Pondelok 1.12.2025
Meniny má Edmund
01. decembra 2025
Klamú vo viacerých veciach, reaguje úrad na ochranu oznamovateľov na vyjadrenie politikov
Politici v súvislosti s Úradom na ochranu oznamovateľov (ÚOO) klamú vo viacerých veciach. Úrad preto reagoval na viaceré ...
1.12.2025 (SITA.sk) - Politici v súvislosti s Úradom na ochranu oznamovateľov (ÚOO) klamú vo viacerých veciach. Úrad preto reagoval na viaceré klamlivé či zavádzajúce tvrdenia. ÚOO priblížil, že jedným z argumentov, ktorým sa snažia politici vysvetliť nutnosť navrhovaných zmien v systémy ochrany oznamovateľov je, že ochrany boli v minulosti zneužívané.
ÚOO však zdôraznil, že zákon mu neumožňuje spochybňovať ochrany udelené inou inštitúciou. „Nie je tiež zrejmé, prečo by preto mal byť účelovo zrušený ÚOO, ktorý ochrany neudeľoval. Ochranu oznamovateľom poskytuje pri podozreniach z trestných činov jedine a výlučne prokuratúra,“ vysvetlil úrad. Ako ďalej spresnil, zneužívanie ochrán doposiaľ politici spomenuli len v jedinom prípade, ktorý sa týka chránených policajtov.
„Okrem toho, že týmto príslušníkom Policajného zboru úrad neudeľoval ochranu, keďže to nie je v jeho kompetencii, v súvislosti s týmito prípadmi ÚOO konal iba pri ukladaní sankcie ministerstvu vnútra, keďže obišlo zákon a nevyžiadalo si súhlas úradu s postavením chránených oznamovateľov mimo služby,“ vysvetlil úrad.
O porušení zákona ministerstvom pritom rozhodol v novembri aj Správny súd v Bratislave. Úrad pripomenul, že sa tak stalo krátko predtým, ako minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) prišiel na rokovanie vlády s návrhom nového zákona, ktorým sa ruší ÚOO a zriaďuje sa nový Úrad na ochranu obetí trestných činov a oznamovateľov protispoločenskej činnosti. Podľa ÚOO sa tak javí, že skutočným dôvodom zmien sú pokuty, ktoré za toto porušenie úrad udelil ministerstvu.
„A tiež - ako mnohí predstavitelia vládnej koalície počas minulého týždňa priznali - že politici chcú preto nahradiť súčasné vedenie úradu a dostať ho pod svoju kontrolu. Snažia sa teda urobiť presne to, čo úradu dnes sami účelovo vyčítajú,“ upozornil ÚOO. Koaliční politici ďalej hovoria o tom, že je úrad spolitizovaný či politicky zneužívaný. ÚOO však zdôraznil, že v jeho histórii nejestvuje prípad, keď by v tomto kontexte boli kroky úradu spochybňované.
„Voči takémuto očierňovaniu sa už ohradili aj samotní zamestnanci úradu, ktorí zdôraznili, že nikdy nepociťovali žiadne tlaky rozhodovať v prospech či neprospech konkrétneho politika alebo politickej strany. Jediný, kto z úradu a agendy ochrany oznamovateľov robí politickú tému sú tak samotní politici, a to v čase, keď výklad zákona, ktorý poskytol úrad, potvrdil aj súd,“ doplnil ÚOO.
Počas víkendu sa v diskusnej relácii televízie TA3 V politike minister životného prostredia Tomáš Taraba vyjadril, že ďalší úrad nie je potrebný, pretože protispoločenskú činnosť má riešiť generálna prokuratúra a polícia. Podľa úradu tak ide o nepochopenie agendy ochrany oznamovateľov. Polícia ani prokuratúra totiž nemajú kompetencie ani čas na poradenstvo a sprevádzanie oznamovateľov procesom podávania oznámení.
„Nedisponujú ani právomocami, ktoré majú oznamovateľom zabezpečiť ochranu v prípade konfliktu so zamestnávateľom. Zákon úradu ukladá aj množstvo ďalších úloh, ktoré nie sú zverené žiadnej inej inštitúcii,“ zdôraznil ÚOO.
Politici ďalej úradu vyčítajú spoluprácu s mimovládnymi organizáciami aj napriek tomu, že to úradu prikazuje zákon o ochrane oznamovateľov. Úrad pravidelne informuje verejnosť o svojej činnosti a existencii, a využíva na to aj verejné podujatia, na ktorých sa stretávajú stovky či tisíce ľudí.
Zákon úradu totiž výslovne káže zvyšovať povedomie o oznamovaní protispoločenskej činnosti a o poskytovaní ochrany oznamovateľov. Zákon úradu rovnako ukladá spolupracovať pri tvorbe právnych predpisov.
„Vyjadrujeme poľutovanie, že pri tvorbe návrhu nového zákona nám nebolo umožnené si túto zákonnú povinnosť splniť,“ uviedol ÚOO, ktorý by upozornil nielen na problematickosť návrhu z hľadiska domácich pravidiel, ale aj z hľadiska európskeho práva. Za jeho porušenie totiž môžu Slovensku hroziť vysoké sankcie.
Zdroj: SITA.sk - Klamú vo viacerých veciach, reaguje úrad na ochranu oznamovateľov na vyjadrenie politikov © SITA Všetky práva vyhradené.
