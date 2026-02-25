Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Streda 25.2.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Frederik, Frederika
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

25. februára 2026

Slovenská katolícka charita aj naďalej poskytuje humanitárnu pomoc obyvateľom vojnou zasiahnutej Ukrajiny


Tagy: Humanitárna pomoc Rusko-ukrajinský konflikt SlovakAid Ukrajina Vojna na Ukrajine

Slovenská katolícka charita (SKCH) aj naďalej poskytuje humanitárnu pomoc obyvateľom



Zdieľať
25.2.2026 (SITA.sk) - Slovenská katolícka charita (SKCH) aj naďalej poskytuje humanitárnu pomoc obyvateľom vojnou zasiahnutej Ukrajiny. Ako informovala jej PR manažérka Tamara Lesná, generálny sekretár SKCH Filip Macák sa spolu s tímom nachádza na Ukrajine. Pri príležitosti 4. výročia ruskej invázie sa tam stretáva s partnerskými organizáciami.


Samotný Macák zdôraznil, že podpora Ukrajiny je možná predovšetkým vďaka solidarite Slovákov, ktorí pravidelne prispievajú. Za ostatné štyri roky aj vďaka partnerstvu Konferencie biskupov Slovenska či minulej podpore SlovakAid poskytli súhrnnú pomoc vo výške viac ako 7,6 milióna eur.

Zabezpečujú teplo, potraviny aj zdravotnú starostlivosť


"Snažíme sa prostredníctvom našich overených partnerov zabezpečovať teplo, potraviny aj zdravotnú starostlivosť. Pomáhame aj v regiónoch bezprostredne zasiahnutých útokmi, kde ľudia prichádzajú o všetko. Napriek neustálemu ohrozeniu musí každodenný život pokračovať," uviedol Macák. Dodal, že vidia ako sa z finančných prostriedkov stáva konkrétna pomoc.

"Počúvame príbehy, ktoré sú bolestivé a smutné, ale zároveň vidíme obrovské nasadenie ľudí, ktorí pomáhajú. Mnohé hrôzy si ani nevieme predstaviť. O to viac si vážime každé gesto solidarity. Pán Boh zaplať každému, kto dokáže dať niečo zo seba pre našich susedov," doplnil.

Už bezprostredne po začiatku okupácie pred štyrmi rokmi poskytovala SKCH v spolupráci s Diecéznymi charitami na hraniciach s Ukrajinou materiálnu pomoc, stravu a zázemie utečencom, od toho času systematicky pomáha ľuďom zasiahnutým vojnou.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Podpora vo výške viac ako 6,3 milióna eur


Sekcia Medzinárodnej humanitárnej pomoci a rozvojovej spolupráce SKCH počas trvania konfliktu poskytla podporu vo výške čosi viac ako 6,3 milióna eur. Pomoc je určená dvom hlavným skupinám, jednou sú obyvatelia priamo na Ukrajine, druhou Ukrajinci, ktorí našli dočasný domov na Slovensku.

"Preto podporujeme aj integračné centrá a aktivity na Slovensku, v minulom roku sumou 130 452 eur," dodal Macák. Zdôraznil tiež dôležitosť psychologickej a sociálnej pomoci, rovnako ako materiálnej podpory.

Prostredníctvom projektu Adopcia na diaľku® tiež SKCH za štyri roky vojenského konfliktu podporila najmä ukrajinské deti a bohoslovcov sumou takmer 1,3 milióna eur. "Dnes podporujeme deväť partnerov a v projekte je zapojených 1 524 detí a bohoslovcov," uviedol manažér projektu Adopcia na diaľku® SKCH Peter Knapík.

Na Ukrajine SKCH pôsobí už 12 rokov, a to najmä prostredníctvom projektu Adopcia na diaľku®. "Ďakujeme všetkým, ktorí podporujú Slovenskú katolícku charitu. Vaša štedrosť priniesla zázraky do života 29 detí – majú teplý dom, elektrinu a vodu. Nech vás Pán Boh bohato požehná," uviedol riaditeľ Detského domova "Živá perla" v Bortnykoch otec Ruslan Markiva.

Viac o téme: Vojna na Ukrajine





Zdroj: SITA.sk - Slovenská katolícka charita aj naďalej poskytuje humanitárnu pomoc obyvateľom vojnou zasiahnutej Ukrajiny © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Humanitárna pomoc Rusko-ukrajinský konflikt SlovakAid Ukrajina Vojna na Ukrajine
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Chudoba Slovákov, legislatívny proces ako paródia aj zbabelé ignorovanie ústavy. KDH prišli s výzvou Pellegrinimu – VIDEO
<< predchádzajúci článok
Progresívci podali podnet na NKÚ pre rekonštrukciu Kukurice, podľa Števulovej sa stala symbolom plytvania verejnými zdrojmi – VIDEO

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 