Štvrtok 5.2.2026
Úvodná strana
Denník - Správy
|Prílohy
|Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
05. februára 2026
Chorvátsky futbalový stredopoliar Marko Tolič po 2,5 roku odchádza zo Slovana Bratislava
Tagy: Marko Tolič
Tolič bude na pôsobenie v Slovane spomínať v dobrom.
Zdieľať
Chorvátsky futbalový stredopoliar Marko Tolič po 2,5 roku odchádza zo Slovana Bratislava. „Belasý" dres obliekal od leta 2023 a v sezóne 2024/2025 bol jedným z kľúčových hráčov na ceste do ligovej fázy Ligy majstrov. Nahradiť by ho mal jeho krajan Niko Jankovič. Ofenzívny stredopoliar prichádza do Slovana z Rijeky na ročné hosťovanie s opciou na trvalý prestup.
„V prvom rade Markovi Toličovi ďakujem za všetko, čo pre nás odviedol, a aké výkony pre Slovan odovzdával. Bol veľký profesionál, bude mu patriť vďaka aj za to, že nám výrazne pomohol k postupu do Ligy majstrov. Veľa sme sa rozprávali a diskutovali o jeho budúcnosti. Cítil som, že Marko si chce ešte vyskúšať zahraničie. Vyhoveli sme mu a uvoľnili sme ho už teraz, pričom sme našli riešenie, ktoré bolo výhodné pre obe strany. Naše rozhovory prebehli vo vzájomnom rešpekte a som rád, že hoci sa naše cesty rozchádzajú, lúčime sa v dobrom a s vďakou. Samozrejme, Markov odchod bol podmienený ziskom adekvátnej náhrady, ktorú vám už čoskoro predstavíme,“ povedal pre oficiálny klubový web Slovana Ivan Kmotrík ml., generálny riaditeľ klubu.
Tolič bude na pôsobenie v Slovane spomínať v dobrom. „Cítim veľkú hrdosť, že som bol súčasťou tejto skvelej skupiny ľudí. A tým nemyslím len hráčov, ale aj realizačný tím, všetkých ľudí, ktorí pracujú v Slovane, a samozrejme, našich fanúšikov. Vďaka nim som sa cítil ako Slovák, aj keď som zo zahraničia, a ich podpora pre mňa vždy veľa znamenala. Život v Slovane nebol pre mňa len o futbale. Do Bratislavy som prišiel so svojou rodinou a deťmi, ktoré prakticky od svojho narodenia vyrastali s nami na Slovensku. Nie je ľahké odísť a povedať dovidenia. Zostáva mi veľa spomienok, na tomto štadióne som zažil najväčšie momenty svojej kariéry. Slovan vo mne navždy zanechá silný dojem. Ešte raz veľké ďakujem Bratislave, Slovanu, ľuďom, fanúšikom. Som veľmi vďačný za to, čo sme tu spoločne prežili,“ odkázal Tolič.
Jankovič je 24-ročný odchovanec Dinama Záhreb a už má na konte majstrovské tituly v Zrinjski Mostar i Rijeke, kde odohral vydarené sezóny 2023/24 a 2024/25. Dal v nich dokopy 19 gólov a v predošlom ročníku sa podieľal na zisku double. Je niekdajším mládežníckym reprezentantom Chorvátska. „Rokovania o príchode Nika Jankoviča boli veľmi náročné a zdĺhavé, nakoniec s úspešným koncom pre nás. Vidíme v ňom obrovský potenciál a bol našou prvou voľbou pri hľadaní náhrady za odchádzajúceho Marka Toliča. V poslednom období mal Niko menší herný výpadok, preto sme volili formu ročného hosťovania do konca januára 2027 s opciou na trvalý prestup. Práve opcia bola v tejto dohode pre nás kľúčová, veľmi dlho sme o ňu bojovali a hľadali akceptovateľný variant. Bez tejto možnosti sme to zrealizovať nechceli. Vidíme totiž v Nikovi veľký potenciál, veríme, že ho potvrdí a bude pre nás prínosom,“ zdôraznil Kmotrík ml.
Pre Jankoviča je Slovan novou výzvou. „Veľmi sa teším, že budem nosiť dres Slovan Bratislava. Už som raz hral na Tehelnom poli, pamätám si na neskutočnú atmosféru, ktorú vytvorili výborní fanúšikovia. Aj preto sa tak teším, že prichádzam do Bratislavy. Túžim prispieť k dosiahnutiu cieľov, ktoré sú v tomto klube vždy najvyššie, na čo som aj zvyknutý. Chcel som sem prísť, preferoval som túto možnosť, a teraz sa už neviem dočkať na to, čo je pred nami, a na to, kým prvýkrát vybehnem v belasom drese na Tehelné pole."
