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03. júla 2026
Chystáte sa na Levočskú púť? Dôležité varovanie, na čo doma rozhodne nezabudnúť – VIDEO, FOTO
Tagy: Levočská púť
Tohtoročná Levočská púť je pre veriacich opäť výnimočná. Levočská púť na Mariánsku horu patrí k najstarším a najvýznamnejším duchovným udalostiam na Slovensku. Tento rok sa nesie v duchu Roka ...
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3.7.2026 (SITA.sk) - Tohtoročná Levočská púť je pre veriacich opäť výnimočná.
Levočská púť na Mariánsku horu patrí k najstarším a najvýznamnejším duchovným udalostiam na Slovensku. Tento rok sa nesie v duchu Roka sv. Františka, výročia Spišskej diecézy i vzácnej návštevy kardinála, ktorý bol ešte vlani jedným z takzvaných „papabili“, teda horúcich kandidátov na zvolenie za pápeža. No okrem duchovného programu by pútnici mali myslieť aj na stopercentnú osobnú prípravu.
Tohtoročná Levočská púť je pre veriacich opäť výnimočná. „Tento rok je rokom svätého Františka Assiského a to má dosť úzku súvislosť s Levočou a s úctou k Panne Márii," vysvetľuje dlhoročný moderátor púte Jozef Lapšanský.
Lapšanský pripomína, že história levočských pútí siaha až do roku 1247, keď do mesta prišli minoriti, čo predstavuje takmer 800-ročnú neprerušenú tradíciu. Veľkým lákadlom a duchovným obohatením bude podľa jeho slov aj osobnosť hlavného celebranta. Organizačnému tímu sa podaril mimoriadny úspech, na Slovensko prichádza kardinál Pierbattista Pizzaballa, patriarcha Latinskej cirkvi v Jeruzaleme.
Prípravy na Mariánskej hore sú v podstate na konci a areál Baziliky Navštívenia Panny Márie dostáva posledné finálne úpravy. Aby ste si však púť užili v zdraví a duchovnej pohode, Lapšanský dôrazne upozorňuje na niekoľko dôležitých vecí:
Hoci bude na mieste zabezpečená zdravotná služba, nespoliehajte sa na ňu v plnej miere. „Pútnici majú dbať na to, aby mali pri sebe svoje lieky, ktoré užívajú, lebo zdravotníci nemusia mať všetky," prízvukuje.
Extrémne horúčavy z predchádzajúcich dní by nateraz mali ustúpiť. Na druhej strane, noc na Mariánskej hore vie prekvapiť. Podľa predpovedí má byť chladnejšia, preto ak plánujete ostať bdieť a modliť sa počas nočných kontemplácií, nezabudnite na teplé alebo termo oblečenie v batohu, ktoré vás zachráni pred prechladnutím.
Dobrou správou je, že organizátori vedia pitný režim na mieste poskytnúť. Vlastná fľaša s vodou na cestu hore sa vám však určite zíde.
Organizátori urobili maximum pre to, aby posilnili dopravné spoje smerujúce na Mariánsku horu. „Nevyhovieme každému, ale malo by to byť lepšie ako po minulé roky,“ poznamenal Lapšanský. Napriek tomu sa oplatí vyraziť s časovou rezervou.
Podľa slov Jozefa Lapšanského by si mal každý pútnik pribaliť aj dobré srdce, prívetivé slovo a veľa tolerancie. „Potom bude púť úspešná tak, ako po minulé roky,“ skonštatoval.
Prípravy na púť boli aj v uliciach Levoče ešte v piatok ráno v plnom prúde. „Upravujeme aj verejné priestranstvo. Technické služby realizujú kosbu, a to priamo v meste, ale aj pozdĺž aleje na Mariánsku horu,“ opísala Vladimíra Novotná Čajová z Referátu komunikácie a marketingu mesta Levoča.
S obrovským náporom veriacich súvisia aj nevyhnutné dopravné opatrenia priamo v Levoči. Ak sa na púť chystáte autom, najdôležitejšia rada znie: vopred si premyslite, kde zaparkujete. Na samotnú Mariánsku horu sa totiž počas hlavného víkendu Levočskej púte vlastným autom nedostanete. Výnimkou sú len autá so špeciálnym povolením. „Odporúčam parkovať na vyhradených miestach a potom ísť pešo na Mariánsku horu,“ hovorí Novotná Čajová.
Parkovanie bude počas púte bezplatne umožnené na parkoviskách a miestnych komunikáciách mimo zóny regulovaného parkovania. Spoplatnené parkovanie zostáva na Námestí Majstra Pavla, Špitálskej ulici, Mäsiarskej ulici, Sirotínskej ulici, Ulici Gustáva Hermanna, Ružovej ulici, Vetrovej ulici, Baštovej ulici a Kláštorskej ulici. Mesto vodičom odporúča využiť aj bezplatné záchytné parkovisko v lokalite starého ihriska na Potočnej ulici.
Presné informácie o tom, kde všade sa dá v meste pohodlne zaparkovať, sú uvedené na na oficiálnom webe mesta Levoča a na jeho sociálnych sieťach.
