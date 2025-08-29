Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Piatok 29.8.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Nikola, Nikolaj
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Zo zahraničia

29. augusta 2025

Chorvátsku Istriu zasiahla extrémna búrka, záplavy narušili dopravu



Chorvátsky polostrov Istria zasiahla v piatok silná búrka, ktorá zaplavila cesty, spôsobila zosuvy pôdy a dopravné obmedzenia. V regióne mesta Buje spadlo 135 milimetrov zrážok. Podľa meteorológov išlo jav, pri ...



Zdieľať
croatia_floods_41689 3 676x451 29.8.2025 (SITA.sk) - Chorvátsky polostrov Istria zasiahla v piatok silná búrka, ktorá zaplavila cesty, spôsobila zosuvy pôdy a dopravné obmedzenia. V regióne mesta Buje spadlo 135 milimetrov zrážok. Podľa meteorológov išlo jav, pri ktorom sa séria oblakov pohybuje rovnakou dráhou, čo často spôsobuje bleskové povodne. Informuje o tom web Dnevnik.


Viaceré cesty v istrijskom vnútrozemí sú zaplavené a v susednom Slovinsku zosuv pôdy zasypal diaľnicu pred tunelom Dekani „Situácia sa rýchlo zhoršuje,“ varovali hasiči z prímorského mesta Izola v Slovinsku a vyzvali miestnych obyvateľov na opatrnosť, uviedol vysielateľ N1 Slovenia. Hydrológovia varovali, že rieky budú počas celého dňa naďalej stúpať.

Problémy sú aj v železničnej doprave. Podľa Slovinských železníc museli uzavrieť trasu z prístavného mesta Koper do obce Rižana.



Zdroj: SITA.sk - Chorvátsku Istriu zasiahla extrémna búrka, záplavy narušili dopravu © SITA Všetky práva vyhradené.

   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
SNP podľa ministra zahraničných vecí Blanára potvrdzuje silný antifašistický odkaz Slovenska – VIDEO
<< predchádzajúci článok
Moskva vraj zmiernila územné požiadavky voči Ukrajine, ale chce opevnené regióny v Doneckej oblasti

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 