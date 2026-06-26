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26. júna 2026
Fehérváry bude mať dvoch nových spoluhráčov vo Washingtone – Kyroua a Tucha
Washington Capitals získal dvoch kvalitných útočníkov z iných klubov NHL. Slovenský obranca Martin Fehérváry bude mať až dvoch nových spoluhráčov vo Washingtone v novej sezóne NHL. Po tom, čo do ...
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26.6.2026 (SITA.sk) - Washington Capitals získal dvoch kvalitných útočníkov z iných klubov NHL.
Slovenský obranca Martin Fehérváry bude mať až dvoch nových spoluhráčov vo Washingtone v novej sezóne NHL. Po tom, čo do hlavného mesta USA zamieril Jordan Kyrou zo St. Louis, pridal sa ku Capitals aj ďalší útočník - Alex Tuch z Buffala. Opačným smerom šiel český útočník David Kämpf a tretí výber v drafte 2027.
Ešte pred výmenou 30-ročný Tuch podpísal osemročný kontrakt na 84 miliónov dolárov s priemerným ročným platom 10,5 milióna. Tuch bol v 79 zápasoch základnej časti uplynulej sezóny v tíme Sabres druhý v počte gólov (33) za krídelníkom Tagom Thompsonom (40) a tretí v počte bodov (66). V 13 zápasoch play-off Stanley Cupu získal sedem bodov (štyri góly + tri asistencie).
"Alex bol veľmi žiadaný a sme radi, že sa rozhodol prísť do Washingtonu,“ povedal generálny manažér Capitals Chris Patrick podľa webu NHL.
"Je to ofenzívny krídelník, ktorý prináša do tímu potrebnú šírku, všestrannosť a schopnosť prispieť vo všetkých situáciách. Je nebezpečný v situáciách pred bránkou a je maximálne súťaživý. Okrem toho má silnú pracovnú morálku a vodcovské schopnosti. Veríme, že bude mať významný vplyv na ľade aj mimo neho," dodal Patrick.
"Nemyslím si, že sme v našich rozhovoroch dospeli k akémukoľvek bodu, ktorý by naznačoval, že by s nami chcel podpísať zmluvu. Bol pre nás dôležitý hráč, ale.. Niekedy, keď majú hráči možnosť vybrať si, rozhodnú sa inak," zhodnotil generálny manažér Sabres Jarmo Kekalainen. "
Zdroj: SITA.sk - Fehérváry bude mať dvoch nových spoluhráčov vo Washingtone – Kyroua a Tucha © SITA Všetky práva vyhradené.
Slovenský obranca Martin Fehérváry bude mať až dvoch nových spoluhráčov vo Washingtone v novej sezóne NHL. Po tom, čo do hlavného mesta USA zamieril Jordan Kyrou zo St. Louis, pridal sa ku Capitals aj ďalší útočník - Alex Tuch z Buffala. Opačným smerom šiel český útočník David Kämpf a tretí výber v drafte 2027.
Ešte pred výmenou 30-ročný Tuch podpísal osemročný kontrakt na 84 miliónov dolárov s priemerným ročným platom 10,5 milióna. Tuch bol v 79 zápasoch základnej časti uplynulej sezóny v tíme Sabres druhý v počte gólov (33) za krídelníkom Tagom Thompsonom (40) a tretí v počte bodov (66). V 13 zápasoch play-off Stanley Cupu získal sedem bodov (štyri góly + tri asistencie).
"Alex bol veľmi žiadaný a sme radi, že sa rozhodol prísť do Washingtonu,“ povedal generálny manažér Capitals Chris Patrick podľa webu NHL.
"Je to ofenzívny krídelník, ktorý prináša do tímu potrebnú šírku, všestrannosť a schopnosť prispieť vo všetkých situáciách. Je nebezpečný v situáciách pred bránkou a je maximálne súťaživý. Okrem toho má silnú pracovnú morálku a vodcovské schopnosti. Veríme, že bude mať významný vplyv na ľade aj mimo neho," dodal Patrick.
"Nemyslím si, že sme v našich rozhovoroch dospeli k akémukoľvek bodu, ktorý by naznačoval, že by s nami chcel podpísať zmluvu. Bol pre nás dôležitý hráč, ale.. Niekedy, keď majú hráči možnosť vybrať si, rozhodnú sa inak," zhodnotil generálny manažér Sabres Jarmo Kekalainen. "
Zdroj: SITA.sk - Fehérváry bude mať dvoch nových spoluhráčov vo Washingtone – Kyroua a Tucha © SITA Všetky práva vyhradené.
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