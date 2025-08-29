|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Piatok 29.8.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Nikola, Nikolaj
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
29. augusta 2025
SNP podľa ministra zahraničných vecí Blanára potvrdzuje silný antifašistický odkaz Slovenska – VIDEO
Slovenské národné povstanie (SNP) podľa ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraja Blanára (Smer-SD) potvrdzuje ...
Zdieľať
29.8.2025 (SITA.sk) - Slovenské národné povstanie (SNP) podľa ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraja Blanára (Smer-SD) potvrdzuje silný antifašistický odkaz Slovenska. Minister vo svojom stanovisku k 81. výročiu vypuknutia SNP tiež uviedol, že povstanie významným spôsobom ovplyvnilo slovenskú štátnosť. Ako uviedli z komunikačného odboru slovenského rezortu diplomacie, SNP bolo jedným z najvýznamnejších období národných dejín Slovenska, ktoré formovalo základ štátnosti a demokratickej identity súčasnej SR. Blanár uviedol, že bolo aj vyjadrením túžby po mieri a slobodnom živote.
„Naši rodičia, starí či prastarí rodičia si uvedomovali význam a vzácnosť týchto hodnôt, na ktoré sa dnes akoby zabúdalo a brali sa ako samozrejmosť. Nezabúdajme však na hrdinstvo našich predkov. Každý deň ho vidieť po celom Slovensku prostredníctvom pamätníkov SNP, ktorými sú posiate obce, mestá, naše hory,“ uviedol minister. Vyjadril aj úctu všetkým hrdinom povstania, ktorí zahynuli za našu vlasť, ale aj tým, ktorí dosiaľ žijú. „Vďačíme im za to, že sme sa ako národ postavili na správnu stranu dejín,“ zdôraznil Blanár.
Ministerstvo pripomenulo, že SNP vypuklo 29. augusta 1944, išlo o významné ozbrojené povstanie proti nacistickej okupácii Slovenska. „Zapojilo sa doň približne 80-tisíc ľudí rôznych národností – Slovákov, Čechov, Maďarov, ako aj Rusínov, Rómov či Židov, rovnako Američanov, Britov, Bulharov, Francúzov, Nemcov, Poliakov, občanov Sovietskeho zväzu a Juhoslávie. Odkaz SNP je dodnes jedným zo základov demokratickej identity Slovenskej republiky," doplnilo MZVaEZ.
Zdroj: SITA.sk - SNP podľa ministra zahraničných vecí Blanára potvrdzuje silný antifašistický odkaz Slovenska – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
„Naši rodičia, starí či prastarí rodičia si uvedomovali význam a vzácnosť týchto hodnôt, na ktoré sa dnes akoby zabúdalo a brali sa ako samozrejmosť. Nezabúdajme však na hrdinstvo našich predkov. Každý deň ho vidieť po celom Slovensku prostredníctvom pamätníkov SNP, ktorými sú posiate obce, mestá, naše hory,“ uviedol minister. Vyjadril aj úctu všetkým hrdinom povstania, ktorí zahynuli za našu vlasť, ale aj tým, ktorí dosiaľ žijú. „Vďačíme im za to, že sme sa ako národ postavili na správnu stranu dejín,“ zdôraznil Blanár.
Ministerstvo pripomenulo, že SNP vypuklo 29. augusta 1944, išlo o významné ozbrojené povstanie proti nacistickej okupácii Slovenska. „Zapojilo sa doň približne 80-tisíc ľudí rôznych národností – Slovákov, Čechov, Maďarov, ako aj Rusínov, Rómov či Židov, rovnako Američanov, Britov, Bulharov, Francúzov, Nemcov, Poliakov, občanov Sovietskeho zväzu a Juhoslávie. Odkaz SNP je dodnes jedným zo základov demokratickej identity Slovenskej republiky," doplnilo MZVaEZ.
Zdroj: SITA.sk - SNP podľa ministra zahraničných vecí Blanára potvrdzuje silný antifašistický odkaz Slovenska – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Polícia eviduje v Bratislavskom kraji množstvo nahlásení o falošných policajtoch zo Žiliny
Polícia eviduje v Bratislavskom kraji množstvo nahlásení o falošných policajtoch zo Žiliny
<< predchádzajúci článok
Chorvátsku Istriu zasiahla extrémna búrka, záplavy narušili dopravu
Chorvátsku Istriu zasiahla extrémna búrka, záplavy narušili dopravu