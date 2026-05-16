Sobota 16.5.2026
Meniny má Svetozár
16. mája 2026
Európske krajiny rokujú s Teheránom o tranzite lodí cez Hormuzský prieliv, tvrdí iránska štátna televízia
Kontrola Iránu nad vodnou cestou otriasla globálnymi trhmi a poskytla Teheránu značnú výhodu. Iránska štátna televízia v sobotu uviedla, že európske krajiny rokujú s Teheránom o tranzite lodí cez ...
16.5.2026 (SITA.sk) - Kontrola Iránu nad vodnou cestou otriasla globálnymi trhmi a poskytla Teheránu značnú výhodu.
Iránska štátna televízia v sobotu uviedla, že európske krajiny rokujú s Teheránom o tranzite lodí cez Hormuzský prieliv.
„Po prechode lodí z krajín východnej Ázie, najmä z Číny, Japonska a Pakistanu, sme dnes dostali informácie, ktoré naznačujú, že Európania tiež začali rokovania s námorníctvom Revolučných gárd“, aby získali povolenie na prechod, informovala štátna televízia bez toho, aby špecifikovala, o ktoré krajiny ide.
Irán od 28. februára, keď vypukla vojna so Spojenými štátmi a Izraelom, do značnej miery blokuje lodnú dopravu cez tento dôležitý prieliv. Od 8. apríla platí krehké prímerie. Kontrola Iránu nad vodnou cestou otriasla globálnymi trhmi a poskytla Teheránu značnú výhodu, zatiaľ čo Spojené štáty uvalili vlastnú námornú blokádu na iránske prístavy.
Irán v ostatných dňoch povolil plavbu desiatkam lodí vrátane lodí z Číny „po dohode o iránskych protokoloch o správe prielivu,“ uviedli vo vyhlásení Revolučné gardy, ideologická zložka iránskej armády.
Ebrahim Azizi, predseda komisie pre národnú bezpečnosť v iránskom parlamente, v sobotu povedal, že Irán „pripravil profesionálny mechanizmus na riadenie dopravy“ cez prieliv a dodal, že bude „čoskoro predstavený“. „V tomto procese z neho budú mať úžitok iba obchodné plavidlá a strany spolupracujúce s Iránom,“ poznamenal a dodal, že „za špecializované služby sa budú vyberať potrebné poplatky“.
Zdroj: SITA.sk - Európske krajiny rokujú s Teheránom o tranzite lodí cez Hormuzský prieliv, tvrdí iránska štátna televízia © SITA Všetky práva vyhradené.
Súvisiace články:
USA by sa už mali spamätať. Prehnané požiadavky blokujú dohodu o ukončení vojny, vyhlásil Teherán (4. 5. 2026)
Napätie v Perzskom zálive rastie, USA chcú eskortovať lode cez Hormuzský prieliv (4. 5. 2026)
Americká blokáda podľa Teheránu len prehlbuje napätie a USA ňou aj tak nič nedosiahnu. Je úplne zbytočná (30. 4. 2026)
Ropa na štvorročnom maxime, dlhodobá blokáda môže vojnu na Blízkom východe zmeniť na zamrznutý konflikt (30. 4. 2026)
Irán odkazuje: USA už nemôžu ostatným štátom prikazovať, čo majú robiť (28. 4. 2026)
Svetoví lídri reagujú na prímerie medzi USA a Iránom, vyzývajú na mier (8. 4. 2026)
USA aj Irán tvrdia, že prímerie je ich víťazstvom, situácia je nejasná (8. 4. 2026)
Šaríf: Irán, USA a ich spojenci súhlasili s okamžitým prímerím (8. 4. 2026)
Trump: Návrh na prímerie nie je dostačujúci, ale je to „významný krok“ (6. 4. 2026)
Trump: USA by nemuseli pomôcť spojencom v NATO (28. 3. 2026)
