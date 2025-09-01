|
Pondelok 1.9.2025
Meniny má Drahoslava
Denník - Správy
Špeciálna ukrajinská operácia na Kryme zasiahla dva ruské vrtuľníky a remorkér
Dva ruské vrtuľníky Mi-8 a remorkér na okupovanom Kryme zasiahol vzdušný úder, ktorý podniklo ukrajinské vojenské spravodajstvo. Tvrdí to spravodajský web Ukrajinská pravda, ktorý cituje obranné spravodajstvo ...
1.9.2025 (SITA.sk) - Dva ruské vrtuľníky Mi-8 a remorkér na okupovanom Kryme zasiahol vzdušný úder, ktorý podniklo ukrajinské vojenské spravodajstvo. Tvrdí to spravodajský web Ukrajinská pravda, ktorý cituje obranné spravodajstvo Ukrajiny.
Špeciálna ukrajinská operácia sa odohrala v sobotu a odhadovaná hodnota vyradených vrtuľníkov je 20 až 30 miliónov amerických dolárov, poznamenala vojenská rozviedka. „Pochmúrny koniec postihol v Sevastopoľskom zálive aj remorkér Buk-2190," dodala.
