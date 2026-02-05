|
Štvrtok 5.2.2026
Meniny má Agáta
Archív správ
05. februára 2026
Olympijské medaily sú tento rok cennejšie než kedykoľvek predtým
Dôvodom je prudký rast cien drahých kovov.
Zdieľať
Športovci na stupňoch víťazov na Zimných olympijských hrách v Taliansku tento mesiac dostanú najdrahšie medaily v histórii hier. Dôvodom je prudký rast cien drahých kovov, informoval portál CNN.
Viac než 700 zlatých, strieborných a bronzových medailí bude odovzdaných najlepším svetovým športovcom na hrách v Miláne a Cortine d'Ampezzo. Z hľadiska čistej peňažnej hodnoty majú tieto medaily vyššiu cenu než kedykoľvek predtým. Od olympijských hier v Paríži v júli 2024 vzrástli spotové ceny zlata a striebra približne o 107 %, respektíve o 200 %, vyplýva z údajov spoločnosti FactSet.
Tieto výrazné nárasty znamenajú, že len na základe cien kovov má dnes zlatá olympijská medaila hodnotu približne 2300 dolárov, čo je viac než dvojnásobok jej hodnoty počas parížskych hier. Strieborná medaila za druhé miesto má hodnotu takmer 1400 dolárov, teda trojnásobok hodnoty spred dvoch rokov.
Víťazi dostanú medaily vyrobené z recyklovaného kovu, ktoré razí Talianska štátna mincovňa a polygrafický inštitút. Zo zlatej medaily tvorí čisté zlato len šesť gramov z celkovej hmotnosti 506 gramov. Zvyšok je zo striebra. Bronzové medaily sú vyrobené z medi a pri hmotnosti 420 gramov majú hodnotu len približne 5,60 dolára za kus, uvádzajú organizátori podujatia.
Ako zberateľské predmety však môžu olympijské medaily dosiahnuť výrazne vyššiu cenu, než je ich samotná kovová hodnota, uviedol Dominic Chorney, vedúci oddelenia antických mincí v londýnskom aukčnom dome Baldwin’s. „Predpokladám, že zlaté a strieborné medaily na ďalších letných olympijských hrách v roku 2028 budú ešte drahšie než tie na tohtoročných zimných hrách,“ dodal Chorney podľa portálu CNN.
Súvisiace články:
Hokejový turnaj na ZOH 2026 - kompletný program a zápasy Slovenska (3. 2. 2026)
Cehlárik: Verím, že zabojujeme o úspech aj v konkurencii z NHL (2. 2. 2026)
Slovensko bude na ZOH 2026 reprezentovať 52 športovcov (23. 1. 2026)
ZOH 2026: Šatan verí, že tím príjemne prekvapí a Ružička si zaslúži šancu (14. 1. 2026)
OLYMPIÁDA (ZOH 2026): Toto je nominácia slovenskej hokejovej reprezentácie (8. 1. 2026)
