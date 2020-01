Princ Harry a Meghan nebudú používať titul kráľovská výsosť, splatia aj prestavbu svojho domu

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

18.1.2020 (Webnoviny.sk) - Britský princ Harry a jeho manželka Meghan už nebudú používať titul kráľovská výsosť. Oznámil to Buckinghamský palác, ktorý vo svojom vyhlásení tiež uviedol, že pár už nebude dostávať peniaze z verejných zdrojov a nebude formálne reprezentovať kráľovnú Alžbetu II. Zmeny začnú platiť tento rok na jar.Palác okrem iného informoval, že vojvoda a vojvodkyňa zo Sussexu plánujú splatiť 2,4 milióna libier (v prepočte približne 2,8 milióna eur) za prestavbu Frogmore Cottage, ktorú financovali z peňazí daňových poplatníkov. Sídlo v blízkosti hradu Windsor naďalej zostane ich rodinným domom v Spojenom kráľovstve.Kráľovná sa pri príležitosti oznámenia zmien vyjadrila, že ju "po mnohých mesiacoch rozhovorov a nedávnych diskusiách" teší, že našli "konštruktívnu a podpornú cestu vpred" pre jej vnuka a jeho rodinu. "Harry, Meghan a Archie budú navždy milovanými členmi mojej rodiny. Uznávam výzvy, ktorým v posledných dvoch rokoch čelili v dôsledku intenzívneho dohľadu, a podporujem ich želanie na nezávislejší život. Chcem im poďakovať za všetku ich zanietenú prácu v tejto krajine, Commonwealthe i mimo nich a som obzvlášť hrdá na to, ako sa Meghan tak rýchlo stala jednou z rodiny. S celou rodinou dúfame, že im dnešná dohoda umožní začať si budovať šťastný a pokojný nový život," uviedla v stanovisku kráľovná.Oznámenie prišlo po tom, čo Harry a Meghan pred takmer dvomi týždňami oznámili, že chcú odstúpiť z pozície vyššie postavených členov kráľovskej rodiny a začať s novou rolou, v rámci ktorej by boli finančne nezávislí a svoj čas by si rozdelili medzi Veľkú Britániu a Severnú Ameriku.