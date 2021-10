Štát by nemal hľadať nezamestnaným prácu, tvrdí Sulík. Sprostredkovatelia by mohli robiť niečo osožnejšie

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

8.10.2021 (Webnoviny.sk) - Minister hospodárstva a predseda SaS Richard Sulík nechce rušiť úrady práce, chce len, aby prestali hľadať prácu pre nezamestnaných. Myslí si totiž, že ide o činnosť, ktorú by štát vykonávať nemal.Uviedol to v piatok pre médiá počas konferencie Tatra Summit vo Vysokých Tatrách. Návrh zrušiť úrady práce pritom načrtol ešte vo štvrtok 7. októbra počas tlačovej besedy v Bratislave.Podľa Sulíka úrady práce zamestnávajú približne 9-tisíc ľudí. „Z nich odhadom dvetisíc ľudí sprostredkúva prácu pre nezamestnaných, a ja si myslím, že toto je činnosť, ktorú by štát robiť nemal,“ skonštatoval s tým, že nezamestnaní by si prácu mali hľadať sami.„Tých odhadom dvetisíc ľudí môžeme poslať robiť niečo osožnejšie, najmä ich nemusí platiť štát. Ak chceme šetriť, majme teda aj odvahu na možno dnes neobvyklé myšlienky,“ poznamenal.