Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Pondelok 1.12.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Edmund
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

01. decembra 2025

Demokrati upozorňujú na ďalších 600-tisíc eur. Huliaka sa pýtajú, v akých problémoch je ministerstvo – VIDEO


Tagy: Advokátska kancelária Minister cestovného ruchu a športu SR podpredseda Demokratov

Huliakovo ministerstvo zaplatilo advokátskej kancelárii 600-tisíc eur len za päť mesiacov. ...



Zdieľať
1.12.2025 (SITA.sk) - Huliakovo ministerstvo zaplatilo advokátskej kancelárii 600-tisíc eur len za päť mesiacov. Upozornila na to strana Demokrati. Priblížili, že advokátska kancelária vykázala za päť mesiacov 4 000 pracovných hodín, čo v priemere znamená, že pre rezort muselo z kancelárie pracovať približne deväť zamestnancov.

Ďalších 600-tisíc eur


"Na čo je ministerstvu externá firma, ak má vlastné právne oddelenie?" pýtajú sa Demokrati, ktorí vyzývajú ministra športu Rudolfa Huliaka (Strana vidieka), aby predložil odpočet konkrétnych činností a výsledkov kancelárie.

"Minulý týždeň sme upozornili na marketingový stánok na čínskom ostrove, ktorý za 600-tisíc eur podpísal najvyšší úradník na ministerstve športu a cestovného ruchu Július Ernek. Dnes upozorňujeme na ďalších 600-tisíc eur, ktoré majú ísť v prospech advokátskej kancelárie," uviedol podpredseda Demokratov Juraj Šeliga s otázkou, na čo je ministerstvu plejáda externých advokátov, keď má svoje interné právne oddelenie.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

V akých problémoch je ministerstvo?


"Neuveriteľných 600-tisíc eur za päť mesiacov roboty a vyše 4 000 človekohodín v zastupovaní v právnych sporoch? V akých problémoch je ministerstvo, že potrebuje v čase konsolidácie zastupovanie vo výške viac ako pol milióna?" pýta sa Dominik Sumbal z Demokratov. Ten súčasne Huliakovi vyčíta, že len dve spomínané zmluvy predstavujú 1,2 milióna eur, ktoré sa mohli použiť na športovú činnosť či rozvoj cestovného ruchu.

Demokrati tak vyzvali ministra, aby urobil odpočet činnosti advokátskej kancelárie a predstavil konkrétnu výšku finančných prostriedkov, ktoré sa kancelárii podarilo ušetriť daňovým poplatníkom. Podpredseda Demokratov Juraj Šeliga vyzýva ministra, aby predstúpil pre verejnosť a všetko vysvetlil. Súčasne avizoval, že čoskoro prinesú ďalšie informácií o šafárení na ministerstve.


Zdroj: SITA.sk - Demokrati upozorňujú na ďalších 600-tisíc eur. Huliaka sa pýtajú, v akých problémoch je ministerstvo – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Advokátska kancelária Minister cestovného ruchu a športu SR podpredseda Demokratov
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Prokurátorku Pavlaninovú spájanú so sektou v disciplinárnom procese oslobodili
<< predchádzajúci článok
Chráňte oznamovateľov, nie korupciu! V Bratislave bude protestný pochod proti zrušeniu úradu na ochranu oznamovateľov

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 