze je kótovaná od roku 2016. Nové partnerstvo s SSC Neapol tak predstavuje ďalší krok v snahe spoločnosti osloviť širšie publikum a prepojiť svet športu s finančným vzdelávaním.




Zdroj: SITA.sk - XTB vstupuje do partnerstva s futbalovým gigantom. Spojilo sa s SSC Neapol, za ktorý hrá aj Stanislav Lobotka © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Neapol Partnerstvo XTB
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Gejdoš odmieta manipulatívne vyjadrenia progresívcov, hovorí o záškodníckej kampani s jediným cieľom – VIDEO
<< predchádzajúci článok
Chorvátsko bojuje proti opitým turistom. Nová legislatíva umožní zákaz nočného predaja alkoholu

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 