|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Pondelok 1.9.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Drahoslava
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
01. septembra 2025
Úhrady zjednodušia občanovi platby za služby štátu, pilotná prevádzka je už spustená
Tagy: Úhrady
Štát spúšťa nový systém, ktorý prinesie občanovi výrazné zjednodušenie a časovú úsporu pri platbách za služby využitím platobnej brány a platobných terminálov
Zdieľať
1.9.2025 (SITA.sk) - Štát spúšťa nový systém, ktorý prinesie občanovi výrazné zjednodušenie a časovú úsporu pri platbách za služby využitím platobnej brány a platobných terminálov Štátnej pokladnice. Od 1. septembra v prostredí Úradu priemyselného vlastníctva SR funguje pilotná prevádzka centrálneho systému evidencie poplatkov Štátnej pokladnice - Úhrady.
Úrad priemyselného vlastníctva SR uviedol, že týmto prináša nové spôsoby úhrady správnych poplatkov prostredníctvom platobnej brány Štátnej pokladnice a možnosť zaplatiť správny poplatok platobnou kartou v podateľni úradu.
„Platbu platobnou bránou bude možné uskutočniť hneď po podaní elektronického formulára prostredníctvom Portálu elektronických služieb úradu alebo neskôr po prijatí platobného predpisu," priblížil na svojom webe s tým, že nové možnosti úhrady správnych poplatkov budú dostupné iba pre podania a výzvy na zaplatenie správneho poplatku, ktoré boli vytvorené po 1. septembri 2025. „Zároveň dochádza k zmene čísla účtu, na ktorý sa hradia správne poplatky a nové číslo účtu je SK13 8180 0000 0030 3030 3030," doplnil.
Úrad upozornil, že v rámci identifikácie platby je poplatník povinný zadať číslo účtu a uviesť správny variabilný symbol (VS) alebo E2E referenciu zadať pri platbe prevodom zo zahraničného účtu, ktorý je uvedený v platobnom predpise. „V prípade nesprávne uvedeného VS alebo E2E alebo v prípade úhrady exspirovaného platobného predpisu vám bude platba vrátená a úrad sa o takejto platbe správneho poplatku nedozvie," informuje.
Ako priblížila Štátna pokladnica na svojom webe, ďalším krokom bude postupné pripájanie zastupiteľských úradov Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR do systému Úhrady.
„Pilotná fáza projektu bude zavŕšená pripojením miest aj obcí pri platbe správnych poplatkov v rámci stavebného konania a občania či organizácie sa tak čoskoro budú môcť s týmto novým systémom stretnúť na stavebných úradoch vo všetkých regiónoch Slovenska," uviedla Štátna pokladnica.
Úrad priemyselného vlastníctva SR sa do systému zapája s cieľom zefektívnenia a modernizácie svojich služieb. „Projekt Úhrady sa realizoval v spolupráci s Ministerstvom financií SR a v zmysle schválenej stratégie rezortu financií bude tento systém postupne rozširovať a zefektívňovať ďalšie možnosti platieb za služby štátu.“ dodala riaditeľka Štátnej pokladnice.
Zdroj: SITA.sk - Úhrady zjednodušia občanovi platby za služby štátu, pilotná prevádzka je už spustená © SITA Všetky práva vyhradené.
V prvom rade chcem poďakovať tímu Štátnej pokladnice, nakoľko myšlienka platieb pod značkou Úhrady vznikla na našej pôde s cieľom využiť existujúce riešenia a zefektívniť model platieb za služby štátu. Finančné zdroje sa dostávajú na účet Štátnej pokladnice v reálnom čase, čím môžu byť okamžite využité pri riadení likvidity štátu a manažmente verejných financií.
Zmena čísla účtu
Úrad priemyselného vlastníctva SR uviedol, že týmto prináša nové spôsoby úhrady správnych poplatkov prostredníctvom platobnej brány Štátnej pokladnice a možnosť zaplatiť správny poplatok platobnou kartou v podateľni úradu.
„Platbu platobnou bránou bude možné uskutočniť hneď po podaní elektronického formulára prostredníctvom Portálu elektronických služieb úradu alebo neskôr po prijatí platobného predpisu," priblížil na svojom webe s tým, že nové možnosti úhrady správnych poplatkov budú dostupné iba pre podania a výzvy na zaplatenie správneho poplatku, ktoré boli vytvorené po 1. septembri 2025. „Zároveň dochádza k zmene čísla účtu, na ktorý sa hradia správne poplatky a nové číslo účtu je SK13 8180 0000 0030 3030 3030," doplnil.
Úrad upozornil, že v rámci identifikácie platby je poplatník povinný zadať číslo účtu a uviesť správny variabilný symbol (VS) alebo E2E referenciu zadať pri platbe prevodom zo zahraničného účtu, ktorý je uvedený v platobnom predpise. „V prípade nesprávne uvedeného VS alebo E2E alebo v prípade úhrady exspirovaného platobného predpisu vám bude platba vrátená a úrad sa o takejto platbe správneho poplatku nedozvie," informuje.
Spolupráca s ministerstvom financií
Ako priblížila Štátna pokladnica na svojom webe, ďalším krokom bude postupné pripájanie zastupiteľských úradov Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR do systému Úhrady.
„Pilotná fáza projektu bude zavŕšená pripojením miest aj obcí pri platbe správnych poplatkov v rámci stavebného konania a občania či organizácie sa tak čoskoro budú môcť s týmto novým systémom stretnúť na stavebných úradoch vo všetkých regiónoch Slovenska," uviedla Štátna pokladnica.
Úrad priemyselného vlastníctva SR sa do systému zapája s cieľom zefektívnenia a modernizácie svojich služieb. „Projekt Úhrady sa realizoval v spolupráci s Ministerstvom financií SR a v zmysle schválenej stratégie rezortu financií bude tento systém postupne rozširovať a zefektívňovať ďalšie možnosti platieb za služby štátu.“ dodala riaditeľka Štátnej pokladnice.
Zdroj: SITA.sk - Úhrady zjednodušia občanovi platby za služby štátu, pilotná prevádzka je už spustená © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Úhrady
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Po Gašparovej nehode sa vynorilo viacero otázok, progresívci vyzývajú na ich preverenie – VIDEO
Po Gašparovej nehode sa vynorilo viacero otázok, progresívci vyzývajú na ich preverenie – VIDEO
<< predchádzajúci článok
Chýbajúci sudca už raz znemožnil ústavnému súdu rozhodnúť, upozornil jeho predseda
Chýbajúci sudca už raz znemožnil ústavnému súdu rozhodnúť, upozornil jeho predseda