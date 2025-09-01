|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Pondelok 1.9.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Drahoslava
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
01. septembra 2025
Chýbajúci sudca už raz znemožnil ústavnému súdu rozhodnúť, upozornil jeho predseda
Ústavnému súdu SR naďalej chýba jeden sudca, pričom kvôli tomu už raz súd nemohol rozhodnúť. V rozhovore pre
Zdieľať
1.9.2025 (SITA.sk) -
Ústavnému súdu SR naďalej chýba jeden sudca, pričom kvôli tomu už raz súd nemohol rozhodnúť. V rozhovore pre spravodajskú televíziu TA3 na to upozornil predseda ústavného súdu Ivan Fiačan.
Hlasovanie sa totiž na základe predbežných pozícii sudcov podľa neho ustálilo v pomere 6:6. „Nastala patová situácia v jednej veci, ktorú nevieme skončiť,“ uviedol šéf ÚS SR s tým, že súdu chýba rozhodujúci hlas.
Na chýbajúceho sudcu Fiačan podľa vlastných slov upozorňuje skoro dva roky. „Už neviem, čo by som viac urobil pre to, aby parlament pristúpil k voľbe kandidátov,“ povedal predseda ústavného súdu. Zároveň pripustil, že v tejto súvislosti sú dôležite aj politické dohody. „Takže ja môžem apelovať len na parlament a potom prípadne na pána prezidenta, aby si splnili svoju ústavnú povinnosť a pristúpili k voľbe a následne k vymenovaniu sudcu,“ zdôraznil Fiačan.
Prezident podľa platnej legislatívy vyberá nového ústavného sudcu z dvoch zvolených kandidátov, pri poslednej voľbe sa však o pozíciu sudcu ÚS SR uchádzala len jedna kandidátka. Podľa Fiačana môže ísť o signál, že zatiaľ nie sú uzavreté politické dohody alebo chýba vôľa v tomto smere pokročiť.
„A tomu aj zodpovedá účasť prípadných kandidátov,“ doplnil. Zároveň vyzval všetkých odborníkov na ústavné právo, ako aj iné oblasti práva, aby sa nebáli a uchádzali sa o post ústavného sudcu. „Verím, že sa podarí vygenerovať kvalitného kandidáta,“ dodal Fiačan.
Zdroj: SITA.sk - Chýbajúci sudca už raz znemožnil ústavnému súdu rozhodnúť, upozornil jeho predseda © SITA Všetky práva vyhradené.
Ústavnému súdu SR naďalej chýba jeden sudca, pričom kvôli tomu už raz súd nemohol rozhodnúť. V rozhovore pre spravodajskú televíziu TA3 na to upozornil predseda ústavného súdu Ivan Fiačan.
Hlasovanie sa totiž na základe predbežných pozícii sudcov podľa neho ustálilo v pomere 6:6. „Nastala patová situácia v jednej veci, ktorú nevieme skončiť,“ uviedol šéf ÚS SR s tým, že súdu chýba rozhodujúci hlas.
Na chýbajúceho sudcu Fiačan podľa vlastných slov upozorňuje skoro dva roky. „Už neviem, čo by som viac urobil pre to, aby parlament pristúpil k voľbe kandidátov,“ povedal predseda ústavného súdu. Zároveň pripustil, že v tejto súvislosti sú dôležite aj politické dohody. „Takže ja môžem apelovať len na parlament a potom prípadne na pána prezidenta, aby si splnili svoju ústavnú povinnosť a pristúpili k voľbe a následne k vymenovaniu sudcu,“ zdôraznil Fiačan.
Prezident podľa platnej legislatívy vyberá nového ústavného sudcu z dvoch zvolených kandidátov, pri poslednej voľbe sa však o pozíciu sudcu ÚS SR uchádzala len jedna kandidátka. Podľa Fiačana môže ísť o signál, že zatiaľ nie sú uzavreté politické dohody alebo chýba vôľa v tomto smere pokročiť.
„A tomu aj zodpovedá účasť prípadných kandidátov,“ doplnil. Zároveň vyzval všetkých odborníkov na ústavné právo, ako aj iné oblasti práva, aby sa nebáli a uchádzali sa o post ústavného sudcu. „Verím, že sa podarí vygenerovať kvalitného kandidáta,“ dodal Fiačan.
Zdroj: SITA.sk - Chýbajúci sudca už raz znemožnil ústavnému súdu rozhodnúť, upozornil jeho predseda © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Úhrady zjednodušia občanovi platby za služby štátu, pilotná prevádzka je už spustená
Úhrady zjednodušia občanovi platby za služby štátu, pilotná prevádzka je už spustená
<< predchádzajúci článok
Špeciálna ukrajinská operácia na Kryme zasiahla dva ruské vrtuľníky a remorkér
Špeciálna ukrajinská operácia na Kryme zasiahla dva ruské vrtuľníky a remorkér