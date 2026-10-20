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20. októbra 2026
Trump si myslí, že je načase, aby za Ukrajinu namiesto Zelenského rokoval niekto iný
Kyjev obviňuje Pentagón zo zdržiavania dodávky už zaplatených rakiet a tvrdí, že opäť nedostal včasné varovanie pred ruskými útokmi. Americký prezident
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20.10.2026 (SITA.sk) - Kyjev obviňuje Pentagón zo zdržiavania dodávky už zaplatených rakiet a tvrdí, že opäť nedostal včasné varovanie pred ruskými útokmi.
Zelenskyj medzitým obvinil Spojené štáty z úmyselného zdržiavania dodávok rakiet protivzdušnej obrany, ktoré už zaplatili európske krajiny.
Americkým senátorom v pondelok povedal, že „Pentagón zdržiava dodávku rakiet“ a zásielka čaká na podpis ministra obrany Peta Hegsetha.
Viaceré európske krajiny sú podľa neho pripravené poskytnúť Ukrajine aj vlastné protirakety pre systémy Patriot, potrebujú však súhlas USA. „Rakety sú pripravené a už mohli byť na Ukrajine. Žiaľ, stále nemáme súhlas,“ vyhlásil Zelenskyj.
Napätie zvyšujú aj opakované ukrajinské tvrdenia, že Kyjev nedostáva od Američanov včasné varovania pred ruskými balistickými útokmi.
Najnovšie ruské údery zasiahli energetickú infraštruktúru a pripravili o elektrinu viac ako 500-tisíc ľudí. Pri útoku v Charkovskej oblasti zahynulo šesť ľudí vrátane troch detí. „Opäť sme nedostali včasné varovanie od našich partnerov,“ povedal Zelenskyj.
Washington akékoľvek obmedzenie zdieľania spravodajských informácií popiera. Minister zahraničných vecí Marco Rubio počas návštevy Uzbekistanu uviedol, že spolupráca nebola prerušená.
Trump zároveň odmietol, že by nariadil zníženie rýchlostných limitov vojenskej satelitnej siete Starshield, ktorú Ukrajina používa na bojisku.
Vzťahy sa zhoršili po tom, ako Trump čiastočne zmiernil sankcie voči Rusku, aby umožnil dohodu o dodávkach nafty, a kritizoval ukrajinské útoky na ruské ropné rafinérie.
Americký prezident zároveň pripustil, že by sa budúci mesiac v Číne mohol stretnúť s Vladimirom Putinom a čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom.
Ukrajinský minister zahraničných vecí Andrij Sybiha varoval, že takéto rokovanie bez Ukrajiny by „iba povzbudilo Putina, aby pokračoval v tejto vojne“.
Zelenskyj v pondelok telefonoval aj s pápežom Levom XIV., ktorý vyzval na umožnenie dodávok humanitárnej pomoci do Ruskom okupovaných Olešiek a na bezpečný odchod civilistov.
Fotogaléria k článku: Vojna na Ukrajine v októbri 2026 (fotografie)
Zdroj: SITA.sk - Trump si myslí, že je načase, aby za Ukrajinu namiesto Zelenského rokoval niekto iný © SITA Všetky práva vyhradené.
Americký prezident Donald Trump vyhlásil, že je podľa neho načase, aby za Ukrajinu rokoval niekto iný než prezident Volodymyr Zelenskyj.
Jeho výrok prišiel v čase ďalšieho vyostrenia vzťahov medzi Kyjevom a Washingtonom pre vojenskú pomoc, spravodajské informácie aj ukrajinské útoky na ruské rafinérie. „Zelenskyj nevie, o čom hovorí. Úprimne, myslím si, že je čas, aby za Ukrajinu rokoval niekto iný,“ vyhlásil Trump.
Rakety sú pripravené
Zelenskyj medzitým obvinil Spojené štáty z úmyselného zdržiavania dodávok rakiet protivzdušnej obrany, ktoré už zaplatili európske krajiny.
Americkým senátorom v pondelok povedal, že „Pentagón zdržiava dodávku rakiet“ a zásielka čaká na podpis ministra obrany Peta Hegsetha.
Viaceré európske krajiny sú podľa neho pripravené poskytnúť Ukrajine aj vlastné protirakety pre systémy Patriot, potrebujú však súhlas USA. „Rakety sú pripravené a už mohli byť na Ukrajine. Žiaľ, stále nemáme súhlas,“ vyhlásil Zelenskyj.
Kyjev dráždi Washington
Napätie zvyšujú aj opakované ukrajinské tvrdenia, že Kyjev nedostáva od Američanov včasné varovania pred ruskými balistickými útokmi.
Najnovšie ruské údery zasiahli energetickú infraštruktúru a pripravili o elektrinu viac ako 500-tisíc ľudí. Pri útoku v Charkovskej oblasti zahynulo šesť ľudí vrátane troch detí. „Opäť sme nedostali včasné varovanie od našich partnerov,“ povedal Zelenskyj.
Washington akékoľvek obmedzenie zdieľania spravodajských informácií popiera. Minister zahraničných vecí Marco Rubio počas návštevy Uzbekistanu uviedol, že spolupráca nebola prerušená.
Trump zároveň odmietol, že by nariadil zníženie rýchlostných limitov vojenskej satelitnej siete Starshield, ktorú Ukrajina používa na bojisku.
Traja kamaráti
Vzťahy sa zhoršili po tom, ako Trump čiastočne zmiernil sankcie voči Rusku, aby umožnil dohodu o dodávkach nafty, a kritizoval ukrajinské útoky na ruské ropné rafinérie.
Americký prezident zároveň pripustil, že by sa budúci mesiac v Číne mohol stretnúť s Vladimirom Putinom a čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom.
Povzbudzovanie Putina
Ukrajinský minister zahraničných vecí Andrij Sybiha varoval, že takéto rokovanie bez Ukrajiny by „iba povzbudilo Putina, aby pokračoval v tejto vojne“.
Zelenskyj v pondelok telefonoval aj s pápežom Levom XIV., ktorý vyzval na umožnenie dodávok humanitárnej pomoci do Ruskom okupovaných Olešiek a na bezpečný odchod civilistov.
Viac o téme: Vojna na Ukrajine
Fotogaléria k článku: Vojna na Ukrajine v októbri 2026 (fotografie)
Zdroj: SITA.sk - Trump si myslí, že je načase, aby za Ukrajinu namiesto Zelenského rokoval niekto iný © SITA Všetky práva vyhradené.
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