Stanovisko spoločnosti TIPOS, Národná lotériová spoločnosť a. s.


futbal_1200x800 676x451 17.12.2025 (SITA.sk) - Národná lotériová spoločnosť TIPOS vydáva toto stanovisko v súvislosti s medializovanými informáciami a otázkami týkajúcimi sa partnerskej spolupráce so Slovenským futbalovým zväzom pri podpore futbalových klubov v III. lige:


Spoločnosť TIPOS mala a má záujem podporovať šport, športovú činnosť a futbalové kluby v III. lige. Za týmto účelom uzatvorila so Slovenským futbalovým zväzom (ďalej len "SFZ") a SFZ Marketing, s.r.o. na sezónu 2024/2025 a sezónu 2025/2026 zmluvu o partnerstve (ďalej len "Zmluva"), na základe ktorej sa SFZ a SFZ Marketing, s.r.o. zaviazali plniť v nej presne vymienené povinnosti s tým, že ako protihodnota bolo dohodnuté plnenie od spoločnosti TIPOS, určené pre futbalové kluby III. ligy pomerne pre každý futbalový klub rovným dielom. Spoločnosť TIPOS si splnila všetky svoje záväzky a uhradila v sezóne 2024/2025 dohodnuté zálohové platby. Na strane SFZ však došlo k mimoriadne vážnym porušeniam, ktoré okrem iného zakladajú právo spoločnosti TIPOS odstúpiť od Zmluvy a žiadať od SFZ vrátenie poskytnutých záloh v celosti a taktiež nárok uplatniť si u SFZ zmluvné pokuty.

Túto situáciu sa spoločnosť TIPOS snaží intenzívne riešiť od júla tohto roka tak, aby sa v Zmluve pokračovalo a bola zabezpečená podpora klubov v III. lige. Spoločnosť TIPOS prišla s návrhmi výrazných ústupkov z jej strany, avšak bez reálnej snahy SFZ sa dohodnúť. Na tomto mieste je potrebné podotknúť, že bez ďalšej dohody a uzatvorenia Dodatku k Zmluve nie je možné vzniknutý stav doriešiť.

Keďže hlavným cieľom spoločnosti TIPOS je podpora slovenského futbalu a slovenských futbalových klubov v III. lige, spoločnosť TIPOS navrhla SFZ, že od Zmluvy zatiaľ neodstúpi a nebude žiadať vrátenie všetkých poskytnutých platieb.

Na sezónu 2025/2026 sa však na základe uvedeného mala spoločnosť TIPOS záujem dohodnúť na mierne upravených podmienkach spolupráce, z dôvodu, že plnenia SFZ mali podstatné vady. Spoločnosť TIPOS navrhla SFZ, že bude aj naďalej pokračovať v plnení v zmysle Zmluvy, avšak má záujem poskytnúť SFZ mierne zníženú čiastku s tým, že na sezónu 2025/2026 by bolo SFZ zaviazané poskytnúť jednotlivým klubom 100% poskytnutého plnenia od spoločnosti TIPOS a zníženie celkového plnenia od spoločnosti TIPOS by sa klubov v III. lige dotklo v čo najmenšom rozsahu.

Spoločnosť TIPOS má za to, že ide o viac než ústretové riešenie voči SFZ a je otvorená dohode o ďalšej spolupráci. Zároveň týmto ubezpečuje všetky futbalové kluby III. ligy, že má imanentný záujem na ich podpore.

Zdroj: SITA.sk - Stanovisko spoločnosti TIPOS, Národná lotériová spoločnosť a. s. © SITA Všetky práva vyhradené.

