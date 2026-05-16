 Sobota 16.5.2026
 Meniny má Svetozár
 24hod.sk    Zo zahraničia

16. mája 2026

Európske krajiny rokujú s Teheránom o tranzite lodí cez Hormuzský prieliv, tvrdí iránska štátna televízia


Tagy: Hormuzský prieliv Napätie na Blízkom východe

Kontrola Iránu nad vodnou cestou otriasla globálnymi trhmi a poskytla Teheránu značnú výhodu. Iránska štátna televízia v sobotu uviedla, že európske krajiny rokujú s Teheránom o tranzite lodí cez ...



16.5.2026 (SITA.sk) - Kontrola Iránu nad vodnou cestou otriasla globálnymi trhmi a poskytla Teheránu značnú výhodu.


Iránska štátna televízia v sobotu uviedla, že európske krajiny rokujú s Teheránom o tranzite lodí cez Hormuzský prieliv.

„Po prechode lodí z krajín východnej Ázie, najmä z Číny, Japonska a Pakistanu, sme dnes dostali informácie, ktoré naznačujú, že Európania tiež začali rokovania s námorníctvom Revolučných gárd“, aby získali povolenie na prechod, informovala štátna televízia bez toho, aby špecifikovala, o ktoré krajiny ide.

Irán od 28. februára, keď vypukla vojna so Spojenými štátmi a Izraelom, do značnej miery blokuje lodnú dopravu cez tento dôležitý prieliv. Od 8. apríla platí krehké prímerie. Kontrola Iránu nad vodnou cestou otriasla globálnymi trhmi a poskytla Teheránu značnú výhodu, zatiaľ čo Spojené štáty uvalili vlastnú námornú blokádu na iránske prístavy.

Irán v ostatných dňoch povolil plavbu desiatkam lodí vrátane lodí z Číny „po dohode o iránskych protokoloch o správe prielivu,“ uviedli vo vyhlásení Revolučné gardy, ideologická zložka iránskej armády.

Ebrahim Azizi, predseda komisie pre národnú bezpečnosť v iránskom parlamente, v sobotu povedal, že Irán „pripravil profesionálny mechanizmus na riadenie dopravy“ cez prieliv a dodal, že bude „čoskoro predstavený“. „V tomto procese z neho budú mať úžitok iba obchodné plavidlá a strany spolupracujúce s Iránom,“ poznamenal a dodal, že „za špecializované služby sa budú vyberať potrebné poplatky“.


Zdroj: SITA.sk - Európske krajiny rokujú s Teheránom o tranzite lodí cez Hormuzský prieliv, tvrdí iránska štátna televízia © SITA Všetky práva vyhradené.

