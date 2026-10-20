Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Utorok 20.10.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Vendelín
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Zo zahraničia

20. októbra 2026

Trump chce Medzinárodný trestný súd rozobrať „tehlu po tehle“. Europarlament ho zaradil medzi finalistov Sacharovovej ceny


Tagy: americké sankcie Sacharovova cena

Medzinárodný trestný súd sa dostal medzi troch finalistov najvýznamnejšej ceny Európskej únie za ľudské práva. Washington naň uvalil sankcie pre zatykač na izraelského premiéra Benjamina ...



Zdieľať
belgium_europe_summit_41_56 676x451 20.10.2026 (SITA.sk) - Medzinárodný trestný súd sa dostal medzi troch finalistov najvýznamnejšej ceny Európskej únie za ľudské práva. Washington naň uvalil sankcie pre zatykač na izraelského premiéra Benjamina Netanjahua.


Medzinárodný trestný súd (ICC), ktorý čelí americkým sankciám, sa v pondelok dostal medzi troch finalistov Sacharovovej ceny za slobodu myslenia. Európsky parlament ho zaradil do užšieho výberu na svoje najprestížnejšie ocenenie v oblasti ľudských práv. Podporovatelia nominácie tento krok označili za prejav podpory medzinárodnému poriadku založenému na pravidlách.

Ďalšími finalistami sú tanzánijský opozičný líder Tundu Lissu a iránske sestry-dvojičky Taraneh a Romina Rahimiové, ktoré zastupujú ľudí prenasledovaných iránskym režimom. Sacharovovu cenu udeľuje Európsky parlament každoročne od roku 1988 jednotlivcom alebo organizáciám za ich úsilie o ochranu ľudských práv a demokracie. Nesie meno sovietskeho disidenta Andreja Sacharova.

„V čoraz napätejšom globálnom prostredí nikdy nebolo dôležitejšie, ale ani náročnejšie, aby europoslanci podporovali týchto ľudí v ich boji,“ vyhlásil írsky centristický europoslanec Barry Andrews. Kandidátov na cenu môžu navrhovať politické skupiny v europarlamente aj jednotliví poslanci.

Nominácia ICC prichádza po oznámení nových sankcií


Lissu, predseda tanzánijskej opozičnej strany Chadema, je vo väzbe od apríla 2025. Čelí obvineniu z vlastizrady za údajné podnecovanie verejnosti na bojkot minuloročných volieb. V prípade odsúdenia mu hrozí trest smrti. Dvadsaťjedenročné iránske sestry Taraneh a Romina Rahimiové boli za účasť na protivládnych protestoch odsúdené na trest smrti, respektíve na 36 rokov väzenia.

Nominácia ICC prichádza krátko po tom, ako Spojené štáty tento mesiac oznámili nové sankcie zamerané na ochromenie každodennej činnosti súdu so sídlom v holandskom Haagu. ICC stíha jednotlivcov podozrivých z vojnových zločinov, zločinov proti ľudskosti a genocídy. Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa ostro vystupuje proti súdu najmä pre zatykač, ktorý jeho sudcovia vydali na izraelského premiéra Benjamina Netanjahua pre údajné zločiny v Pásme Gazy.

Súd chcú rozobrať „tehlu po tehle“


Trumpova administratíva dokonca vyhlásila, že chce súd rozobrať „tehlu po tehle“. „Stojíme za Medzinárodným trestným súdom a jeho predstaviteľmi a sme odhodlaní chrániť jeho prácu,“ povedal europoslanec Yannis Maniatis zo stredoľavej frakcie socialistov a demokratov (S&D), ktorá nomináciu podporila. Podľa neho je ochrana základných princípov medzinárodného poriadku nevyhnutná na obranu demokracie a európskych hodnôt.

Do užšieho výberu sa ICC dostal aj po tom, ako bývalá sudkyňa súdu a niekdajšia vysoká komisárka OSN pre ľudské práva Navi Pillayová získala tento mesiac Nobelovu cenu za mier. Trump rozhodnutie označil za „hanebné“ a tvrdil, že ocenenie mal dostať on. O víťazovi Sacharovovej ceny majú europoslanci rozhodnúť ešte tento týždeň, slávnostné odovzdávanie je naplánované na december.


Zdroj: SITA.sk - Trump chce Medzinárodný trestný súd rozobrať „tehlu po tehle“. Europarlament ho zaradil medzi finalistov Sacharovovej ceny © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: americké sankcie Sacharovova cena
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Štyria veľkí európski operátori spájajú sily proti americkému Starlinku
<< predchádzajúci článok
Christiane Amanpour po 43 rokoch odchádza zo CNN, zdôraznila svoju nezávislosť

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 