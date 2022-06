Chorvátsko sa už veľmi neoplatí, lacnejšie vás tento rok vyjde dovolenka v Grécku či Turecku

Najdrahšie je Azúrové pobrežie

Svoje spravila inflácia i pandémia

19.6.2022 (Webnoviny.sk) - Tohtoročná letná dovolenka spomedzi stredomorských krajín môže byť najlacnejšia v Grécku a Turecku, medzi cenovo výhodné patria aj pobyty v Španielsku a na Malte. Chorvátsko patrí už medzi najdrahšie turistické destinácie v rámci Stredomoria spolu s Francúzskom.Vyplýva to z analýzy, ktorú na základe makroekonomických dát a porovnaní cien pobytových zájazdov v online rezervačných systémoch najväčších nemeckých cestovných kancelárií na júl a august 2022 pripravil broker CapitalPanda Ceny v Chorvátsku, dlhodobo najobľúbenejšej krajiny na letnú dovolenku Slovákov pre blízkosť Jadranského mora, toto leto vzrástli medziročne v priemere o 20 až 25 percent, výnimkou nie sú ani hotely drahšie o 50 percent.Najdrahšou zo skúmaných destinácií pre letnú dovolenku je Azúrové pobrežie vo Francúzsku. Tamojší hotelieri totiž cielia na inak ekonomicky situovanú klientelu ako tradičné strediská zamerané hlavne na strednú triedu.Zlacnenie alebo zdraženie ceny zájazdov podľa analýzy priamo súvisí s ekonomickou kondíciou jednotlivých krajín. Grécko a Španielsko tradične trápi vysoká miera nezamestnanosti a celkovú situáciu ešte zhoršila pandémia koronavírusu.Turecko zase bojuje so závratnou infláciou, ktorá spôsobuje oslabovanie tamojšej meny, a tým aj zlacňovanie zájazdov pre zahraničných turistov.Analytici brokera CapitalPanda mapovali ceny v obľúbených destináciách pre najčastejšie dĺžky pobytu (7 a 10 dní), rôzne typy stravovania (raňajky, polpenzia, all inclusive) a pre rôzne kvalitatívne kategórie hotelov (počet hviezdičiek). Medzi ďalšie kritéria patrili čo najkratšia vzdialenosť k pláži alebo prítomnosť bazénu v rámci daného rezortu.Vo všetkých prípadoch ceny zahŕňajú leteckú dopravu a zodpovedajú obdobiu od 1. júla do 31. augusta 2022.