Chorvátsko očakáva budúci rok lepšiu turistickú sezónu, kľúčovým kritériom bude bezpečnosť

Tisícky Nemcov pri Jadrane

Rezervácie na poslednú chvíľu

21.11.2020 - Pokrok vo vývoji vakcíny proti ochoreniu COVID-19 priniesol optimizmus v súvislosti s budúcoročnou dovolenkou sezónou. Nedávno publikované laboratórne výsledky viacerých farmaceutických spoločností pracujúcich na vakcínach proti koronavírusu potešili zamestnancov v cestovnom roku po celom svete.Optimizmus vzbudzujú aj správy z Nemecka, kde tamojšia vláda uviedla, že do budúceho leta by mohlo byť zaočkovaných 70 % obyvateľstva.Medzi štáty, ktoré by takýto krok uvítali, patrí aj Chorvátsko. Práve na chorvátske pobrežie Jadranu každoročne zamieria tisícky Nemcov."Cestovný ruch by sa mohol začať zotavovať v druhom štvrťroku a v druhej polovici budúceho roka by sa mohol priblížiť k číslam spred pandémie," uviedol v tlačovej správe riaditeľ chorvátskeho združenia cestovného ruchu Veljko Ostojič.V Chorvátsku sa napriek pandemickej situácii stále denne nachádza 15 až 20-tisíc turistov.V súvislosti s budúcoročnou letnou sezónou Ostojič očakáva väčší počet rezervácií na poslednú chvíľu, nárast on-line rezervácií a zvýšený záujem o zariadenia vyššej kategórie, ktoré zaručujú väčšiu izolovanosť návštevníkov."Kľúčovým kritériom pre výber cieľovej destinácie bude bezpečnosť v najširšom slova zmysle," dodáva Ostojič.