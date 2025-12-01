Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Pondelok 1.12.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Edmund
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

01. decembra 2025

Chráňte oznamovateľov, nie korupciu! V Bratislave bude protestný pochod proti zrušeniu úradu na ochranu oznamovateľov


Tagy: Bratislava Korupcia Námestie Slobody v Bratislave Ochrana oznamovateľov Pochod Protest protestné zhromaždenie

Občianske organizácie a verejnosť sa zídu na proteste proti zrušeniu Úradu na ochranu oznamovateľov (ÚOO). Informovala o tom



Zdieľať
68c9aa4acc3ed467835959 676x451 1.12.2025 (SITA.sk) - Občianske organizácie a verejnosť sa zídu na proteste proti zrušeniu Úradu na ochranu oznamovateľov (ÚOO). Informovala o tom Nadácia Zastavme korupciu. Protestný pochod s názvom Chráňte oznamovateľov, nie korupciu! sa uskutoční v utorok 2. decembra v Bratislave.


V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem


Pochod odštartuje o 17:00 z Námestia Slobody a smerovať bude k Národnej rade SR, kde bude o 18:00 protestné zhromaždenie. Organizácie a verejnosť tak vyjadria svoj nesúhlas s tým, že koalícia chce zrušiť nezávislú inštitúciu, ktorá chráni oznamovateľov korupcie. Rovnako vyjadria svoj nesúhlas s tým, že koalícia tak robí bez odbornej diskusie a v skrátenom legislatívnom konaní.

Návrh zákona o Úrade na ochranu obetí trestných činov a oznamovateľov protispoločenskej činnosti schválila v sobotu 22. novembra vláda na mimoriadnom rokovaní. Zo schváleného návrhu vyplýva, že doterajší Úrad na ochranu oznamovateľov sa ku dňu účinnosti zákona zrušuje a nový úrad sa stáva jeho právnym nástupcom, preberá všetky jeho práva a povinnosti.

Zároveň kabinet schválil, že návrh sa má v NR SR prerokovať v skrátenom režime, čo poslanci koalície po zarezaní rozpravy v noci na stredu 26. novembra aj odhlasovali. Parlament teda začal o návrhu zákona rokovať v prvom čítaní a rozprava k nemu stále pokračuje.


Zdroj: SITA.sk - Chráňte oznamovateľov, nie korupciu! V Bratislave bude protestný pochod proti zrušeniu úradu na ochranu oznamovateľov © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Bratislava Korupcia Námestie Slobody v Bratislave Ochrana oznamovateľov Pochod Protest protestné zhromaždenie
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Demokrati upozorňujú na ďalších 600-tisíc eur. Huliaka sa pýtajú, v akých problémoch je ministerstvo – VIDEO
<< predchádzajúci článok
Klamú vo viacerých veciach, reaguje úrad na ochranu oznamovateľov na vyjadrenie politikov

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 