Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Sobota 16.5.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Svetozár
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Zo zahraničia

16. mája 2026

Chorvátsko pred letnou sezónou varuje, počet lesných požiarov výrazne vzrástol


Tagy: Lesné požiare Lesné požiare v Chorvátsku

Za prvé štyri mesiace roka zhorelo približne 5 060 hektárov pôdy, čo predstavuje nárast o približne 70 percent oproti rovnakému obdobiu minulého roka. Rozsah územia zasiahnutého lesnými požiarmi v ...



Zdieľať
croatia_wildfires_86146 676x451 16.5.2026 (SITA.sk) - Za prvé štyri mesiace roka zhorelo približne 5 060 hektárov pôdy, čo predstavuje nárast o približne 70 percent oproti rovnakému obdobiu minulého roka.


Rozsah územia zasiahnutého lesnými požiarmi v Chorvátsku, jednej z najobľúbenejších dovolenkových destinácií Slovákov, sa od začiatku roka výrazne zvýšil. Chorvátski hasiči upozorňujú, že tohtoročná sezóna požiarov môže byť mimoriadne náročná.

Za prvé štyri mesiace roka zhorelo približne 5 060 hektárov pôdy, čo predstavuje nárast o približne 70 percent oproti rovnakému obdobiu minulého roka. Podľa agentúry Hina to uviedol šéf chorvátskych hasičov Slavko Tucaković.

„Od začiatku roka sme zaznamenali 20-percentný nárast počtu požiarov,“ povedal Tucaković.

Vedci z Imperial College London a siete klimatológov World Weather Attribution tento týždeň varovali, že svet môže čeliť mimoriadne silnému roku lesných požiarov. Dôvodom sú klimatické zmeny a možný silný meteorologický jav El Niño.

Chorvátsko, kam každoročne smerujú desaťtisíce slovenských turistov najmä na pobrežie Jadranu, pravidelne zaznamenáva najviac požiarov v období od júna do septembra. Minulý rok si požiare vyžiadali dve obete a 18 zranených osôb, z toho osem hasičov.


Zdroj: SITA.sk - Chorvátsko pred letnou sezónou varuje, počet lesných požiarov výrazne vzrástol © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Lesné požiare Lesné požiare v Chorvátsku
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Európske krajiny rokujú s Teheránom o tranzite lodí cez Hormuzský prieliv, tvrdí iránska štátna televízia
<< predchádzajúci článok
Rozkopal vitríny predajne s mobilmi a odišiel. Incident v bratislavskom obchodnom centre vyšetruje polícia – VIDEO

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 