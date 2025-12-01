|
01. decembra 2025
Demokrati upozorňujú na ďalších 600-tisíc eur. Huliaka sa pýtajú, v akých problémoch je ministerstvo – VIDEO
Huliakovo ministerstvo zaplatilo advokátskej kancelárii 600-tisíc eur len za päť mesiacov. ...
1.12.2025 (SITA.sk) - Huliakovo ministerstvo zaplatilo advokátskej kancelárii 600-tisíc eur len za päť mesiacov. Upozornila na to strana Demokrati. Priblížili, že advokátska kancelária vykázala za päť mesiacov 4 000 pracovných hodín, čo v priemere znamená, že pre rezort muselo z kancelárie pracovať približne deväť zamestnancov.
"Na čo je ministerstvu externá firma, ak má vlastné právne oddelenie?" pýtajú sa Demokrati, ktorí vyzývajú ministra športu Rudolfa Huliaka (Strana vidieka), aby predložil odpočet konkrétnych činností a výsledkov kancelárie.
"Minulý týždeň sme upozornili na marketingový stánok na čínskom ostrove, ktorý za 600-tisíc eur podpísal najvyšší úradník na ministerstve športu a cestovného ruchu Július Ernek. Dnes upozorňujeme na ďalších 600-tisíc eur, ktoré majú ísť v prospech advokátskej kancelárie," uviedol podpredseda Demokratov Juraj Šeliga s otázkou, na čo je ministerstvu plejáda externých advokátov, keď má svoje interné právne oddelenie.
"Neuveriteľných 600-tisíc eur za päť mesiacov roboty a vyše 4 000 človekohodín v zastupovaní v právnych sporoch? V akých problémoch je ministerstvo, že potrebuje v čase konsolidácie zastupovanie vo výške viac ako pol milióna?" pýta sa Dominik Sumbal z Demokratov. Ten súčasne Huliakovi vyčíta, že len dve spomínané zmluvy predstavujú 1,2 milióna eur, ktoré sa mohli použiť na športovú činnosť či rozvoj cestovného ruchu.
Demokrati tak vyzvali ministra, aby urobil odpočet činnosti advokátskej kancelárie a predstavil konkrétnu výšku finančných prostriedkov, ktoré sa kancelárii podarilo ušetriť daňovým poplatníkom. Podpredseda Demokratov Juraj Šeliga vyzýva ministra, aby predstúpil pre verejnosť a všetko vysvetlil. Súčasne avizoval, že čoskoro prinesú ďalšie informácií o šafárení na ministerstve.
Zdroj: SITA.sk - Demokrati upozorňujú na ďalších 600-tisíc eur. Huliaka sa pýtajú, v akých problémoch je ministerstvo – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
