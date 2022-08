Putin obnovil Stalinovo ocenenie „Matka hrdinka“, snaží sa zmierniť demografickú krízu

18.8.2022 (Webnoviny.sk) - Ruský prezident Vladimir Putin v pondelok v snahe zmierniť demografickú krízu v Rusku podpísal dekrét, ktorým sa obnovuje ocenenie zo sovietskej éry „Matka hrdinka“ pre ženy s viac ako 10 deťmi.Ako referuje spravodajský web, tento titul zaviedol diktátor Josif Stalin po druhej svetovej vojne, keď sa sovietska populácia prepadla o desiatky miliónov obyvateľov. Zanikol spolu s rozpadom Sovietskeho zväzu v roku 1991. Takýmto matkám vyplatia milión rubľov (asi 16 500 eur), keď desiate dieťa dovŕši prvý rok života. Podmienkou je to, aby bolo nažive všetkých desať.Podľa ruského štatistického úradu Rosstat sa populácia od januára do mája 2022 znížila v priemere o rekordných 86-tisíc občanov mesačne. Okrem toho Rusko utrpelo veľké straty medzi vojakmi na Ukrajine, no skutočný počet obetí nebol zverejnený. V snahe zmierniť populačnú krízu v Rusku sa Kremeľ zameral aj na presadzovanie „tradičných“ hodnôt.