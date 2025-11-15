Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 15.11.2025
15. novembra 2025

NHL pred ZOH 2026 spochybňuje pripravenosť ľadových plôch


Zimné olympijské hry 2026 v Taliansku odštartujú už o necelé tri mesiace, no naďalej prebiehajú práce na ľadových plochách, na ktorých budú hrať hráči ...



gary bettman 676x451 15.11.2025 (SITA.sk) - Zimné olympijské hry 2026 v Taliansku odštartujú už o necelé tri mesiace, no naďalej prebiehajú práce na ľadových plochách, na ktorých budú hrať hráči zámorskej hokejovej NHL, ktorí sa na olympijskú scénu vracajú po prvý raz od Soči 2014.

Práce na štadiónoch


Komisár NHL Gary Bettman počas tohtotýždňového stretnutia generálnych manažérov potvrdil, že „práce na štadiónoch a kvalite ľadu naďalej prebiehajú“ a profiliga nemá nad týmto procesom žiadnu kontrolu. „Je to plne v réžii Medzinárodného olympijského výboru (MOV) a Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF),“ uviedol.

NHL dostáva „neustále ubezpečenia“ od MOV a IIHF, že všetko bude pripravené včas. Hlavný štadión Santagiulia Arena je však stále vo výstavbe. Pôvodne mal byť v decembri testovaný počas B-skupiny I. divízie majstrovstiev sveta do 20 rokov, no tento turnaj museli presunúť do inej milánskej haly.

Neotestovaný ľad


Stavebné oneskorenia môžu znamenať, že prvé zápasy v Santagiulia Arene sa odohrajú až počas ženského olympijského hokejového turnaja, ktorý sa začne 5. februára, a to na neotestovanom ľade. Okrem bezpečnostného problému pre hráčov je tu aj otázka testovania vecí, ako sú toalety a občerstvenie pre fanúšikov, v novovybudovanom priestore.

NHL nemôže urýchliť výstavbu, no zostáva aktívne zapojená do monitorovania situácie. Po skončení aktuálneho Global Series vo Švédsku, kde sa stretnú Pittsburgh Penguins a Nashville Predators, plánujú predstavitelia NHL navštíviť Miláno a Cortinu d'Ampezzo, aby si osobne overili stav výstavby.

Čo tam nájdu, sa ešte len uvidí. Bettman môže len tvrdiť, že NHL to nevie ovplyvniť. „Sme len pozvaní hostia,“ zdôraznil Bettman.


Zdroj: SITA.sk - NHL pred ZOH 2026 spochybňuje pripravenosť ľadových plôch © SITA Všetky práva vyhradené.

