Cibula Fest ponúka špičkový program aj nadštandardné stanové mestečko

Program najväčšieho česko – slovenského multižánrového festivalu Cibula Fest 2023 v termíne 21. – 23. júla je už takmer kompletný. Pripravené bude aj nadštandardné stanové mestečko.





Na Cibula Feste sa tento rok predstavia kapely a interpreti Kabát, Habera a Team, Horkýže Slíže, Mirai, Tomáš Klus, No Name, Peter Nagy a Indigo, Gladiator, Kali a Peter Pann, Sima, Majself, Traktor, Heľenine oči, Harlej a ďalší, preto sa očakáva výrazne vyššia návštevnosť ako v minulých rokoch. Aj z tohto dôvodu budú v porovnaní s minulými rokmi možnosti stanového mestečka posilnené."Možnosti festivalového ubytovania sú často jedným z najrozhodujúcejších faktorov pre to, aby bol návštevník spokojný s celým festivalom. My to vnímame rovnako, a preto je aj úroveň tejto služby pre nás vysokou prioritou. Zároveň však chceme, aby bola cenovo veľmi priaznivá a prijateľná pre všetkých. V symbolickej cene za pobyt v stanovom mestečku sú všetky služby už zahrnuté," hovorí organizátor festivalu Vladimír Chrenka."Súčasťou pobytu v stanovom mestečku je aj možnosť parkovania automobilu priamo pri stane či možnosť prísť s karavanom. Samozrejmosťou sú pravidelne udržiavané sociálne zariadenia, sprchovacie boxy, pitná voda, ale aj vonkajšie i vnútorné umývadlá s úžitkovou vodou. Pre bezpečnosť osobných vecí bude možné využiť uzamykateľné boxy či nabíjacie boxy na mobilné telefóny," dodal Chrenka.