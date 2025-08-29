Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Piatok 29.8.2025
29. augusta 2025

SNP podľa ministra zahraničných vecí Blanára potvrdzuje silný antifašistický odkaz Slovenska – VIDEO


Tagy: minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SNP Slovenské národné povstanie Výročie

Slovenské národné povstanie (SNP) podľa ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraja Blanára (Smer-SD) potvrdzuje ...



6735f572ad3c9861031939 676x451 29.8.2025 (SITA.sk) - Slovenské národné povstanie (SNP) podľa ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraja Blanára (Smer-SD) potvrdzuje silný antifašistický odkaz Slovenska. Minister vo svojom stanovisku k 81. výročiu vypuknutia SNP tiež uviedol, že povstanie významným spôsobom ovplyvnilo slovenskú štátnosť. Ako uviedli z komunikačného odboru slovenského rezortu diplomacie, SNP bolo jedným z najvýznamnejších období národných dejín Slovenska, ktoré formovalo základ štátnosti a demokratickej identity súčasnej SR. Blanár uviedol, že bolo aj vyjadrením túžby po mieri a slobodnom živote.


„Naši rodičia, starí či prastarí rodičia si uvedomovali význam a vzácnosť týchto hodnôt, na ktoré sa dnes akoby zabúdalo a brali sa ako samozrejmosť. Nezabúdajme však na hrdinstvo našich predkov. Každý deň ho vidieť po celom Slovensku prostredníctvom pamätníkov SNP, ktorými sú posiate obce, mestá, naše hory,“ uviedol minister. Vyjadril aj úctu všetkým hrdinom povstania, ktorí zahynuli za našu vlasť, ale aj tým, ktorí dosiaľ žijú. „Vďačíme im za to, že sme sa ako národ postavili na správnu stranu dejín,“ zdôraznil Blanár.

Ministerstvo pripomenulo, že SNP vypuklo 29. augusta 1944, išlo o významné ozbrojené povstanie proti nacistickej okupácii Slovenska. „Zapojilo sa doň približne 80-tisíc ľudí rôznych národností – Slovákov, Čechov, Maďarov, ako aj Rusínov, Rómov či Židov, rovnako Američanov, Britov, Bulharov, Francúzov, Nemcov, Poliakov, občanov Sovietskeho zväzu a Juhoslávie. Odkaz SNP je dodnes jedným zo základov demokratickej identity Slovenskej republiky," doplnilo MZVaEZ.

Zdroj: SITA.sk - SNP podľa ministra zahraničných vecí Blanára potvrdzuje silný antifašistický odkaz Slovenska – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

