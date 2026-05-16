Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Sobota 16.5.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Svetozár
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

16. mája 2026

Rozkopal vitríny predajne s mobilmi a odišiel. Incident v bratislavskom obchodnom centre vyšetruje polícia – VIDEO


Tagy: hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Obchodné centrum poškodzovanie cudzej veci výtržník

Policajti po ňom teraz pátrajú. Muž v bratislavskom obchodnom centre rozmlátil sklenené vitríny a v pokoji odišiel preč. Policajti po ňom teraz pátrajú. Informoval o tom hovorca



Zdieľať
sni mka obrazovky 2026 05 16 o 12.13.17 676x363 16.5.2026 (SITA.sk) - Policajti po ňom teraz pátrajú.


Muž v bratislavskom obchodnom centre rozmlátil sklenené vitríny a v pokoji odišiel preč. Policajti po ňom teraz pátrajú. Informoval o tom hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Michal Szeiff. Policajti skutok vyšetrujú ako trestný čin poškodzovania cudzej veci a pátrajú po totožnosti muža v kapucni.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem


Ako polícia spresnila, incident sa stal v piatok 15. mája. Muž rozkopal a poškodil sklenené vitríny predajne s mobilnými telefónmi v nákupnom centre na Pribinovej ulici.

„Podľa doterajších informácií vo vnútorných priestoroch nákupného centra pristúpil krátko po 12:00 doposiaľ neznámy muž maskovaný kapucňou k predajnému stánku s mobilnými telefónmi a opakovanými kopnutiami do sklenených vitrín ich poškodil a zhodil na zem. Týmto konaním spôsobil škodu vo výške 1 300 eur, pričom bezprostredne po skutku z miesta odišiel preč,“ opísali policajti, ktorí sa obrátili aj na verejnosť pri zisťovaní jeho totožnosti.


Zdroj: SITA.sk - Rozkopal vitríny predajne s mobilmi a odišiel. Incident v bratislavskom obchodnom centre vyšetruje polícia – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Obchodné centrum poškodzovanie cudzej veci výtržník
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Chorvátsko pred letnou sezónou varuje, počet lesných požiarov výrazne vzrástol
<< predchádzajúci článok
Napätie rastie, Taiwan reaguje na Trumpovo varovanie pred nezávislosťou

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 