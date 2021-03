Maďarsko predĺžilo kontroly na hraniciach, povinnú karanténu sledujú cez aplikáciu v mobile

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

30.3.2021 (Webnoviny.sk) - Maďarsko predĺžilo kontroly hraníc do štvrtka 8. apríla. Informuje o tom Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (MZVEZ SR) na svojej webovej stránke.Od 1. septembra 2020 platí zákaz vstupu do Maďarska iným ako maďarským občanom. Rezort diplomacie zároveň pripomína, že do Maďarska môžu vstúpiť aj cudzinci s oprávnením na trvalý pobyt území Maďarska a ich rodinní príslušníci, ak sa preukážu dokladom, respektíve disponujú platným povolením, ktoré im vydala cudzinecká polícia Maďarska a oprávňuje ich na pobyt na území Maďarska na obdobie dlhšie ako 90 dní.„Od 28. októbra 2020 je každému občanovi Maďarska, nemaďarským občanom s povolením na pobyt, osobám, ktoré nemajú výnimky vracajúcim sa zo zahraničia automaticky nariadená povinná desaťdňová karanténa , ktorej dodržiavanie je prísne sledované cez nainštalovanú aplikáciu v mobilnom telefóne,“ upozorňuje rezort zahraničia.