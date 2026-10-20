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20. októbra 2026
Trump chce Medzinárodný trestný súd rozobrať „tehlu po tehle“. Europarlament ho zaradil medzi finalistov Sacharovovej ceny
Medzinárodný trestný súd sa dostal medzi troch finalistov najvýznamnejšej ceny Európskej únie za ľudské práva. Washington naň uvalil sankcie pre zatykač na izraelského premiéra Benjamina ...
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20.10.2026 (SITA.sk) - Medzinárodný trestný súd sa dostal medzi troch finalistov najvýznamnejšej ceny Európskej únie za ľudské práva. Washington naň uvalil sankcie pre zatykač na izraelského premiéra Benjamina Netanjahua.
Medzinárodný trestný súd (ICC), ktorý čelí americkým sankciám, sa v pondelok dostal medzi troch finalistov Sacharovovej ceny za slobodu myslenia. Európsky parlament ho zaradil do užšieho výberu na svoje najprestížnejšie ocenenie v oblasti ľudských práv. Podporovatelia nominácie tento krok označili za prejav podpory medzinárodnému poriadku založenému na pravidlách.
Ďalšími finalistami sú tanzánijský opozičný líder Tundu Lissu a iránske sestry-dvojičky Taraneh a Romina Rahimiové, ktoré zastupujú ľudí prenasledovaných iránskym režimom. Sacharovovu cenu udeľuje Európsky parlament každoročne od roku 1988 jednotlivcom alebo organizáciám za ich úsilie o ochranu ľudských práv a demokracie. Nesie meno sovietskeho disidenta Andreja Sacharova.
„V čoraz napätejšom globálnom prostredí nikdy nebolo dôležitejšie, ale ani náročnejšie, aby europoslanci podporovali týchto ľudí v ich boji,“ vyhlásil írsky centristický europoslanec Barry Andrews. Kandidátov na cenu môžu navrhovať politické skupiny v europarlamente aj jednotliví poslanci.
Lissu, predseda tanzánijskej opozičnej strany Chadema, je vo väzbe od apríla 2025. Čelí obvineniu z vlastizrady za údajné podnecovanie verejnosti na bojkot minuloročných volieb. V prípade odsúdenia mu hrozí trest smrti. Dvadsaťjedenročné iránske sestry Taraneh a Romina Rahimiové boli za účasť na protivládnych protestoch odsúdené na trest smrti, respektíve na 36 rokov väzenia.
Nominácia ICC prichádza krátko po tom, ako Spojené štáty tento mesiac oznámili nové sankcie zamerané na ochromenie každodennej činnosti súdu so sídlom v holandskom Haagu. ICC stíha jednotlivcov podozrivých z vojnových zločinov, zločinov proti ľudskosti a genocídy. Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa ostro vystupuje proti súdu najmä pre zatykač, ktorý jeho sudcovia vydali na izraelského premiéra Benjamina Netanjahua pre údajné zločiny v Pásme Gazy.
Trumpova administratíva dokonca vyhlásila, že chce súd rozobrať „tehlu po tehle“. „Stojíme za Medzinárodným trestným súdom a jeho predstaviteľmi a sme odhodlaní chrániť jeho prácu,“ povedal europoslanec Yannis Maniatis zo stredoľavej frakcie socialistov a demokratov (S&D), ktorá nomináciu podporila. Podľa neho je ochrana základných princípov medzinárodného poriadku nevyhnutná na obranu demokracie a európskych hodnôt.
Do užšieho výberu sa ICC dostal aj po tom, ako bývalá sudkyňa súdu a niekdajšia vysoká komisárka OSN pre ľudské práva Navi Pillayová získala tento mesiac Nobelovu cenu za mier. Trump rozhodnutie označil za „hanebné“ a tvrdil, že ocenenie mal dostať on. O víťazovi Sacharovovej ceny majú europoslanci rozhodnúť ešte tento týždeň, slávnostné odovzdávanie je naplánované na december.
