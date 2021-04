Chorvátsko začína očkovať pracovníkov cestovného ruchu, chcú splniť predpoklady pre bezpečnú dovolenku

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

12.4.2021 (Webnoviny.sk) - Chorvátsko začína od apríla očkovať desaťtisíce pracovníkov cestovného ruchu medzi prvými. Ministerka cestovného ruchu a športu Nikolina Brnjac usporiadala stretnutie so zástupcami Chorvátskeho inštitútu verejného zdravia na tému začatia očkovania pracovníkov cestovného ruchu a zriadenia ďalších miest pre testovanie turistov v turistických oblastiach.Očkovanie 70-tisíc pracovníkov cestovného ruchu sa začne v polovici apríla. Okrem stálych zamestnancov v odvetví cestovného ruchu budú do prioritného očkovania zahrnutí aj sezónni pracovníci. Cieľom je začať čo najskôr aj očkovanie 90-tisíc majiteľov súkromných apartmánov, ktorí sú takisto zohľadňovaní v súlade so stanovenými prioritami očkovania v odvetví cestovného ruchu.„Chorvátsko je medzi prvými krajinami, ktoré začínajú očkovanie pracovníkov cestovného ruchu, čo je pre nás veľmi dôležité z hľadiska ďalšieho posilnenia vnímania Chorvátska ako bezpečnej destinácie. Okrem projektu týkajúceho sa bezpečného pobytu Safe Stay in Croatia je to ďalšia záruka pre turistov, že Chorvátsko spĺňa všetky predpoklady pre bezpečnú dovolenku pre každého hosťa, ktorý si ako turistickú destináciu zvolí našu krajinu," uviedla ministerka Nikolina Brnjac.Okrem začatia očkovania pracovníkov v cestovnom ruchu sa diskutuje aj o zriadení ďalších bodov pre testovanie turistov v turistických oblastiach, ale aj v hoteloch, kempoch či marínach. Ako informoval Andrej Maťko zo spoločnosti Settour Slovakia, v Chorvátsku odštartujú čoskoro aj vzdelávanie osôb, ktoré budú vykonávať testovanie v súlade s podmienkami stanovenými Chorvátskym inštitútom verejného zdravia.