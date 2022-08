Chránia vlastných, snažia sa zastrašiť Kolíkovú a ohrozujú právny štát, obul sa Baránik do Sme rodina

Ministerku chcú dostať pod tlak

dodal Baránik.

Zásah do nezávislosti súdov

18.8.2022 (Webnoviny.sk) - Právny štát je na Slovensku kvôli nominantom strany Sme rodina pod neustálym útokom. Skonštatoval to na štvrtkovom zasadnutí Ústavnoprávneho výboru Národnej rady SR poslanec Alojz Baránik (SaS).Nepáčilo sa mu totiž, že člen výboru Miloš Svrček (Sme Rodina) trval na tom, aby sa na zasadnutí výboru zúčastnila ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (nom. SaS).Tá mala podľa Svrčeka vysvetliť svoje rozhodnutie o odvolaní predsedu Okresného súdu Bratislava III Romana Fitta . Podľa Baránika však v tomto prípade ide o snahu ministerku zastrašiť. „Toto celé sa deje len kvôli tomu, že strana Sme rodina si potrebuje ochrániť svojich ľudí,“ povedal Baránik.Odvolanie predsedu súdu je podľa neho kompetenciou ministra spravodlivosti a v minulosti, keď bývalý minister Gábor Gál odvolal 18 predsedov súdov, Sme rodina sa podľa neho neozvala. „Ak je pani ministerke možné niečo vyčítať, tak len to, že neodvolala viacerých predsedov súdov, ktorých dávno mala odvolať," skonštatoval poslanec.Doplnil, že odvolaním Fitta by sa už výbor nemal vôbec zaoberať. „Ministerka konala absolútne v rámci svojich právomocí. Nie je na tom nič, čo by sa malo prejednávať na ústavnoprávnom výbore,“Svrček v reakcii povedal, že na ministerku mal v súvislosti s odvolaním Fitta pre jeho postup v prípade, keď policajti žiadali od súdu spis v kauze svedkov Ľudovíta Makóa Borisa Beňu legitímne otázky.„Ja som nenapísal jediný krivý alebo hanlivý status voči ministerke,“ zdôraznil Svrček s tým, že na dôvody odvolania Fitta sa pýta aj odborná verejnosť. Výbor nakoniec rozhodol, že štvrtkové zasadnutie preruší. Kolíková je totiž na dopredu plánovanej dovolenke.Bývalý predseda Okresného súdu Bratislava III Roman Fitt podal v súvislosti s postupom polície podnet, či neprišlo k zásahu do nezávislosti súdu.Generálna prokuratúra však podnet vyhodnotila ako trestné oznámenie a postúpila ho Krajskej prokuratúre v Trnave. Zároveň vo veci svojho odvolania podal žalobu na Najvyšší správny súd SR