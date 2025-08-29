|
Piatok 29.8.2025
Meniny má Nikola, Nikolaj
Moskva vraj zmiernila územné požiadavky voči Ukrajine, ale chce opevnené regióny v Doneckej oblasti
Rusko podľa tureckého ministra zahraničných vecí Hakana Fidana zmiernilo svoje územné požiadavky voči Ukrajine. Doteraz žiadalo odchod ukrajinských vojakov z celej Doneckej, Luhanskej, Chersonskej a Záporožskej ...
Zdieľať
29.8.2025 (SITA.sk) - Rusko podľa tureckého ministra zahraničných vecí Hakana Fidana zmiernilo svoje územné požiadavky voči Ukrajine. Doteraz žiadalo odchod ukrajinských vojakov z celej Doneckej, Luhanskej, Chersonskej a Záporožskej oblasti. Teraz podľa Fidana žiada stiahnutie ukrajinskej armády len z celej Doneckej oblasti. Luhanskú oblasť Rusko aj tak okupuje prakticky celú a po schôdzke Vladimira Putina s Donaldom Trumpom podľa šéfa tureckej diplomacie by Moskva súhlasila s tým, že sa frontová línia v Chersonskej a Záporožskej oblasti zmrazí.
Hakan Fidan však uznal, že pre Ukrajinu by bolo ťažké vzdať sa svojho silne opevneného terénu v Doneckej oblasti, pretože by sa stala zraniteľnou. „Akonáhle sa tohto územia vzdá, zostávajúca oblasť sa stane trochu ťažko strategicky chránenou,“ povedal. „Ale keď zohľadníte bezpečnostné mechanizmy a záruky, musíte počkať, ako sa bude problém vyvíjať," dodal.
Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov v súvislosti s vyjadreniami tureckého ministra zahraničia uviedol, že Moskva „zámerne nezverejňuje všetky podrobnosti rozhovoru medzi oboma prezidentmi na Aljaške“, pretože by to bránilo mierovému procesu.
Zdroj: SITA.sk - Moskva vraj zmiernila územné požiadavky voči Ukrajine, ale chce opevnené regióny v Doneckej oblasti © SITA Všetky práva vyhradené.
