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03. júla 2026
Ruský postup na Ukrajine sa v júni takmer zastavil, frontová línia zostáva zamrznutá
Analýza údajov ukazuje pokračujúce spomaľovanie ruskej ofenzívy, Ukrajina zaznamenala lokálne územné zisky na juhu aj v strede krajiny. Frontová línia na
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Frontová línia na Ukrajine zostala v júni prakticky bez výraznejších zmien, čo potvrdzuje dlhodobejší trend spomaľovania ruskej ofenzívy. Vyplýva to z analýzy agentúry AFP založenej na údajoch amerického Inštitútu pre štúdium vojny (ISW).
Rusko podľa nej v júni získalo čistý územný prírastok približne 30 štvorcových kilometrov, sústredený najmä v Charkovskej oblasti na severovýchode krajiny.
Rusi nepostupujú
ISW však upozornil, že veľká časť týchto ziskov vyplýva z dodatočného potvrdenia starších ruských prienikov na fronte, nie z nových úspešných operácií.
Ukrajinské jednotky medzitým získali približne 11 štvorcových kilometrov v Záporožskej oblasti a ďalších 18 štvorcových kilometrov v Dnepropetrovskej oblasti.
„Rozsah a charakter pokračujúcich ukrajinských protiútokov v týchto oblastiach zostávajú nejasné,“ uviedol geopriestorový analytický tím ISW.
Budúcnosť ukáže
Podľa analytikov sa výsledky prebiehajúcich bojových operácií môžu naplno prejaviť až v údajoch za nasledujúce týždne.
„Výsledky týchto pokračujúcich bojových operácií zostávajú nejasné a pravdepodobne sa odrazia v dátach v nasledujúcich týždňoch,“ dodal ISW.
Tempo ruského postupu sa výrazne spomalilo od konca roka 2025. Moskva v apríli a máji stratila celkovo približne 403 štvorcových kilometrov územia.
Podľa expertov za tým stojí rastúca účinnosť ukrajinských dronových útokov na frontovej línii aj v tyle ruských síl.
Výrazné spomalenie
Kým v roku 2025 ruské jednotky postupovali v priemere o 405 štvorcových kilometrov mesačne, v tomto roku je priemer len približne 15 štvorcových kilometrov.
Rusko v súčasnosti kontroluje viac než 19 percent územia Ukrajiny vrátane Krymu a častí Donbasu, ktoré boli pod jeho alebo proruskou kontrolou už pred inváziou vo februári 2022.
Vojna, ktorá je najničivejším konfliktom v Európe od druhej svetovej vojny, si podľa najnovších odhadov vyžiadala viac ako dva milióny vojenských obetí a prinútila milióny ľudí opustiť svoje domovy.
Zdroj: SITA.sk - Ruský postup na Ukrajine sa v júni takmer zastavil, frontová línia zostáva zamrznutá © SITA Všetky práva vyhradené.
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