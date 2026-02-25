|
25. februára 2026
Slovenská katolícka charita aj naďalej poskytuje humanitárnu pomoc obyvateľom vojnou zasiahnutej Ukrajiny
25.2.2026 (SITA.sk) - Slovenská katolícka charita (SKCH) aj naďalej poskytuje humanitárnu pomoc obyvateľom vojnou zasiahnutej Ukrajiny. Ako informovala jej PR manažérka Tamara Lesná, generálny sekretár SKCH Filip Macák sa spolu s tímom nachádza na Ukrajine. Pri príležitosti 4. výročia ruskej invázie sa tam stretáva s partnerskými organizáciami.
Samotný Macák zdôraznil, že podpora Ukrajiny je možná predovšetkým vďaka solidarite Slovákov, ktorí pravidelne prispievajú. Za ostatné štyri roky aj vďaka partnerstvu Konferencie biskupov Slovenska či minulej podpore SlovakAid poskytli súhrnnú pomoc vo výške viac ako 7,6 milióna eur.
"Snažíme sa prostredníctvom našich overených partnerov zabezpečovať teplo, potraviny aj zdravotnú starostlivosť. Pomáhame aj v regiónoch bezprostredne zasiahnutých útokmi, kde ľudia prichádzajú o všetko. Napriek neustálemu ohrozeniu musí každodenný život pokračovať," uviedol Macák. Dodal, že vidia ako sa z finančných prostriedkov stáva konkrétna pomoc.
"Počúvame príbehy, ktoré sú bolestivé a smutné, ale zároveň vidíme obrovské nasadenie ľudí, ktorí pomáhajú. Mnohé hrôzy si ani nevieme predstaviť. O to viac si vážime každé gesto solidarity. Pán Boh zaplať každému, kto dokáže dať niečo zo seba pre našich susedov," doplnil.
Už bezprostredne po začiatku okupácie pred štyrmi rokmi poskytovala SKCH v spolupráci s Diecéznymi charitami na hraniciach s Ukrajinou materiálnu pomoc, stravu a zázemie utečencom, od toho času systematicky pomáha ľuďom zasiahnutým vojnou.
Sekcia Medzinárodnej humanitárnej pomoci a rozvojovej spolupráce SKCH počas trvania konfliktu poskytla podporu vo výške čosi viac ako 6,3 milióna eur. Pomoc je určená dvom hlavným skupinám, jednou sú obyvatelia priamo na Ukrajine, druhou Ukrajinci, ktorí našli dočasný domov na Slovensku.
"Preto podporujeme aj integračné centrá a aktivity na Slovensku, v minulom roku sumou 130 452 eur," dodal Macák. Zdôraznil tiež dôležitosť psychologickej a sociálnej pomoci, rovnako ako materiálnej podpory.
Prostredníctvom projektu Adopcia na diaľku® tiež SKCH za štyri roky vojenského konfliktu podporila najmä ukrajinské deti a bohoslovcov sumou takmer 1,3 milióna eur. "Dnes podporujeme deväť partnerov a v projekte je zapojených 1 524 detí a bohoslovcov," uviedol manažér projektu Adopcia na diaľku® SKCH Peter Knapík.
Na Ukrajine SKCH pôsobí už 12 rokov, a to najmä prostredníctvom projektu Adopcia na diaľku®. "Ďakujeme všetkým, ktorí podporujú Slovenskú katolícku charitu. Vaša štedrosť priniesla zázraky do života 29 detí – majú teplý dom, elektrinu a vodu. Nech vás Pán Boh bohato požehná," uviedol riaditeľ Detského domova "Živá perla" v Bortnykoch otec Ruslan Markiva.
Zdroj: SITA.sk - Slovenská katolícka charita aj naďalej poskytuje humanitárnu pomoc obyvateľom vojnou zasiahnutej Ukrajiny © SITA Všetky práva vyhradené.
Zdroj: SITA.sk - Slovenská katolícka charita aj naďalej poskytuje humanitárnu pomoc obyvateľom vojnou zasiahnutej Ukrajiny © SITA Všetky práva vyhradené.
