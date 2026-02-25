|
Streda 25.2.2026
Meniny má Frederik, Frederika
25. februára 2026
Chudoba Slovákov, legislatívny proces ako paródia aj zbabelé ignorovanie ústavy. KDH prišli s výzvou Pellegrinimu – VIDEO
25.2.2026 (SITA.sk) - Štát prestal fungovať a ohrozuje rodinné rozpočty. Upozornili na to kresťanskí demokrati, podľa ktorých sa Slovensko ocitlo v stave hlbokého inštitucionálneho aj morálneho rozkladu. Predseda Kresťanskodemokratického hnutia (KDH) Milan Majerský preto adresoval list prezidentovi Petrovi Pellegrinimu. Žiada ho o okamžitý zásah a o tri konkrétne kroky k tomu, aby inštitúcie fungovali.
Hnutie upozornilo, že nefunkčný štát je štát, ktorý kašle na ľudí. "Ľudia na Slovensku chudobnejú. Trápia ich drahé potraviny, neistota z vysokých cien energií a klesajúce výplaty. Pre konsolidáciu, ktorú presadili premiér Robert Fico a minister financií Ladislav Kamenický, príde priemerná štvorčlenná rodina za rok o viac ako 850 eur," povedal Majerský. Zdôraznil, že kým vláda ťahá z peňaženiek ľudí stovky eur, podvodníci na daniach okrádajú štát v stovkách miliónov eur a vládna koalícia to ignoruje.
Kresťanskí demokrati kritizujú aj parlament pod vedením Richarda Rašiho (Hlas-SD). Parlament je podľa KDH paralyzovaný a nerieši skutočné problémy občanov.
"Vládna väčšina zmenila legislatívny proces na paródiu. Skrátené legislatívne konania, ktoré sa v minulosti využívali päť- až šesťkrát ročne, dnes vláda nadužíva na úroveň 35-krát ročne, pričom z doterajších 70 návrhov až 61 nespĺňalo zákonné podmienky," upozornilo KDH s tým, že vedenie parlamentu okrem toho aj účelovo umlčiava opozíciu. Odsunulo totiž už 115 opozičných návrhov do "druhej kategórie" - na rokovanie v marci tohto roka.
Ako ďalšie KDH poukázalo na porušovanie Ústavy SR predsedom vlády Robertom Ficom (Smer-SD). Hnutie priblížilo, že štátny dlh SR dosiahol kritickú hranicu 50 percent HDP.
"Z toho jasne vyplýva, že vláde od 22. novembra minulého roka automaticky vznikla ústavná povinnosť bezodkladne požiadať parlament o vyslovenie dôvery. Vláda to však zbabelo ignoruje, čím v priamom prenose likviduje princíp bŕzd a rovnováh v tomto štáte," vyhlásil Majerský.
Kresťanskí demokrati preto prišli s výzvou prezidentovi. V liste ho žiadajú o zvolanie stretnutia troch najvyšších ústavných činiteľov so zámerom sfunkčniť chod štátu a začať riešiť drastický pokles životnej úrovne ľudí. Ďalej žiadajú verejné vyzvanie vlády na splnenie ústavnej povinnosti hlasovať o dôvere v parlamente, a tiež aktívne využívanie práva veta voči legislatívnym prílepkom a zneužívaniu skráteného legislatívneho procesu.
"Loptička je od dnešného dňa plne na strane Petra Pellegriniho. Ak nezasiahne hlava štátu, sme pripravení urobiť ďalšie politické kroky na pomoc a obranu bežných ľudí," doplnil predseda KDH a uzavrel s tým, že Slovensko si už nemôže dovoliť ani rozklad štátu, ani rozvrat a neistotu.
