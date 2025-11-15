Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Šport

15. novembra 2025

Chorvátsko s miestenkou na MS 2026. Holandsko na dosah „amerických brehov“, Nemecko musí „veslovať“ – FOTO


Futbalisti Chorvátska v piatok spečatili postup na budúcoročné majstrovstvá sveta v Severnej Amerike. Na domácej pôde v Rijeke zdolali „rozbehnuté“ Faerské ostrovy 3:1, hoci ich výkon nepatril k ...



croatia_faroe_islands_wcup_soccer_82554 676x451 15.11.2025 (SITA.sk) - Futbalisti Chorvátska v piatok spečatili postup na budúcoročné majstrovstvá sveta v Severnej Amerike. Na domácej pôde v Rijeke zdolali „rozbehnuté“ Faerské ostrovy 3:1, hoci ich výkon nepatril k najpresvedčivejším. K postupu sa výrazne priblížilo aj Holandsko, zatiaľ čo Nemecko bude musieť zabojovať v poslednom zápase skupiny proti Slovensku.


Faerčania, ktorí do súboja vstupovali s trojzápasovom víťaznou sériou, v úvode živili malú nádej na senzáciu. Chorvátov zaskočil už v 16. minúte Geza David Turi, ktorý poslal hostí do prekvapivého vedenia. Reakcia favorita však prišla rýchlo - o sedem minút vyrovnal prudkou strelou Joško Gvardiol. Petar Musa v 57. minúte otočil skóre a Nikola Vlašič dvadsať minút pred koncom definitívne spečatil chorvátsky postup. Po stretnutí Gvardiol na sociálnej sieti X napísal: „Pre Chorvátsko, pre fanúšikov!“

Holandsko zachránil Depay


Holanďania remizovali v Poľsku 1:1 a sú už takmer istými účastníkmi šampionátu. Domácich poslal v 43. minúte do vedenia Jakub Kamiňski po prihrávke Roberta Lewandowského. Krátko po prestávke však Memphis Depay vyrovnal. Bol to jeho 55. presný zásah v národnom drese, čím vylepšil svoj vlastný gólový rekord.

„Oranjes“ majú pred posledným duelom s Litvou trojbodový náskok a výrazne lepšie skóre, čo prakticky znamená postup na MS.

Nemecko stále nemá istotu, čaká ho rozhodujúci duel so Slovenskom


Luxembursko potrápilo nemeckého favorita najmä v prvom polčase, keď malo viacero gólových príležitostí, pri ktorých lopta letela tesne vedľa bránkovej konštrukcie. Po zmene strán sa však dvakrát presadil Nick Woltemade a zariadil výhru Nemecka 2:0.

„Viem, že to nebol pekný zápas, ale odovzdali sme všetko, tvrdo sme bojovali a získali tri body,“ povedal Woltemade pre televíziu RTL.

Nemecku v pondelok v záverečnom zápase A-skupiny nastúpi proti Slovensku a v domácom prostredí mu na postup stačí aj remíza, hoci predtým v septembri prehralo v Bratislave 0:2. Ak sa však Slováci v Lipsku postarajú o ďalšiu senzáciu, postúpia na šampionát a Nemcov bude čakať baráž.

Čierna Hora odvrátila prekvapenie


Gibraltaru proti Čiernej Hore svitala historická šanca na prvý bod v kvalifikácii na veľké podujatie po zásahu Liama Jessopa v 20. minúte.

Balkánci však napokon nepripustili senzáciu a gólmi Vasilijeho Adžiča a Nikolu Krstoviča zvíťazili na Gibraltáre 2:1.


Zdroj: SITA.sk - Chorvátsko s miestenkou na MS 2026. Holandsko na dosah „amerických brehov“, Nemecko musí „veslovať“ – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

