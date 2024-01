História sa zopakuje, povedal mladík spolužiakom v škole. Vyhrážal sa, že to tam vystrieľa

Obvinenie za prečin násilia proti skupine obyvateľov

Mladík skončil v policajnej cele

17.1.2024 (SITA.sk) - Trenčianski policajti obvinili 18-ročného mladíka, ktorý sa vyhrážal, že do školy prinesie zbraň a vystrieľa to tam. Ako informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trenčíne, podľa doterajšieho vyšetrovania sa ukazuje, že mladý muž na strednej škole v Trenčíne v pondelok 15. januára ráno pred svojimi spolužiakmi povedal, že chodieva na strelnicu a vlastní zbraň, presnejšie revolver. Hrozil tiež, že ho prinesie do školy a vystrieľa to tam.„Taktiež povedal, že história sa zopakuje. Následne jeden zo spolužiakov, ktorý to počul, nahlásil uvedenú vec riaditeľovi školy," uviedla polícia. Vyjadreniam študenta podľa polície nepredchádzal žiadny slovný ani fyzický konflikt.Mladému mužovi bolo povereným policajným príslušníkom vznesené obvinenie za prečin násilia proti skupine obyvateľov.„Týmto konaním sa obvinený skupine obyvateľov, a to spolužiakom, vyhrážal smrťou, ťažkou ujmou na zdraví alebo inou ťažkou ujmou a čin spáchal závažnejším spôsobom konania – so zbraňou," priblížili policajti.Dodali, že na miesto bola privolaná policajná hliadka, ktorá mládenca obmedzila na osobnej slobode a následne umiestnila do cely policajného zaistenia.„Poverený príslušník z Trenčína podal podnet na podanie návrhu na vzatie do väzby a o jeho ďalšom osude bude rozhodovať súd," uviedla polícia. Obvinenému študentovi strednej školy hrozí v prípade dokázania viny trest odňatia slobody na šesť mesiacov až tri roky.