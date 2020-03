Chráňte si matky, sestry aj kamarátky, vyhlásila vojvodkyňa Meghan počas medzinárodného dňa žien

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

8.3.2020 - Vojvodkyňa Meghan, manželka britského princa Harryho, navštívila školu Robert Clack Upper School na východe Londýna. Išlo o jednu z jej posledných oficiálnych akcií predtým, než sa spolu so svojím manželom vzdá kráľovských povinností. Pri príležitosti Medzinárodného dňa žien tam apelovala na všetkých mužov, aby si vážili ženy.Meghan sa na škole stretla so stovkami študentov, pričom vyzvala chlapcov, aby si "naďalej vážili a ctili ženy vo svojom živote a boli tiež príkladom pre niektorých mužov, ktorí to nevidia rovnako’’. "Máte vo svojom živote matky, sestry, priateľky, kamarátky, chráňte si ich,’’ uviedla Meghan.Vojvodkyňa a vojvoda zo Sussexu odstúpia z pozície vysoko postavených členov kráľovskej rodiny 31. marca a odvtedy prestanú plniť povinnosti v mene kráľovnej Alžbety II. Svoj čas následne plánujú rozdeliť medzi Veľkú Britániu a Severnú Ameriku, pričom v Spojenom kráľovstve chcú byť pravidelne.