Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Streda 15.10.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Terézia
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Zaujímavosti

15. októbra 2025

Na prechádzke so psom žena narazila na obrovského pytóna


Tagy: Pytón Wales Žena

Na obrovského plaza pravdepodobne pytóna natrafila cez víkend počas prechádzky so psom na obľúbenej vychádzkovej trase 31-ročná obyvateľka Walesu Charlotte ...



Zdieľať
gettyimages 1596132929 676x451 15.10.2025 (SITA.sk) - Na obrovského plaza pravdepodobne pytóna natrafila cez víkend počas prechádzky so psom na obľúbenej vychádzkovej trase 31-ročná obyvateľka Walesu Charlotte Smithová. Had podľa nej bol približne meter a pol dlhý. Informuje o tom web The Mirror.


Charlotte predpokladá, že plaza niekto vyhodil. „Je to dosť smutné,“ povedala. „Spočiatku som sa naňho pozerala a myslela som si, že možno upadol do hibernácie, keďže moja sestra má hady a viem, že to dokážu, ak im je príliš zima. Ale potom ho išiel vyzdvihnúť niekto, kto o hadoch veľa vie, a potvrdil, že je mŕtvy," povedala.

Lokalita, v ktorej na hada narazila, je zhruba päť kilometrov od najbližšieho domu a preto si Charlotte myslí, že sa tam v chladnom počasí sám nedostal. „Myslím si, že sa pravdepodobne stalo to, že had uhynul doma a niekto si myslel, že je vtipné dať ho hore na kopec, aby vystrašil ľudí," dodala.


Zdroj: SITA.sk - Na prechádzke so psom žena narazila na obrovského pytóna © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Pytón Wales Žena
   Tlač    Pošli



<< predchádzajúci článok
CHYSTÁ SA NAJVÄČŠIE ŠTUDENTSKÉ PODUJATIE ROKA: OBNOVENÁ BEÁNIA UK SPOJÍ VŠETKÝCH TRINÁSŤ FAKÚLT

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 