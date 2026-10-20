|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Utorok 20.10.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Vendelín
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
20. októbra 2026
Christiane Amanpour po 43 rokoch odchádza zo CNN, zdôraznila svoju nezávislosť
Tagy: Novinárka Odchod Vojnové konflikty
Jedna z najznámejších tvárí stanice skončí v čase zmien vo vlastníckej štruktúre CNN a varuje pred rastúcimi politickými aj finančnými tlakmi. Veteránka americkej ...
Zdieľať
20.10.2026 (SITA.sk) - Jedna z najznámejších tvárí stanice skončí v čase zmien vo vlastníckej štruktúre CNN a varuje pred rastúcimi politickými aj finančnými tlakmi.
„Po niekoľkých mesiacoch dôkladného premýšľania a niekoľkých prebdených nociach som sa rozhodla rozísť so CNN,“ uviedla 68-ročná novinárka.
Jej rozhodnutie prichádza niekoľko týždňov po tom, ako mediálna skupina Paramount Skydance formálne prevzala Warner Bros. Discovery, materskú spoločnosť CNN.
Transakcia vyvolala otázky o budúcej nezávislosti stanice vzhľadom na blízke vzťahy rodiny Ellisonovcov s prezidentom Donaldom Trumpom, dlhoročným kritikom CNN. Amanpour prevzatie priamo nespomenula, zdôraznila však, že chce zostať „nekompromisne nezávislá“.
„Je to mimoriadne dôležité najmä dnes, keď čelíme bezprecedentným tlakom zo všetkých strán – politickým, finančným aj rastúcim rizikám v teréne,“ povedala.
Britská rodáčka sa preslávila najmä reportážami z vojny v Perzskom zálive v roku 1991. Informovala aj z Iraku, Afganistanu, Pakistanu, Somálska, Rwandy a Balkánu a počas svojej kariéry viedla rozhovory s mnohými svetovými lídrami.
Jej denná relácia na CNN sa do budúceho júna zredukuje na týždenný formát a skončí aj jej program na PBS. Šéf CNN Mark Thompson sa jej poďakoval za „43 mimoriadnych rokov pozoruhodnej žurnalistiky, lojality a priateľstva“.
Zdroj: SITA.sk - Christiane Amanpour po 43 rokoch odchádza zo CNN, zdôraznila svoju nezávislosť © SITA Všetky práva vyhradené.
Veteránka americkej televíznej žurnalistiky Christiane Amanpour oznámila, že po 43 rokoch odchádza zo CNN, kde patrila medzi najvýraznejšie medzinárodné korešpondentky.
„Po niekoľkých mesiacoch dôkladného premýšľania a niekoľkých prebdených nociach som sa rozhodla rozísť so CNN,“ uviedla 68-ročná novinárka.
Jej rozhodnutie prichádza niekoľko týždňov po tom, ako mediálna skupina Paramount Skydance formálne prevzala Warner Bros. Discovery, materskú spoločnosť CNN.
Nekompromisná nezávislosť
Transakcia vyvolala otázky o budúcej nezávislosti stanice vzhľadom na blízke vzťahy rodiny Ellisonovcov s prezidentom Donaldom Trumpom, dlhoročným kritikom CNN. Amanpour prevzatie priamo nespomenula, zdôraznila však, že chce zostať „nekompromisne nezávislá“.
„Je to mimoriadne dôležité najmä dnes, keď čelíme bezprecedentným tlakom zo všetkých strán – politickým, finančným aj rastúcim rizikám v teréne,“ povedala.
Reportáže z konfliktných zón
Britská rodáčka sa preslávila najmä reportážami z vojny v Perzskom zálive v roku 1991. Informovala aj z Iraku, Afganistanu, Pakistanu, Somálska, Rwandy a Balkánu a počas svojej kariéry viedla rozhovory s mnohými svetovými lídrami.
Jej denná relácia na CNN sa do budúceho júna zredukuje na týždenný formát a skončí aj jej program na PBS. Šéf CNN Mark Thompson sa jej poďakoval za „43 mimoriadnych rokov pozoruhodnej žurnalistiky, lojality a priateľstva“.
Zdroj: SITA.sk - Christiane Amanpour po 43 rokoch odchádza zo CNN, zdôraznila svoju nezávislosť © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Novinárka Odchod Vojnové konflikty
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Trump chce Medzinárodný trestný súd rozobrať „tehlu po tehle“. Europarlament ho zaradil medzi finalistov Sacharovovej ceny
Trump chce Medzinárodný trestný súd rozobrať „tehlu po tehle“. Europarlament ho zaradil medzi finalistov Sacharovovej ceny
<< predchádzajúci článok
Trump si myslí, že je načase, aby za Ukrajinu namiesto Zelenského rokoval niekto iný
Trump si myslí, že je načase, aby za Ukrajinu namiesto Zelenského rokoval niekto iný