 24hod.sk    Z domova

01. septembra 2025

Chýbajúci sudca už raz znemožnil ústavnému súdu rozhodnúť, upozornil jeho predseda


Ústavnému súdu SR naďalej chýba jeden sudca, pričom kvôli tomu už raz súd nemohol rozhodnúť. V rozhovore pre



1.9.2025 (SITA.sk) -



Ústavnému súdu SR naďalej chýba jeden sudca, pričom kvôli tomu už raz súd nemohol rozhodnúť. V rozhovore pre spravodajskú televíziu TA3 na to upozornil predseda ústavného súdu Ivan Fiačan.

Hlasovanie sa totiž na základe predbežných pozícii sudcov podľa neho ustálilo v pomere 6:6. „Nastala patová situácia v jednej veci, ktorú nevieme skončiť,“ uviedol šéf ÚS SR s tým, že súdu chýba rozhodujúci hlas.

Na chýbajúceho sudcu Fiačan podľa vlastných slov upozorňuje skoro dva roky. „Už neviem, čo by som viac urobil pre to, aby parlament pristúpil k voľbe kandidátov,“ povedal predseda ústavného súdu. Zároveň pripustil, že v tejto súvislosti sú dôležite aj politické dohody. „Takže ja môžem apelovať len na parlament a potom prípadne na pána prezidenta, aby si splnili svoju ústavnú povinnosť a pristúpili k voľbe a následne k vymenovaniu sudcu,“ zdôraznil Fiačan.

Prezident podľa platnej legislatívy vyberá nového ústavného sudcu z dvoch zvolených kandidátov, pri poslednej voľbe sa však o pozíciu sudcu ÚS SR uchádzala len jedna kandidátka. Podľa Fiačana môže ísť o signál, že zatiaľ nie sú uzavreté politické dohody alebo chýba vôľa v tomto smere pokročiť.

„A tomu aj zodpovedá účasť prípadných kandidátov,“ doplnil. Zároveň vyzval všetkých odborníkov na ústavné právo, ako aj iné oblasti práva, aby sa nebáli a uchádzali sa o post ústavného sudcu. „Verím, že sa podarí vygenerovať kvalitného kandidáta,“ dodal Fiačan.







Zdroj: SITA.sk - Chýbajúci sudca už raz znemožnil ústavnému súdu rozhodnúť, upozornil jeho predseda © SITA Všetky práva vyhradené.

