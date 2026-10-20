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20. októbra 2026

Christiane Amanpour po 43 rokoch odchádza zo CNN, zdôraznila svoju nezávislosť


Tagy: Novinárka Odchod Vojnové konflikty

Jedna z najznámejších tvárí stanice skončí v čase zmien vo vlastníckej štruktúre CNN a varuje pred rastúcimi politickými aj finančnými tlakmi. Veteránka americkej ...



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trump_media_54343 676x451 20.10.2026 (SITA.sk) - Jedna z najznámejších tvárí stanice skončí v čase zmien vo vlastníckej štruktúre CNN a varuje pred rastúcimi politickými aj finančnými tlakmi.


Veteránka americkej televíznej žurnalistiky Christiane Amanpour oznámila, že po 43 rokoch odchádza zo CNN, kde patrila medzi najvýraznejšie medzinárodné korešpondentky.


„Po niekoľkých mesiacoch dôkladného premýšľania a niekoľkých prebdených nociach som sa rozhodla rozísť so CNN,“ uviedla 68-ročná novinárka.

Jej rozhodnutie prichádza niekoľko týždňov po tom, ako mediálna skupina Paramount Skydance formálne prevzala Warner Bros. Discovery, materskú spoločnosť CNN.

Nekompromisná nezávislosť


Transakcia vyvolala otázky o budúcej nezávislosti stanice vzhľadom na blízke vzťahy rodiny Ellisonovcov s prezidentom Donaldom Trumpom, dlhoročným kritikom CNN. Amanpour prevzatie priamo nespomenula, zdôraznila však, že chce zostať „nekompromisne nezávislá“.

„Je to mimoriadne dôležité najmä dnes, keď čelíme bezprecedentným tlakom zo všetkých strán – politickým, finančným aj rastúcim rizikám v teréne,“ povedala.

Reportáže z konfliktných zón


Britská rodáčka sa preslávila najmä reportážami z vojny v Perzskom zálive v roku 1991. Informovala aj z Iraku, Afganistanu, Pakistanu, Somálska, Rwandy a Balkánu a počas svojej kariéry viedla rozhovory s mnohými svetovými lídrami.

Jej denná relácia na CNN sa do budúceho júna zredukuje na týždenný formát a skončí aj jej program na PBS. Šéf CNN Mark Thompson sa jej poďakoval za „43 mimoriadnych rokov pozoruhodnej žurnalistiky, lojality a priateľstva“.


Zdroj: SITA.sk - Christiane Amanpour po 43 rokoch odchádza zo CNN, zdôraznila svoju nezávislosť © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Novinárka Odchod Vojnové konflikty
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