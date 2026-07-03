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03. júla 2026
Európski spojenci v NATO a Kanada prisľúbia Ukrajine ďalších 70 miliárd eur vojenskej pomoci
Záväzok má byť súčasťou deklarácie samitu v Ankare, Aliancia chce Kyjevu garantovať dlhodobú podporu aj v roku 2027. Európski členovia NATO spolu s
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Európski členovia NATO spolu s Kanadou sa na budúcotýždňovom samite Aliancie v Ankare zaviažu poskytnúť Ukrajine vojenskú pomoc v hodnote 70 miliárd eur v tomto aj budúcom roku. Agentúre AFP to v piatok potvrdili diplomati oboznámení s prípravou záverečného komuniké.
Záväzok má byť zakotvený v záverečnej deklarácii summitu a predstavuje snahu spojencov zabezpečiť Ukrajine predvídateľnú a dlhodobú vojenskú podporu v čase pokračujúcej ruskej invázie.
Peniaze navyše
Podľa diplomatických zdrojov približne 30 miliárd eur ročne bude pochádzať z úverového mechanizmu Európskej únie (EÚ) a z finančných záväzkov, ktoré už jednotlivé členské štáty schválili. Zvyšok by mali tvoriť nové príspevky a vojenské dodávky od spojencov.
Samit v Ankare sa uskutoční v období, keď sa členské štáty NATO snažia posilniť svoju obranu a zároveň udržať podporu Ukrajiny napriek rastúcim rozpočtovým tlakom.
Dôležité je plánovanie
Generálny tajomník NATO Mark Rutte v uplynulých mesiacoch opakovane vyzýval spojencov, aby pomoc Kyjevu plánovali na viac rokov dopredu a neviazali ju na krátkodobé politické cykly.
Ukrajina je od začiatku ruskej invázie vo februári 2022 závislá od rozsiahlej západnej vojenskej pomoci vrátane systémov protivzdušnej obrany, delostrelectva, obrnených vozidiel, munície a výcviku vojakov.
USA absentujú
NATO vlani oznámilo vytvorenie mechanizmu koordinácie pomoci a bezpečnostného výcviku pre Ukrajinu, ktorý prevzal časť úloh od Spojených štátov.
Podľa odhadov aliancie poskytli členské štáty NATO Ukrajine od začiatku vojny vojenskú, finančnú a humanitárnu pomoc v hodnote stoviek miliárd eur.
Nový záväzok má vyslať signál, že podpora Kyjeva bude pokračovať aj v nasledujúcich rokoch napriek pretrvávajúcemu konfliktu.
Zdroj: SITA.sk - Európski spojenci v NATO a Kanada prisľúbia Ukrajine ďalších 70 miliárd eur vojenskej pomoci © SITA Všetky práva vyhradené.
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