Zdroj: SITA.sk - Chystáte sa na Levočskú púť? Dôležité varovanie, na čo doma rozhodne nezabudnúť – VIDEO, FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Levočská púť na Mariánsku horu patrí k najstarším a najvýznamnejším duchovným udalostiam na Slovensku. Tento rok sa nesie v duchu Roka sv. Františka, výročia Spišskej diecézy i vzácnej návštevy kardinála, ktorý bol ešte vlani jedným z takzvaných „papabili“, teda horúcich kandidátov na zvolenie za pápeža. No okrem duchovného programu by pútnici mali myslieť aj na stopercentnú osobnú prípravu.
Fotogaléria k článku:
href="https://sita.sk/fotogaleria/marianska-put-v-levoci-fotografie/">Mariánska púť v Levoči (fotografie)
Spojenie s históriou a vzácny hosť zo Svätej zeme
Tohtoročná Levočská púť je pre veriacich opäť výnimočná. „Tento rok je rokom svätého Františka Assiského a to má dosť úzku súvislosť s Levočou a s úctou k Panne Márii," vysvetľuje dlhoročný moderátor púte Jozef Lapšanský.
Lapšanský pripomína, že história levočských pútí siaha až do roku 1247, keď do mesta prišli minoriti, čo predstavuje takmer 800-ročnú neprerušenú tradíciu. Veľkým lákadlom a duchovným obohatením bude podľa jeho slov aj osobnosť hlavného celebranta. Organizačnému tímu sa podaril mimoriadny úspech, na Slovensko prichádza kardinál Pierbattista Pizzaballa, patriarcha Latinskej cirkvi v Jeruzaleme.
Praktický manuál pre pútnika: Na toto doma nezabudnite!
Prípravy na Mariánskej hore sú v podstate na konci a areál Baziliky Navštívenia Panny Márie dostáva posledné finálne úpravy. Aby ste si však púť užili v zdraví a duchovnej pohode, Lapšanský dôrazne upozorňuje na niekoľko dôležitých vecí:
Vlastné lieky
Hoci bude na mieste zabezpečená zdravotná služba, nespoliehajte sa na ňu v plnej miere. „Pútnici majú dbať na to, aby mali pri sebe svoje lieky, ktoré užívajú, lebo zdravotníci nemusia mať všetky," prízvukuje.
Termo oblečenie
Extrémne horúčavy z predchádzajúcich dní by nateraz mali ustúpiť. Na druhej strane, noc na Mariánskej hore vie prekvapiť. Podľa predpovedí má byť chladnejšia, preto ak plánujete ostať bdieť a modliť sa počas nočných kontemplácií, nezabudnite na teplé alebo termo oblečenie v batohu, ktoré vás zachráni pred prechladnutím.
Pitný režim
Dobrou správou je, že organizátori vedia pitný režim na mieste poskytnúť. Vlastná fľaša s vodou na cestu hore sa vám však určite zíde.
Doprava bude posilnená
Organizátori urobili maximum pre to, aby posilnili dopravné spoje smerujúce na Mariánsku horu. „Nevyhovieme každému, ale malo by to byť lepšie ako po minulé roky,“ poznamenal Lapšanský. Napriek tomu sa oplatí vyraziť s časovou rezervou.
To najdôležitejšie do výbavy
Podľa slov Jozefa Lapšanského by si mal každý pútnik pribaliť aj dobré srdce, prívetivé slovo a veľa tolerancie. „Potom bude púť úspešná tak, ako po minulé roky,“ skonštatoval.
Dopravné obmedzenia a parkovanie: Autá nechajte v meste
Prípravy na púť boli aj v uliciach Levoče ešte v piatok ráno v plnom prúde. „Upravujeme aj verejné priestranstvo. Technické služby realizujú kosbu, a to priamo v meste, ale aj pozdĺž aleje na Mariánsku horu,“ opísala Vladimíra Novotná Čajová z Referátu komunikácie a marketingu mesta Levoča.
S obrovským náporom veriacich súvisia aj nevyhnutné dopravné opatrenia priamo v Levoči. Ak sa na púť chystáte autom, najdôležitejšia rada znie: vopred si premyslite, kde zaparkujete. Na samotnú Mariánsku horu sa totiž počas hlavného víkendu Levočskej púte vlastným autom nedostanete. Výnimkou sú len autá so špeciálnym povolením. „Odporúčam parkovať na vyhradených miestach a potom ísť pešo na Mariánsku horu,“ hovorí Novotná Čajová.
Kde môžete bezpečne zaparkovať?
Parkovanie bude počas púte bezplatne umožnené na parkoviskách a miestnych komunikáciách mimo zóny regulovaného parkovania. Spoplatnené parkovanie zostáva na Námestí Majstra Pavla, Špitálskej ulici, Mäsiarskej ulici, Sirotínskej ulici, Ulici Gustáva Hermanna, Ružovej ulici, Vetrovej ulici, Baštovej ulici a Kláštorskej ulici. Mesto vodičom odporúča využiť aj bezplatné záchytné parkovisko v lokalite starého ihriska na Potočnej ulici.
Využite mapy na webe
Presné informácie o tom, kde všade sa dá v meste pohodlne zaparkovať, sú uvedené na na oficiálnom webe mesta Levoča a na jeho sociálnych sieťach.
Zdroj: SITA.sk - Chystáte sa na Levočskú púť? Dôležité varovanie, na čo doma rozhodne nezabudnúť – VIDEO, FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Levočská púť
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