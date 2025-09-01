Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Ekonomika

01. septembra 2025

Úhrady zjednodušia občanovi platby za služby štátu, pilotná prevádzka je už spustená


Štát spúšťa nový systém, ktorý prinesie občanovi výrazné zjednodušenie a časovú úsporu pri platbách za služby využitím platobnej brány a platobných terminálov



1.9.2025 (SITA.sk) - Štát spúšťa nový systém, ktorý prinesie občanovi výrazné zjednodušenie a časovú úsporu pri platbách za služby využitím platobnej brány a platobných terminálov Štátnej pokladnice. Od 1. septembra v prostredí Úradu priemyselného vlastníctva SR funguje pilotná prevádzka centrálneho systému evidencie poplatkov Štátnej pokladnice - Úhrady.

V prvom rade chcem poďakovať tímu Štátnej pokladnice, nakoľko myšlienka platieb pod značkou Úhrady vznikla na našej pôde s cieľom využiť existujúce riešenia a zefektívniť model platieb za služby štátu. Finančné zdroje sa dostávajú na účet Štátnej pokladnice v reálnom čase, čím môžu byť okamžite využité pri riadení likvidity štátu a manažmente verejných financií.

— Jana Ďuricová, riaditeľka Štátnej pokladnice.

Zmena čísla účtu


Úrad priemyselného vlastníctva SR uviedol, že týmto prináša nové spôsoby úhrady správnych poplatkov prostredníctvom platobnej brány Štátnej pokladnice a možnosť zaplatiť správny poplatok platobnou kartou v podateľni úradu.

„Platbu platobnou bránou bude možné uskutočniť hneď po podaní elektronického formulára prostredníctvom Portálu elektronických služieb úradu alebo neskôr po prijatí platobného predpisu," priblížil na svojom webe s tým, že nové možnosti úhrady správnych poplatkov budú dostupné iba pre podania a výzvy na zaplatenie správneho poplatku, ktoré boli vytvorené po 1. septembri 2025. „Zároveň dochádza k zmene čísla účtu, na ktorý sa hradia správne poplatky a nové číslo účtu je SK13 8180 0000 0030 3030 3030," doplnil.

Úrad upozornil, že v rámci identifikácie platby je poplatník povinný zadať číslo účtu a uviesť správny variabilný symbol (VS) alebo E2E referenciu zadať pri platbe prevodom zo zahraničného účtu, ktorý je uvedený v platobnom predpise. „V prípade nesprávne uvedeného VS alebo E2E alebo v prípade úhrady exspirovaného platobného predpisu vám bude platba vrátená a úrad sa o takejto platbe správneho poplatku nedozvie," informuje.

Spolupráca s ministerstvom financií


Ako priblížila Štátna pokladnica na svojom webe, ďalším krokom bude postupné pripájanie zastupiteľských úradov Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR do systému Úhrady.

„Pilotná fáza projektu bude zavŕšená pripojením miest aj obcí pri platbe správnych poplatkov v rámci stavebného konania a občania či organizácie sa tak čoskoro budú môcť s týmto novým systémom stretnúť na stavebných úradoch vo všetkých regiónoch Slovenska," uviedla Štátna pokladnica.

Úrad priemyselného vlastníctva SR sa do systému zapája s cieľom zefektívnenia a modernizácie svojich služieb. „Projekt Úhrady sa realizoval v spolupráci s Ministerstvom financií SR a v zmysle schválenej stratégie rezortu financií bude tento systém postupne rozširovať a zefektívňovať ďalšie možnosti platieb za služby štátu.“ dodala riaditeľka Štátnej pokladnice.


Zdroj: SITA.sk - Úhrady zjednodušia občanovi platby za služby štátu, pilotná prevádzka je už spustená © SITA Všetky práva vyhradené.

