Sobota 16.5.2026
Meniny má Svetozár
16. mája 2026
Chorvátsko pred letnou sezónou varuje, počet lesných požiarov výrazne vzrástol
Za prvé štyri mesiace roka zhorelo približne 5 060 hektárov pôdy, čo predstavuje nárast o približne 70 percent oproti rovnakému obdobiu minulého roka. Rozsah územia zasiahnutého lesnými požiarmi v ...
16.5.2026 (SITA.sk) - Za prvé štyri mesiace roka zhorelo približne 5 060 hektárov pôdy, čo predstavuje nárast o približne 70 percent oproti rovnakému obdobiu minulého roka.
Rozsah územia zasiahnutého lesnými požiarmi v Chorvátsku, jednej z najobľúbenejších dovolenkových destinácií Slovákov, sa od začiatku roka výrazne zvýšil. Chorvátski hasiči upozorňujú, že tohtoročná sezóna požiarov môže byť mimoriadne náročná.
Za prvé štyri mesiace roka zhorelo približne 5 060 hektárov pôdy, čo predstavuje nárast o približne 70 percent oproti rovnakému obdobiu minulého roka. Podľa agentúry Hina to uviedol šéf chorvátskych hasičov Slavko Tucaković.
„Od začiatku roka sme zaznamenali 20-percentný nárast počtu požiarov,“ povedal Tucaković.
Vedci z Imperial College London a siete klimatológov World Weather Attribution tento týždeň varovali, že svet môže čeliť mimoriadne silnému roku lesných požiarov. Dôvodom sú klimatické zmeny a možný silný meteorologický jav El Niño.
Chorvátsko, kam každoročne smerujú desaťtisíce slovenských turistov najmä na pobrežie Jadranu, pravidelne zaznamenáva najviac požiarov v období od júna do septembra. Minulý rok si požiare vyžiadali dve obete a 18 zranených osôb, z toho osem hasičov.
Zdroj: SITA.sk - Chorvátsko pred letnou sezónou varuje, počet lesných požiarov výrazne vzrástol © SITA Všetky práva vyhradené.
Európske krajiny rokujú s Teheránom o tranzite lodí cez Hormuzský prieliv, tvrdí iránska štátna televízia
Rozkopal vitríny predajne s mobilmi a odišiel. Incident v bratislavskom obchodnom centre vyšetruje polícia – VIDEO