Zdroj: SITA.sk - Trump chce Medzinárodný trestný súd rozobrať „tehlu po tehle“. Europarlament ho zaradil medzi finalistov Sacharovovej ceny © SITA Všetky práva vyhradené.
Medzinárodný trestný súd (ICC), ktorý čelí americkým sankciám, sa v pondelok dostal medzi troch finalistov Sacharovovej ceny za slobodu myslenia. Európsky parlament ho zaradil do užšieho výberu na svoje najprestížnejšie ocenenie v oblasti ľudských práv. Podporovatelia nominácie tento krok označili za prejav podpory medzinárodnému poriadku založenému na pravidlách.
Ďalšími finalistami sú tanzánijský opozičný líder Tundu Lissu a iránske sestry-dvojičky Taraneh a Romina Rahimiové, ktoré zastupujú ľudí prenasledovaných iránskym režimom. Sacharovovu cenu udeľuje Európsky parlament každoročne od roku 1988 jednotlivcom alebo organizáciám za ich úsilie o ochranu ľudských práv a demokracie. Nesie meno sovietskeho disidenta Andreja Sacharova.
„V čoraz napätejšom globálnom prostredí nikdy nebolo dôležitejšie, ale ani náročnejšie, aby europoslanci podporovali týchto ľudí v ich boji,“ vyhlásil írsky centristický europoslanec Barry Andrews. Kandidátov na cenu môžu navrhovať politické skupiny v europarlamente aj jednotliví poslanci.
Nominácia ICC prichádza po oznámení nových sankcií
Lissu, predseda tanzánijskej opozičnej strany Chadema, je vo väzbe od apríla 2025. Čelí obvineniu z vlastizrady za údajné podnecovanie verejnosti na bojkot minuloročných volieb. V prípade odsúdenia mu hrozí trest smrti. Dvadsaťjedenročné iránske sestry Taraneh a Romina Rahimiové boli za účasť na protivládnych protestoch odsúdené na trest smrti, respektíve na 36 rokov väzenia.
Nominácia ICC prichádza krátko po tom, ako Spojené štáty tento mesiac oznámili nové sankcie zamerané na ochromenie každodennej činnosti súdu so sídlom v holandskom Haagu. ICC stíha jednotlivcov podozrivých z vojnových zločinov, zločinov proti ľudskosti a genocídy. Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa ostro vystupuje proti súdu najmä pre zatykač, ktorý jeho sudcovia vydali na izraelského premiéra Benjamina Netanjahua pre údajné zločiny v Pásme Gazy.
Súd chcú rozobrať „tehlu po tehle“
Trumpova administratíva dokonca vyhlásila, že chce súd rozobrať „tehlu po tehle“. „Stojíme za Medzinárodným trestným súdom a jeho predstaviteľmi a sme odhodlaní chrániť jeho prácu,“ povedal europoslanec Yannis Maniatis zo stredoľavej frakcie socialistov a demokratov (S&D), ktorá nomináciu podporila. Podľa neho je ochrana základných princípov medzinárodného poriadku nevyhnutná na obranu demokracie a európskych hodnôt.
Do užšieho výberu sa ICC dostal aj po tom, ako bývalá sudkyňa súdu a niekdajšia vysoká komisárka OSN pre ľudské práva Navi Pillayová získala tento mesiac Nobelovu cenu za mier. Trump rozhodnutie označil za „hanebné“ a tvrdil, že ocenenie mal dostať on. O víťazovi Sacharovovej ceny majú europoslanci rozhodnúť ešte tento týždeň, slávnostné odovzdávanie je naplánované na december.
Zdroj: SITA.sk - Trump chce Medzinárodný trestný súd rozobrať „tehlu po tehle“. Europarlament ho zaradil medzi finalistov Sacharovovej ceny © SITA Všetky práva vyhradené.
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