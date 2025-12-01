|
Pondelok 1.12.2025
Archív správ
01. decembra 2025
Chráňte oznamovateľov, nie korupciu! V Bratislave bude protestný pochod proti zrušeniu úradu na ochranu oznamovateľov
Občianske organizácie a verejnosť sa zídu na proteste proti zrušeniu Úradu na ochranu oznamovateľov (ÚOO). Informovala o tom
1.12.2025 (SITA.sk) - Občianske organizácie a verejnosť sa zídu na proteste proti zrušeniu Úradu na ochranu oznamovateľov (ÚOO). Informovala o tom Nadácia Zastavme korupciu. Protestný pochod s názvom Chráňte oznamovateľov, nie korupciu! sa uskutoční v utorok 2. decembra v Bratislave.
Pochod odštartuje o 17:00 z Námestia Slobody a smerovať bude k Národnej rade SR, kde bude o 18:00 protestné zhromaždenie. Organizácie a verejnosť tak vyjadria svoj nesúhlas s tým, že koalícia chce zrušiť nezávislú inštitúciu, ktorá chráni oznamovateľov korupcie. Rovnako vyjadria svoj nesúhlas s tým, že koalícia tak robí bez odbornej diskusie a v skrátenom legislatívnom konaní.
Návrh zákona o Úrade na ochranu obetí trestných činov a oznamovateľov protispoločenskej činnosti schválila v sobotu 22. novembra vláda na mimoriadnom rokovaní. Zo schváleného návrhu vyplýva, že doterajší Úrad na ochranu oznamovateľov sa ku dňu účinnosti zákona zrušuje a nový úrad sa stáva jeho právnym nástupcom, preberá všetky jeho práva a povinnosti.
Zároveň kabinet schválil, že návrh sa má v NR SR prerokovať v skrátenom režime, čo poslanci koalície po zarezaní rozpravy v noci na stredu 26. novembra aj odhlasovali. Parlament teda začal o návrhu zákona rokovať v prvom čítaní a rozprava k nemu stále pokračuje.
Zdroj: SITA.sk - Chráňte oznamovateľov, nie korupciu! V Bratislave bude protestný pochod proti zrušeniu úradu na ochranu oznamovateľov © SITA Všetky práva vyhradené.
