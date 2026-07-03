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03. júla 2026

Ruský postup na Ukrajine sa v júni takmer zastavil, frontová línia zostáva zamrznutá


Tagy: dobyté územie frontová línia padlí vojaci Rusko-ukrajinský konflikt útoky dronmi vojenské operácie Vojna na Ukrajine

Analýza údajov ukazuje pokračujúce spomaľovanie ruskej ofenzívy, Ukrajina zaznamenala lokálne územné zisky na juhu aj v strede krajiny. Frontová línia na



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russia_ukraine_war_6_1 676x451 3.7.2026 (SITA.sk) - Analýza údajov ukazuje pokračujúce spomaľovanie ruskej ofenzívy, Ukrajina zaznamenala lokálne územné zisky na juhu aj v strede krajiny.

Frontová línia na Ukrajine zostala v júni prakticky bez výraznejších zmien, čo potvrdzuje dlhodobejší trend spomaľovania ruskej ofenzívy. Vyplýva to z analýzy agentúry AFP založenej na údajoch amerického Inštitútu pre štúdium vojny (ISW).


Rusko podľa nej v júni získalo čistý územný prírastok približne 30 štvorcových kilometrov, sústredený najmä v Charkovskej oblasti na severovýchode krajiny.



Rusi nepostupujú


ISW však upozornil, že veľká časť týchto ziskov vyplýva z dodatočného potvrdenia starších ruských prienikov na fronte, nie z nových úspešných operácií.


Ukrajinské jednotky medzitým získali približne 11 štvorcových kilometrov v Záporožskej oblasti a ďalších 18 štvorcových kilometrov v Dnepropetrovskej oblasti.


„Rozsah a charakter pokračujúcich ukrajinských protiútokov v týchto oblastiach zostávajú nejasné,“ uviedol geopriestorový analytický tím ISW.



Budúcnosť ukáže


Podľa analytikov sa výsledky prebiehajúcich bojových operácií môžu naplno prejaviť až v údajoch za nasledujúce týždne.


„Výsledky týchto pokračujúcich bojových operácií zostávajú nejasné a pravdepodobne sa odrazia v dátach v nasledujúcich týždňoch,“ dodal ISW.


Tempo ruského postupu sa výrazne spomalilo od konca roka 2025. Moskva v apríli a máji stratila celkovo približne 403 štvorcových kilometrov územia.


Podľa expertov za tým stojí rastúca účinnosť ukrajinských dronových útokov na frontovej línii aj v tyle ruských síl.



Výrazné spomalenie


Kým v roku 2025 ruské jednotky postupovali v priemere o 405 štvorcových kilometrov mesačne, v tomto roku je priemer len približne 15 štvorcových kilometrov.


Rusko v súčasnosti kontroluje viac než 19 percent územia Ukrajiny vrátane Krymu a častí Donbasu, ktoré boli pod jeho alebo proruskou kontrolou už pred inváziou vo februári 2022.


Vojna, ktorá je najničivejším konfliktom v Európe od druhej svetovej vojny, si podľa najnovších odhadov vyžiadala viac ako dva milióny vojenských obetí a prinútila milióny ľudí opustiť svoje domovy.






Zdroj: SITA.sk - Ruský postup na Ukrajine sa v júni takmer zastavil, frontová línia zostáva zamrznutá © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: dobyté územie frontová línia padlí vojaci Rusko-ukrajinský konflikt útoky dronmi vojenské operácie Vojna na Ukrajine
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