 Pondelok 1.9.2025
01. septembra 2025

Špeciálna ukrajinská operácia na Kryme zasiahla dva ruské vrtuľníky a remorkér


Tagy: vojna na Ukrajine

Dva ruské vrtuľníky Mi-8 a remorkér na okupovanom Kryme zasiahol vzdušný úder, ktorý podniklo ukrajinské vojenské spravodajstvo. Tvrdí to spravodajský web Ukrajinská pravda, ktorý cituje obranné spravodajstvo ...



gettyimages 2191160873 676x451 1.9.2025 (SITA.sk) - Dva ruské vrtuľníky Mi-8 a remorkér na okupovanom Kryme zasiahol vzdušný úder, ktorý podniklo ukrajinské vojenské spravodajstvo. Tvrdí to spravodajský web Ukrajinská pravda, ktorý cituje obranné spravodajstvo Ukrajiny.


Špeciálna ukrajinská operácia sa odohrala v sobotu a odhadovaná hodnota vyradených vrtuľníkov je 20 až 30 miliónov amerických dolárov, poznamenala vojenská rozviedka. „Pochmúrny koniec postihol v Sevastopoľskom zálive aj remorkér Buk-2190," dodala.


Zdroj: SITA.sk

Tagy: vojna na Ukrajine
nasledujúci článok >>
Chýbajúci sudca už raz znemožnil ústavnému súdu rozhodnúť, upozornil jeho predseda
<< predchádzajúci článok
Navrhované zmeny ústavy sú mocenským pokusom o zneužitie, podľa Amnesty ide o pošliapanie práv

