Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Štvrtok 5.2.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Agáta
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Šport

05. februára 2026

Olympijské medaily sú tento rok cennejšie než kedykoľvek predtým



Dôvodom je prudký rast cien drahých kovov.



Zdieľať
Olympijské medaily sú tento rok cennejšie než kedykoľvek predtým

Športovci na stupňoch víťazov na Zimných olympijských hrách v Taliansku tento mesiac dostanú najdrahšie medaily v histórii hier. Dôvodom je prudký rast cien drahých kovov, informoval portál CNN.


Viac než 700 zlatých, strieborných a bronzových medailí bude odovzdaných najlepším svetovým športovcom na hrách v Miláne a Cortine d'Ampezzo. Z hľadiska čistej peňažnej hodnoty majú tieto medaily vyššiu cenu než kedykoľvek predtým. Od olympijských hier v Paríži v júli 2024 vzrástli spotové ceny zlata a striebra približne o 107 %, respektíve o 200 %, vyplýva z údajov spoločnosti FactSet.

Tieto výrazné nárasty znamenajú, že len na základe cien kovov má dnes zlatá olympijská medaila hodnotu približne 2300 dolárov, čo je viac než dvojnásobok jej hodnoty počas parížskych hier. Strieborná medaila za druhé miesto má hodnotu takmer 1400 dolárov, teda trojnásobok hodnoty spred dvoch rokov.

Víťazi dostanú medaily vyrobené z recyklovaného kovu, ktoré razí Talianska štátna mincovňa a polygrafický inštitút. Zo zlatej medaily tvorí čisté zlato len šesť gramov z celkovej hmotnosti 506 gramov. Zvyšok je zo striebra. Bronzové medaily sú vyrobené z medi a pri hmotnosti 420 gramov majú hodnotu len približne 5,60 dolára za kus, uvádzajú organizátori podujatia.

Ako zberateľské predmety však môžu olympijské medaily dosiahnuť výrazne vyššiu cenu, než je ich samotná kovová hodnota, uviedol Dominic Chorney, vedúci oddelenia antických mincí v londýnskom aukčnom dome Baldwin’s. „Predpokladám, že zlaté a strieborné medaily na ďalších letných olympijských hrách v roku 2028 budú ešte drahšie než tie na tohtoročných zimných hrách,“ dodal Chorney podľa portálu CNN.


   Tlač    Pošli

   

Súvisiace články:


 Hokejový turnaj na ZOH 2026 - kompletný program a zápasy Slovenska (3. 2. 2026)
 Cehlárik: Verím, že zabojujeme o úspech aj v konkurencii z NHL (2. 2. 2026)
 Slovensko bude na ZOH 2026 reprezentovať 52 športovcov (23. 1. 2026)
 ZOH 2026: Šatan verí, že tím príjemne prekvapí a Ružička si zaslúži šancu (14. 1. 2026)
 OLYMPIÁDA (ZOH 2026): Toto je nominácia slovenskej hokejovej reprezentácie (8. 1. 2026)



<< predchádzajúci článok
Chorvátsky futbalový stredopoliar Marko Tolič po 2,5 roku odchádza zo Slovana Bratislava

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 