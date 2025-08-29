|
Piatok 29.8.2025
|Denník - Správy
29. augusta 2025
Chorvátsku Istriu zasiahla extrémna búrka, záplavy narušili dopravu
Chorvátsky polostrov Istria zasiahla v piatok silná búrka, ktorá zaplavila cesty, spôsobila zosuvy pôdy a dopravné obmedzenia. V regióne mesta Buje spadlo 135 milimetrov zrážok. Podľa meteorológov išlo jav, pri ...
29.8.2025 (SITA.sk) - Chorvátsky polostrov Istria zasiahla v piatok silná búrka, ktorá zaplavila cesty, spôsobila zosuvy pôdy a dopravné obmedzenia. V regióne mesta Buje spadlo 135 milimetrov zrážok. Podľa meteorológov išlo jav, pri ktorom sa séria oblakov pohybuje rovnakou dráhou, čo často spôsobuje bleskové povodne. Informuje o tom web Dnevnik.
Viaceré cesty v istrijskom vnútrozemí sú zaplavené a v susednom Slovinsku zosuv pôdy zasypal diaľnicu pred tunelom Dekani „Situácia sa rýchlo zhoršuje,“ varovali hasiči z prímorského mesta Izola v Slovinsku a vyzvali miestnych obyvateľov na opatrnosť, uviedol vysielateľ N1 Slovenia. Hydrológovia varovali, že rieky budú počas celého dňa naďalej stúpať.
Problémy sú aj v železničnej doprave. Podľa Slovinských železníc museli uzavrieť trasu z prístavného mesta Koper do obce Rižana.
Zdroj: SITA.sk - Chorvátsku Istriu zasiahla extrémna búrka, záplavy narušili dopravu © SITA Všetky práva vyhradené.
